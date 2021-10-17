https://uz.sputniknews.ru/20211017/park-tashkent-city-gotovyat-k-prodaje-20940278.html
Знаменитый парк "Tashkent City" готовят к продаже
Знаменитый парк "Tashkent City" готовят к продаже
Объект был построен и введен в эксплуатацию в прошлом году. Его общая площадь составляет 23,4679 гектаров. 17.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-17T15:42+0500
2021-10-17T15:42+0500
2021-10-17T15:44+0500
экономика
парк
приватизация
tashkent city
агентство по управлению государственными активами
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Административный совет МДЦ "Tashkent city" планирует провести открытую продажу парка отдыха, расположенного на территории делового центра в Шайхантахурском районе столицы. Для разработки мастер-плана приватизации и дальнейшей эксплуатации объекта государственная тендерная комиссия намерена привлечь профессиональную организацию. Чтобы найти наиболее подходящих специалистов Агентство по управлению госактивами объявило конкурс.Сейчас парк находится на балансе государственного унитарного предприятия МДЦ "Tashkent city" при Кабинете министров.Объект был построен и введен в эксплуатацию в прошлом году. Он располагается на 23,4679 гектарах земли. На территории парка расположены здания и сооружения общей площадью 3 933 кв.м. В настоящий момент в парке работают 17 арендаторов.Напомним, в конце нынешнего лета на продажу была выставлена самая высокая пятизвездочная гостиница, расположенная в Международном деловом центре Tashkent City.По некоторым данным, первоначальная цена 21-этажного отеля — 150 млн долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-uzbekistane-gosimuschestvo-rasprodayut-na-elektronnyx-torgax-19250412.html
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парк, приватизация, tashkent city, агентство по управлению государственными активами
Знаменитый парк "Tashkent City" готовят к продаже
15:42 17.10.2021 (обновлено: 15:44 17.10.2021)
Объект был построен и введен в эксплуатацию в прошлом году. Его общая площадь составляет 23,4679 гектаров.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Административный совет МДЦ "Tashkent city" планирует провести открытую продажу парка отдыха, расположенного на территории делового центра в Шайхантахурском районе столицы.
Для разработки мастер-плана приватизации и дальнейшей эксплуатации объекта государственная тендерная комиссия намерена привлечь профессиональную организацию. Чтобы найти наиболее подходящих специалистов Агентство по управлению госактивами объявило
конкурс.
Сейчас парк находится на балансе государственного унитарного предприятия МДЦ "Tashkent city" при Кабинете министров.
Объект был построен и введен в эксплуатацию в прошлом году. Он располагается на 23,4679 гектарах земли. На территории парка расположены здания и сооружения общей площадью 3 933 кв.м. В настоящий момент в парке работают 17 арендаторов.
Напомним, в конце нынешнего лета на продажу была выставлена
самая высокая пятизвездочная гостиница, расположенная в Международном деловом центре Tashkent City.
По некоторым данным, первоначальная цена 21-этажного отеля — 150 млн долларов.