https://uz.sputniknews.ru/20211017/vyzov-vselennoy-pervyy-v-mire-kinoekipaj-vernulsya-na-zemlyu--video-20940751.html

Вызов Вселенной: первый в мире киноэкипаж вернулся на землю — видео

Вызов Вселенной: первый в мире киноэкипаж вернулся на землю — видео

В 07:35 спускаемый аппарат с актрисой и режиссером на борту приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана. 17.10.2021, Sputnik Узбекистан

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россия

кино

космос

экипаж

съемка

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Спасатели помогли киноэкипажу, вернувшемуся с Международной космической станции, покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18", передает РИА Новости. "Роскосмос" вел трансляцию приземления на своем сайте.Члены экипажа чувствуют себя нормально, однако актриса Юлия Пересильд все же призналась, что ей грустно.Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий покинули МКС сегодня рано утром. В 07:35 спускаемый аппарат приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана.Съемочный состав прибыл на станцию 5 октября вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. В этот день начались "космические" съемки художественного фильма — первого в истории со съемками в неземных условиях. Картина повествует том, как женщина-врач летит на МКС, потому что одному из космонавтов потребовалась экстренная медицинская помощь.Пересильд и Шипенко прошли ускоренный курс подготовки к полету на орбиту. По словам режиссера, который также выступал в качестве оператора, в космическом пространстве были сняты около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.

https://uz.sputniknews.ru/20211012/20866340.html

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кино, космос, экипаж, съемка