https://uz.sputniknews.ru/20211017/vyzov-vselennoy-pervyy-v-mire-kinoekipaj-vernulsya-na-zemlyu--video-20940751.html
Вызов Вселенной: первый в мире киноэкипаж вернулся на землю — видео
Вызов Вселенной: первый в мире киноэкипаж вернулся на землю — видео
В 07:35 спускаемый аппарат с актрисой и режиссером на борту приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана. 17.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-17T16:42+0500
2021-10-17T16:42+0500
2021-10-17T16:42+0500
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Спасатели помогли киноэкипажу, вернувшемуся с Международной космической станции, покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18", передает РИА Новости. "Роскосмос" вел трансляцию приземления на своем сайте.Члены экипажа чувствуют себя нормально, однако актриса Юлия Пересильд все же призналась, что ей грустно.Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий покинули МКС сегодня рано утром. В 07:35 спускаемый аппарат приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана.Съемочный состав прибыл на станцию 5 октября вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. В этот день начались "космические" съемки художественного фильма — первого в истории со съемками в неземных условиях. Картина повествует том, как женщина-врач летит на МКС, потому что одному из космонавтов потребовалась экстренная медицинская помощь.Пересильд и Шипенко прошли ускоренный курс подготовки к полету на орбиту. По словам режиссера, который также выступал в качестве оператора, в космическом пространстве были сняты около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.
https://uz.sputniknews.ru/20211012/20866340.html
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кино, космос, экипаж, съемка
Вызов Вселенной: первый в мире киноэкипаж вернулся на землю — видео
В 07:35 спускаемый аппарат с актрисой и режиссером на борту приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik.
Спасатели помогли киноэкипажу, вернувшемуся с Международной космической станции, покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18", передает РИА Новости
. "Роскосмос" вел трансляцию приземления на своем сайте.
Члены экипажа чувствуют себя нормально, однако актриса Юлия Пересильд все же призналась, что ей грустно.
Все было более чем штатно. Олег молодец. С ним не страшно. <...> У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось — не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только.
Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий покинули МКС сегодня рано утром. В 07:35 спускаемый аппарат приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана.
Съемочный состав прибыл
на станцию 5 октября вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. В этот день начались "космические" съемки художественного фильма — первого в истории со съемками в неземных условиях. Картина повествует том, как женщина-врач летит на МКС, потому что одному из космонавтов потребовалась экстренная медицинская помощь.
Пересильд и Шипенко прошли ускоренный курс подготовки к полету на орбиту. По словам режиссера, который также выступал в качестве оператора, в космическом пространстве были сняты около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.