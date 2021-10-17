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Вызов Вселенной: первый в мире киноэкипаж вернулся на землю — видео
Вызов Вселенной: первый в мире киноэкипаж вернулся на землю — видео
В 07:35 спускаемый аппарат с актрисой и режиссером на борту приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана. 17.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-17T16:42+0500
2021-10-17T16:42+0500
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кино
космос
экипаж
съемка
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Спасатели помогли киноэкипажу, вернувшемуся с Международной космической станции, покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18", передает РИА Новости. "Роскосмос" вел трансляцию приземления на своем сайте.Члены экипажа чувствуют себя нормально, однако актриса Юлия Пересильд все же призналась, что ей грустно.Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий покинули МКС сегодня рано утром. В 07:35 спускаемый аппарат приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана.Съемочный состав прибыл на станцию 5 октября вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. В этот день начались "космические" съемки художественного фильма — первого в истории со съемками в неземных условиях. Картина повествует том, как женщина-врач летит на МКС, потому что одному из космонавтов потребовалась экстренная медицинская помощь.Пересильд и Шипенко прошли ускоренный курс подготовки к полету на орбиту. По словам режиссера, который также выступал в качестве оператора, в космическом пространстве были сняты около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.
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кино, космос, экипаж, съемка

Вызов Вселенной: первый в мире киноэкипаж вернулся на землю — видео

16:42 17.10.2021
787
© Sputnik / Sergey Mamontov / Перейти в фотобанкПосадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союза МС-12" с тремя членами экипажа МКС
Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля Союза МС-12 с тремя членами экипажа МКС - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2021
© Sputnik / Sergey Mamontov
/
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В 07:35 спускаемый аппарат с актрисой и режиссером на борту приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Спасатели помогли киноэкипажу, вернувшемуся с Международной космической станции, покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18", передает РИА Новости. "Роскосмос" вел трансляцию приземления на своем сайте.
Члены экипажа чувствуют себя нормально, однако актриса Юлия Пересильд все же призналась, что ей грустно.
Все было более чем штатно. Олег молодец. С ним не страшно. <...> У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось — не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только.
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Юлия Пересильд
Актриса
Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий покинули МКС сегодня рано утром. В 07:35 спускаемый аппарат приземлился в Казахстане, в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана.
Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
Фото
Съемочная группа фильма "Вызов" на МКС — фото
12 октября, 12:10
2381
Съемочный состав прибыл на станцию 5 октября вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. В этот день начались "космические" съемки художественного фильма — первого в истории со съемками в неземных условиях. Картина повествует том, как женщина-врач летит на МКС, потому что одному из космонавтов потребовалась экстренная медицинская помощь.
Пересильд и Шипенко прошли ускоренный курс подготовки к полету на орбиту. По словам режиссера, который также выступал в качестве оператора, в космическом пространстве были сняты около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.
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