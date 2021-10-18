https://uz.sputniknews.ru/20211018/naskolko-konkurentna-izbiratelnaya-kampaniya-na-vyborax-v-uzbekistane-20947053.html

Насколько конкурентна избирательная кампания на выборах в Узбекистане

Насколько конкурентна избирательная кампания на выборах в Узбекистане

Напомним, что выборы президента Узбекистана состоятся уже в это воскресенье, 24 октября. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T12:13+0500

2021-10-18T12:13+0500

2021-10-18T12:13+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

президентские выборы в узбекистане

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Избирательная кампания на выборах президента Узбекистана проходит организованно и в конкурентной борьбе, сообщила миссия наблюдателей от СНГ.Миссия СНГ 29 сентября приступила к работе по наблюдению за выборами президента Узбекистана, в ее состав входят 162 наблюдателя.В Ташкенте создан штаб передовой группы. Миссию возглавит исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.По данным мониторинга, окружные и участковые комиссии имеют необходимые условия для работы, обеспечены транспортом, средствами связи, компьютерами, правовой и методической литературой.В частности, заседания ЦИК проходят в присутствии уполномоченных представителей партий, международных наблюдателей, журналистов и транслируются на официальной странице Центризбиркома в Facebook в режиме реального времени. Окончательные выводы и оценки миссия изложит в итоговом документе после выборов.Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября. В них поучаствуют наблюдатели из 50 стран и десятка международных организаций, в том числе БДИПЧ ОБСЕ.

https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html

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