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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/naskolko-konkurentna-izbiratelnaya-kampaniya-na-vyborax-v-uzbekistane-20947053.html
Насколько конкурентна избирательная кампания на выборах в Узбекистане
Насколько конкурентна избирательная кампания на выборах в Узбекистане
Напомним, что выборы президента Узбекистана состоятся уже в это воскресенье, 24 октября. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T12:13+0500
2021-10-18T12:13+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
президентские выборы в узбекистане
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Избирательная кампания на выборах президента Узбекистана проходит организованно и в конкурентной борьбе, сообщила миссия наблюдателей от СНГ.Миссия СНГ 29 сентября приступила к работе по наблюдению за выборами президента Узбекистана, в ее состав входят 162 наблюдателя.В Ташкенте создан штаб передовой группы. Миссию возглавит исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.По данным мониторинга, окружные и участковые комиссии имеют необходимые условия для работы, обеспечены транспортом, средствами связи, компьютерами, правовой и методической литературой.В частности, заседания ЦИК проходят в присутствии уполномоченных представителей партий, международных наблюдателей, журналистов и транслируются на официальной странице Центризбиркома в Facebook в режиме реального времени. Окончательные выводы и оценки миссия изложит в итоговом документе после выборов.Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября. В них поучаствуют наблюдатели из 50 стран и десятка международных организаций, в том числе БДИПЧ ОБСЕ.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html
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узбекистан, президентские выборы в узбекистане, выборы президента

Насколько конкурентна избирательная кампания на выборах в Узбекистане

12:13 18.10.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровИзбирательная урна на парламентских выборах в Узбекистане
Избирательная урна на парламентских выборах в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Напомним, что выборы президента Узбекистана состоятся уже в это воскресенье, 24 октября.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Избирательная кампания на выборах президента Узбекистана проходит организованно и в конкурентной борьбе, сообщила миссия наблюдателей от СНГ.
"По мнению миссии, в целом избирательная кампания проходит в спокойной атмосфере, в духе открытой конкуренции и на высоком организационном уровне", — говорится в заявлении для СМИ по итогам промежуточного мониторинга выборов.
Миссия СНГ 29 сентября приступила к работе по наблюдению за выборами президента Узбекистана, в ее состав входят 162 наблюдателя.
В Ташкенте создан штаб передовой группы. Миссию возглавит исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
По данным мониторинга, окружные и участковые комиссии имеют необходимые условия для работы, обеспечены транспортом, средствами связи, компьютерами, правовой и методической литературой.
"Миссия отмечает гласную и открытую работу Центральной комиссии, коллегиальное обсуждение рассматриваемых ею вопросов", — отмечается в заявлении.
В частности, заседания ЦИК проходят в присутствии уполномоченных представителей партий, международных наблюдателей, журналистов и транслируются на официальной странице Центризбиркома в Facebook в режиме реального времени.
Окончательные выводы и оценки миссия изложит в итоговом документе после выборов.
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября. В них поучаствуют наблюдатели из 50 стран и десятка международных организаций, в том числе БДИПЧ ОБСЕ.
Президентские выборы в Узбекистане — 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
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