https://uz.sputniknews.ru/20211018/rabotu-stolichnogo-metro-usovershenstvuyut--kakie-mery-resheno-predprinyat-20947818.html

Работу столичного метро усовершенствуют — какие меры решено предпринять

Работу столичного метро усовершенствуют — какие меры решено предпринять

До 2024 года ГУП "Ташкентский метрополитен" освободят от уплаты таможенных пошлин (кроме НДС) при ввозе товаров, не произведенных в стране. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T12:45+0500

2021-10-18T12:45+0500

2021-10-18T12:48+0500

общество

узбекистон темир йуллари

метро

постановление

министерство транспорта республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Президент поручил повысить эффективность работы ташкентского метрополитена, подписав соответствующее постановление. Документ, в частности, предполагает переформирование структуры в ГУП, а также перевод ее из состава ОАО "Узбекистон темир йуллари" в систему Минтранса.Теперь руководителя ГУП "Ташкентский метрополитен" будет назначать министр транспорта, при этом решение должно быть согласовано с Кабинетом Министров.До 2024 года ГУП "Ташкентский метрополитен" освободят от уплаты таможенных пошлин (кроме НДС) при ввозе товаров, не произведенных в стране.К 1 июля 2022 года возле семи станций метро ("Беруни", "Чорсу", "Пахтакор", "Олмазор", "Туркистон", "Куйлик бозори" и "Чиланзар") будут построены транспортно-пересадочные узлы.До 1 октября 2022 года для транспортных средств, въезжающих в Ташкент, близ шести станций ("Туркистон", "Юнусабад", "Чиланзар" и 3, 4, 5, станций наземного метро) построят автостоянки.Кроме того, с начала следующего года планируется запустить мобильное приложение, включающее в себя:До 1 апреля 2022 года на маршрутах наземного метро появится бесплатный Wi-Fi.В последнее время все чаще в сеть попадают кадры различных ЧП в метро. Проблемы возникали в системе воздухораспределения составов, а также с механизмом закрытия дверей. Бывали случаи, когда фиксировалась неисправности на линии. К счастью, машинисты всегда замечали поломку и успевали остановить поезд для обеспечения безопасности движения.

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https://uz.sputniknews.ru/20210928/v-metro-tashkenta-poezd-uexal-so-stantsii-bez-passajirov--video-20684316.html

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узбекистон темир йуллари, метро, постановление, министерство транспорта республики узбекистан