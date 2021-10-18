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https://uz.sputniknews.ru/20211018/sotrudnikam-maxallinskogo-komiteta-uvelichat-zarplatu--ukaz-20953574.html
Сотрудникам махаллинского комитета увеличат зарплату — указ
Сотрудникам махаллинского комитета увеличат зарплату — указ
Помимо этого, намечено создать Фонд стимулирования работников органов самоуправления граждан. За счет его средств сотрудникам будут выплачивать персональные и... 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T17:22+0500
2021-10-18T17:23+0500
общество
зарплата
указ
махалля
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Узбекистане работникам органов самоуправления граждан повысят заработную плату и выделят деньги на канцелярские товары. Об этом стало известно из указа, подписанного главой государства Шавкатом Мирзиёевым. Согласно документу, с 1 ноября 2021 года сотрудникам махаллинского комитета увеличат месячные должностные оклады на 35% при условии, что на территории подвластных им участков будет расположено от тысячи домохозяйств. Помимо этого, намечено создать Фонд стимулирования работников органов самоуправления граждан. За счет его средств сотрудникам будут выплачивать персональные и поощрительные надбавки, а также их обеспечат дополнительной социальной защитой.К тому же Мирзиёев поручил Министерству финансов в 2021 году выделить сходам граждан махаллей 9,2 миллиарда сумов. Финансовые средства пойдут на приобретение необходимых канцелярских товаров. С 2022-го эта инициатива будет осуществляться на постоянной основе в рамках государственного бюджета.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/veduschix-predstaviteley-uzbekskogo-biznesa-zakrepyat-za-maxallyami--20022695.html
https://uz.sputniknews.ru/20210922/v-uzbekistanskix-maxallyax-sozdadut-nablyudatelnye-punkty-20610536.html
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зарплата, указ, махалля

Сотрудникам махаллинского комитета увеличат зарплату — указ

17:22 18.10.2021 (обновлено: 17:23 18.10.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Помимо этого, намечено создать Фонд стимулирования работников органов самоуправления граждан. За счет его средств сотрудникам будут выплачивать персональные и поощрительные надбавки.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Узбекистане работникам органов самоуправления граждан повысят заработную плату и выделят деньги на канцелярские товары. Об этом стало известно из указа, подписанного главой государства Шавкатом Мирзиёевым.
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Согласно документу, с 1 ноября 2021 года сотрудникам махаллинского комитета увеличат месячные должностные оклады на 35% при условии, что на территории подвластных им участков будет расположено от тысячи домохозяйств.
Помимо этого, намечено создать Фонд стимулирования работников органов самоуправления граждан. За счет его средств сотрудникам будут выплачивать персональные и поощрительные надбавки, а также их обеспечат дополнительной социальной защитой.
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К тому же Мирзиёев поручил Министерству финансов в 2021 году выделить сходам граждан махаллей 9,2 миллиарда сумов. Финансовые средства пойдут на приобретение необходимых канцелярских товаров. С 2022-го эта инициатива будет осуществляться на постоянной основе в рамках государственного бюджета.
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