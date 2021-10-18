https://uz.sputniknews.ru/20211018/tragediya-arala-vchera-segodnya-zavtra-20957100.html

Трагедия Арала: жизнь региона вчера, сегодня, завтра

Трагедия Арала: жизнь региона вчера, сегодня, завтра

Как сегодня выживают люди в суровых условиях Приаралья и что делается для развития региона, рассказывает корреспондент Sputnik Узбекистан. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

каракалпакстан

узбекистан

аральское море

приаралье

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ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. О трагедии Аральского моря написано много. Но каким бы ни был масштаб бедствия, приезжая в Каракалпакстан я всякий раз восхищаюсь несгибаемостью народа. Климат здесь тяжелый: зима суровая, лето очень жаркое, засуха и пыль, на соленой земле растет только саксаул. Но я ни разу не слышала, чтобы каракалпаки жаловались на эти трудности.Размышляю об этом, выходя из самолета и направляясь в Кунград. Кто-то из моих попутчиков кивает на пустынный пейзаж за окном автомобиля: "В Каракалпакстане везде так?". Я отвечаю: "Да". Вскоре он и сам в этом убедился: пустыни конца и края не видно.Да, республика, конечно, была другой в те времена, когда по Аральскому морю ходили корабли, а на консервных заводах перерабатывали тонны рыбы.Безрассудная сельскохозяйственная политика и плохо продуманная ирригационная система в конечном итоге привели к высыханию Аральского моря и экологической катастрофе в регионе. Смягчить последствия катастрофы призван проект Целевого фонда ООН для региона Приаралья.По словам представителя ПРООН в Каракалпакстане Алишера Утемисова, фонд обеспечивает население чистой питьевой водой, стимулирует сельское население открывать свое дело и получать доход.На сегодняшний день фонд поддержал тринадцать коммерческих инициатив. Цель — создать в каждом регионе пилотные проекты, которые стали бы примером и стимулом для других жителей.Зеленая революцияОдним из важных аспектов является внедрение водосберегающих технологий, повышение знаний и навыков сельского населения, адаптация к изменению климата. При поддержке фонда в Тахтакупирском районе создана теплица, оборудованная системой капельного орошения. Агроном предприятия Шермухаммад Махмудов приехал работать сюда из Ферганы.Он построил теплицу на 10 сотках земли, сначала выращивал помидоры, а теперь огурцы. Каждый куст огурцов дает 5-7 килограммов урожая. С 10 соток фермер собирает около 8,5 тонны. В следующем году он ожидает также первый урожай лимонов.Социальные проектыФонд также обеспечил отдаленные села оборудованием для очистки воды. Ремонтируются и системы водоснабжения. Например, реконструирована система водоснабжения Центральной больницы и поликлиники №22 Кунградского района, питьевой водой обеспечены школы №2 и №8 Бузатова. Отремонтирован водопровод в нескольких населенных пунктах Тахтакупирского района.Четыреста волонтеров, прошедших обучение в ПРООН, помогают жителям Каракалпакстана, живущим в сложных экологических условиях, бороться с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями. Среди волонтеров — медицинские работники, учителя, молодежь и пенсионеры.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Каракалпакстан 21 сентября поручил создать в регионе более 160 тысяч новых рабочих мест, чтобы решить одну из основных проблем республики – безработицу. Кроме того, ранее сообщалось, что семьи в Муйнакском районе, наиболее пострадавшем от высыхания Аральского моря, начали получать компенсацию в 5 миллионов сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20211013/na-kryshax-mnogoetajek-karakalpakstana-ustanavlivayut-solnechnye-batarei-20895145.html

каракалпакстан

аральское море

приаралье

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Дильшода Рахматова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_970:0:4426:3456_100x100_80_0_0_74e7c8f9d7d92a651ca2b17fe6f91469.jpg

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Дильшода Рахматова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_970:0:4426:3456_100x100_80_0_0_74e7c8f9d7d92a651ca2b17fe6f91469.jpg

каракалпакстан, узбекистан, аральское море, приаралье