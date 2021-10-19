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https://uz.sputniknews.ru/20211019/deputaty-nashli-sposob-snizit-tseny-na-myaso-i-kartofel-20965524.html
Депутаты нашли способ снизить цены на мясо и картофель
Депутаты нашли способ снизить цены на мясо и картофель
Станут ли основные продукты – картофель и мясо – дешевле с вступлением в силу законопроекта, который приняла Законодательная палата Узбекистана? На эту тему... 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T13:40+0500
2021-10-19T13:40+0500
общество
узбекистан
мясо
цены
депутат
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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса предложили освободить от НДС ввоз и продажу мяса до конца года. Об этом в своем Telegram-канале сообщили народный избранник Расул Кушербаев.По его словам, соответствующий законопроект был принят депутатами и направлен на рассмотрение в Сенат.Документ, в частности, предлагает освободить от уплаты налога на добавленную стоимость ввоз в Узбекистан мяса (говядина, баранина, курица), животных (крупный рогатый скот и птица), а также картофеля и мороженой рыбы. Ввозимые продукты будут реализованы населению с 10 октября 2021 года по 31 декабря 2021 г.Кушербаев регулярно выражает недовольство ценами на рынке. К примеру, недавно его возмутила стоимость бензина. В своем Telegram-канале он сначала жестко раскритиковал факт повышения цен на топливо, однако затем удалил свой пост и отправился на заправки Ташкента. Его интересовали цена и качество реализуемого бензина. Выяснилось, что бензин марки АИ-80 соответствует стандарту АИ-85, а марка АИ-92 – стандарту АИ-94. Заправки работают 24 часа в сутки.Цена бензина АИ-80 – 5900 сумов, АИ-92 – 7900 сумов, АИ-91, по его словам, не продается уже год.
https://uz.sputniknews.ru/20210816/v-tashkente-i-regionax-poyavyatsya-selskoxozyaystvennye-yarmarki-s-nizkimi-tsenami-20100139.html
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узбекистан, мясо, цены, депутат

Депутаты нашли способ снизить цены на мясо и картофель

13:40 19.10.2021
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© REUTERS / Kevin CoombsМясник в шапке Санта-Клауса за стеклом перед стоящим в очереди покупателем в одном из магазинов Лондона, Великобритания
Мясник в шапке Санта-Клауса за стеклом перед стоящим в очереди покупателем в одном из магазинов Лондона, Великобритания - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / Kevin Coombs
Станут ли основные продукты – картофель и мясо – дешевле с вступлением в силу законопроекта, который приняла Законодательная палата Узбекистана? На эту тему рассуждает депутат Расул Кушербаев.
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса предложили освободить от НДС ввоз и продажу мяса до конца года. Об этом в своем Telegram-канале сообщили народный избранник Расул Кушербаев.
По его словам, соответствующий законопроект был принят депутатами и направлен на рассмотрение в Сенат.
Документ, в частности, предлагает освободить от уплаты налога на добавленную стоимость ввоз в Узбекистан мяса (говядина, баранина, курица), животных (крупный рогатый скот и птица), а также картофеля и мороженой рыбы. Ввозимые продукты будут реализованы населению с 10 октября 2021 года по 31 декабря 2021 г.
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Кушербаев регулярно выражает недовольство ценами на рынке. К примеру, недавно его возмутила стоимость бензина. В своем Telegram-канале он сначала жестко раскритиковал факт повышения цен на топливо, однако затем удалил свой пост и отправился на заправки Ташкента. Его интересовали цена и качество реализуемого бензина. Выяснилось, что бензин марки АИ-80 соответствует стандарту АИ-85, а марка АИ-92 – стандарту АИ-94. Заправки работают 24 часа в сутки.

Цена бензина АИ-80 – 5900 сумов, АИ-92 – 7900 сумов, АИ-91, по его словам, не продается уже год.
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