https://uz.sputniknews.ru/20211019/deputaty-nashli-sposob-snizit-tseny-na-myaso-i-kartofel-20965524.html

Депутаты нашли способ снизить цены на мясо и картофель

Депутаты нашли способ снизить цены на мясо и картофель

Станут ли основные продукты – картофель и мясо – дешевле с вступлением в силу законопроекта, который приняла Законодательная палата Узбекистана? На эту тему... 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T13:40+0500

2021-10-19T13:40+0500

2021-10-19T13:40+0500

общество

узбекистан

мясо

цены

депутат

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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В Законодательной палате Олий Мажлиса предложили освободить от НДС ввоз и продажу мяса до конца года. Об этом в своем Telegram-канале сообщили народный избранник Расул Кушербаев.По его словам, соответствующий законопроект был принят депутатами и направлен на рассмотрение в Сенат.Документ, в частности, предлагает освободить от уплаты налога на добавленную стоимость ввоз в Узбекистан мяса (говядина, баранина, курица), животных (крупный рогатый скот и птица), а также картофеля и мороженой рыбы. Ввозимые продукты будут реализованы населению с 10 октября 2021 года по 31 декабря 2021 г.Кушербаев регулярно выражает недовольство ценами на рынке. К примеру, недавно его возмутила стоимость бензина. В своем Telegram-канале он сначала жестко раскритиковал факт повышения цен на топливо, однако затем удалил свой пост и отправился на заправки Ташкента. Его интересовали цена и качество реализуемого бензина. Выяснилось, что бензин марки АИ-80 соответствует стандарту АИ-85, а марка АИ-92 – стандарту АИ-94. Заправки работают 24 часа в сутки.Цена бензина АИ-80 – 5900 сумов, АИ-92 – 7900 сумов, АИ-91, по его словам, не продается уже год.

https://uz.sputniknews.ru/20210816/v-tashkente-i-regionax-poyavyatsya-selskoxozyaystvennye-yarmarki-s-nizkimi-tsenami-20100139.html

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