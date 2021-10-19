https://uz.sputniknews.ru/20211019/devushek-tsentralnoy-azii-obuchat-vysokim-texnologiyam-20968114.html

Девушек Центральной Азии обучат высоким технологиям

Девушек Центральной Азии обучат высоким технологиям

Участницам международной программы предстоит изучать технологии, программирование и космонавтику, а в конце собрать и запустить в стратосферу свой наноспутник. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T15:36+0500

2021-10-19T15:36+0500

2021-10-19T15:36+0500

общество

образование

узбекистан

кыргызстан

казахстан

it-технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/13/93/139318_0:115:5472:3193_1920x0_80_0_0_b08de65e9b88ba174f1ad1ddbac95059.jpg

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Объявлен набор для участия в уникальной инновационной программе для девушек "UniSat — launch your dreams". Научный проект стартовал в трех странах: Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане, сообщает узбекское Министерство инновационного развития в своем Telegram-канале.Участие в проекте могут принять девушки в возрасте от 14 до 25 лет из всех регионов Узбекистана. В течение четырех месяцев девушкам предстоит посещать онлайн и оффлайн семинары, практические занятия, постигать основы науки, технологий, программирования, космонавтики, знакомиться с известными женщинами-исследователями. Астронавтами, математиками и инженерами.В Узбекистане программу реализует Министерство инновации, ЮНИСЕФ и ННО Tech4Impact. Для участия в проекте нужно пройти регистрацию на сайте www.unisat.uz. Как отмечают организаторы, для участия в проекте никаких специальных знаний не требуется.В последние годы в стране уделяется особое внимание IT-образованию. Так, в спецшколах страны запущена специальная обучающая онлайн-платформа "Zamin Education", с помощью которой школьники могут изучить основы программирования и дизайна. По всей стране открыты школы с углубленным изучением программирования. Министерство образования реализует программу "One million Uzbek coders" ("Один миллион узбекских программистов"), в рамках которой все желающие могут изучить основы программирования по четырем направлениям. После успешной сдачи экзаменов участники программы получают диплом Nanodegree, который признают ведущие мировые IT-компании.

https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-tashkente-zapustili-it-kursy-dlya-slaboslyshaschix-detey-20799244.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

образование, узбекистан, кыргызстан, казахстан, it-технологии