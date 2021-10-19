https://uz.sputniknews.ru/20211019/devushek-tsentralnoy-azii-obuchat-vysokim-texnologiyam-20968114.html
Девушек Центральной Азии обучат высоким технологиям
Девушек Центральной Азии обучат высоким технологиям
Участницам международной программы предстоит изучать технологии, программирование и космонавтику, а в конце собрать и запустить в стратосферу свой наноспутник. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T15:36+0500
2021-10-19T15:36+0500
2021-10-19T15:36+0500
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образование
узбекистан
кыргызстан
казахстан
it-технологии
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ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Объявлен набор для участия в уникальной инновационной программе для девушек "UniSat — launch your dreams". Научный проект стартовал в трех странах: Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане, сообщает узбекское Министерство инновационного развития в своем Telegram-канале.Участие в проекте могут принять девушки в возрасте от 14 до 25 лет из всех регионов Узбекистана. В течение четырех месяцев девушкам предстоит посещать онлайн и оффлайн семинары, практические занятия, постигать основы науки, технологий, программирования, космонавтики, знакомиться с известными женщинами-исследователями. Астронавтами, математиками и инженерами.В Узбекистане программу реализует Министерство инновации, ЮНИСЕФ и ННО Tech4Impact. Для участия в проекте нужно пройти регистрацию на сайте www.unisat.uz. Как отмечают организаторы, для участия в проекте никаких специальных знаний не требуется.В последние годы в стране уделяется особое внимание IT-образованию. Так, в спецшколах страны запущена специальная обучающая онлайн-платформа "Zamin Education", с помощью которой школьники могут изучить основы программирования и дизайна. По всей стране открыты школы с углубленным изучением программирования. Министерство образования реализует программу "One million Uzbek coders" ("Один миллион узбекских программистов"), в рамках которой все желающие могут изучить основы программирования по четырем направлениям. После успешной сдачи экзаменов участники программы получают диплом Nanodegree, который признают ведущие мировые IT-компании.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/v-tashkente-zapustili-it-kursy-dlya-slaboslyshaschix-detey-20799244.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
образование, узбекистан, кыргызстан, казахстан, it-технологии
Девушек Центральной Азии обучат высоким технологиям
Участницам международной программы предстоит изучать технологии, программирование и космонавтику, а в конце собрать и запустить в стратосферу свой наноспутник.
ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Объявлен набор для участия в уникальной инновационной программе для девушек "UniSat — launch your dreams". Научный проект стартовал в трех странах: Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане, сообщает узбекское Министерство инновационного развития в своем Telegram-канале.
Участие в проекте могут принять девушки в возрасте от 14 до 25 лет из всех регионов Узбекистана. В течение четырех месяцев девушкам предстоит посещать онлайн и оффлайн семинары, практические занятия, постигать основы науки, технологий, программирования, космонавтики, знакомиться с известными женщинами-исследователями. Астронавтами, математиками и инженерами.
"В марте 20 лучших участниц смогут поехать на стажировку по сборке наноспутника в Алматы, познакомиться с командами из Казахстана и Кыргызстана; 12 апреля 2022 года мы запустим собранный вами наноспутник в стратосферу!", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В Узбекистане программу реализует Министерство инновации, ЮНИСЕФ и ННО Tech4Impact. Для участия в проекте нужно пройти регистрацию на сайте www.unisat.uz
. Как отмечают организаторы, для участия в проекте никаких специальных знаний не требуется.
В последние годы в стране уделяется особое внимание IT-образованию. Так, в спецшколах страны запущена специальная обучающая онлайн-платформа "Zamin Education
", с помощью которой школьники могут изучить основы программирования и дизайна. По всей стране открыты школы с углубленным изучением программирования. Министерство образования реализует программу "One million Uzbek coders
" ("Один миллион узбекских программистов"), в рамках которой все желающие могут изучить основы программирования по четырем направлениям. После успешной сдачи экзаменов участники программы получают диплом Nanodegree, который признают ведущие мировые IT-компании.