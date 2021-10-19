https://uz.sputniknews.ru/20211019/rezinovye-kvartiry-kriminal-i-avtobusy-moskvichi-pojalovalis-na-mmts-saxarovo-20959679.html
"Резиновые квартиры", криминал и автобусы: москвичи пожаловались на ММЦ Сахарово
"Резиновые квартиры", криминал и автобусы: москвичи пожаловались на ММЦ Сахарово
К проблеме подключился глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев. Он уже обратился к главе МВД РФ Валерию Фадееву и мэру Москвы... 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T10:09+0500
2021-10-19T10:09+0500
2021-10-19T10:09+0500
россия
многофункциональный миграционный центр
москва
мвд россии
сергей собянин
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Жители поселка Сосенское, расположенного в Москве, обратились в Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по поводу переноса Единого миграционного центра из подмосковной деревни Путилково в Сахарово.Ранее из-за массовых жалоб глава СПЧ Валерий Фадеев призывал МВД и губернатора Московской области перенести ЕМЦ подальше от населенных пунктов. Тогда было решено организовать его на базе действующего в Сахарово. В сентябре руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев сообщил, что миграционный центр в Путилкове перенесут на новую площадку в ноябре, на старом месте он перестанет работать.В СПЧ также обратились к мэру Москвы Сергею Собянину. Главу столичной администрации просят решить транспортные вопросы.Ранее жители Путилкова неоднократно просили администрацию городского округа Красногорск обратить внимание на ЕМЦ в бизнес-парке "Гринвуд".Люди жаловались на то, что мигранты с глубокой ночи выстраиваются в очередь на парковке возле гипермаркета и около ближайших домов.В мае, к примеру, сотни мигрантов выстроились толпой перед ЕМЦ и перекрыли дорогу в надежде вовремя оформить документы для пребывания в России и получить трудовые патенты.Движение было заблокировано.
россия
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многофункциональный миграционный центр, москва, мвд россии, сергей собянин, трудовые мигранты
"Резиновые квартиры", криминал и автобусы: москвичи пожаловались на ММЦ Сахарово
К проблеме подключился глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев. Он уже обратился к главе МВД РФ Валерию Фадееву и мэру Москвы Сергею Собянину.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Жители поселка Сосенское, расположенного в Москве, обратились в Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по поводу переноса Единого миграционного центра из подмосковной деревни Путилково в Сахарово.
Ранее из-за массовых жалоб глава СПЧ Валерий Фадеев призывал МВД и губернатора Московской области перенести ЕМЦ подальше от населенных пунктов. Тогда было решено организовать его на базе действующего в Сахарово.
В сентябре руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев сообщил, что миграционный центр в Путилкове перенесут на новую площадку в ноябре, на старом месте он перестанет работать
.
"Совет ранее выступал в поддержку данного решения, однако отмечал необходимость принятия взвешенных логистических решений. С сентября жители поселения Сосенское отмечают возросший пассажиропоток мигрантов, связанный с открытием движения автобусов от станции метро "Прокшино" до Сахарово. По мнению обратившихся, на территории поселения находится большое количество так называемых "резиновых квартир", где регистрируются мигранты, работающие на оптовом рынке "Фуд-сити" и строительном рынке "Славянский мир". Заявители указывают, что криминогенная ситуация ухудшается. Просим Вас обратить внимание на доводы, изложенные в прилагаемом обращении", — говорится в письме, адресованному главе МВД Владимиру Колокольцеву.
В СПЧ также обратились к мэру Москвы Сергею Собянину.
Главу столичной администрации просят решить транспортные вопросы.
"Решению описанной проблемы могла бы способствовать дальнейшая диверсификация транспортных потоков, в частности, использование ветки МЦД-2. Просим Вас поручить проработать предложения, изложенные в прилагаемом обращении", — отмечается в письме Фадеева.
Ранее жители Путилкова неоднократно просили администрацию городского округа Красногорск обратить внимание на ЕМЦ в бизнес-парке "Гринвуд".
Люди жаловались на то, что мигранты с глубокой ночи выстраиваются в очередь на парковке возле гипермаркета и около ближайших домов.
В мае, к примеру, сотни мигрантов выстроились
толпой перед ЕМЦ и перекрыли дорогу в надежде вовремя оформить документы для пребывания в России и получить трудовые патенты.
Движение было заблокировано.