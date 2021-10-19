https://uz.sputniknews.ru/20211019/rezinovye-kvartiry-kriminal-i-avtobusy-moskvichi-pojalovalis-na-mmts-saxarovo-20959679.html

"Резиновые квартиры", криминал и автобусы: москвичи пожаловались на ММЦ Сахарово

"Резиновые квартиры", криминал и автобусы: москвичи пожаловались на ММЦ Сахарово

К проблеме подключился глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев. Он уже обратился к главе МВД РФ Валерию Фадееву и мэру Москвы... 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T10:09+0500

2021-10-19T10:09+0500

2021-10-19T10:09+0500

россия

многофункциональный миграционный центр

москва

мвд россии

сергей собянин

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Жители поселка Сосенское, расположенного в Москве, обратились в Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по поводу переноса Единого миграционного центра из подмосковной деревни Путилково в Сахарово.Ранее из-за массовых жалоб глава СПЧ Валерий Фадеев призывал МВД и губернатора Московской области перенести ЕМЦ подальше от населенных пунктов. Тогда было решено организовать его на базе действующего в Сахарово. В сентябре руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев сообщил, что миграционный центр в Путилкове перенесут на новую площадку в ноябре, на старом месте он перестанет работать.В СПЧ также обратились к мэру Москвы Сергею Собянину. Главу столичной администрации просят решить транспортные вопросы.Ранее жители Путилкова неоднократно просили администрацию городского округа Красногорск обратить внимание на ЕМЦ в бизнес-парке "Гринвуд".Люди жаловались на то, что мигранты с глубокой ночи выстраиваются в очередь на парковке возле гипермаркета и около ближайших домов.В мае, к примеру, сотни мигрантов выстроились толпой перед ЕМЦ и перекрыли дорогу в надежде вовремя оформить документы для пребывания в России и получить трудовые патенты.Движение было заблокировано.

россия

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

многофункциональный миграционный центр, москва, мвд россии, сергей собянин, трудовые мигранты