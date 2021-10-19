https://uz.sputniknews.ru/20211019/telekanaly-uzbekistana-pokazali-film--tutkunlik-s-russkimi-subtitrami-20967242.html

Телеканалы Узбекистана показали фильм "Туткунлик" с русскими субтитрами

Телеканалы Узбекистана показали фильм "Туткунлик" с русскими субтитрами

Картина посвящена операции "Мехр", организованной по поручению президента для эвакуации узбекистанцев из зон боевых действий на Ближнем Востоке. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T14:49+0500

2021-10-19T14:49+0500

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. На узбекистанских телеканалах прошел показ художественного фильма "Туткунлик" ("Плен") с русскими субтитрами, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии.Кинокартина создана при поддержке Службы государственной безопасности Узбекистана. В роли главного режиссера выступил Рашид Маликов. По информации киноагентства, в сюжет фильма легли реальные события. Картина посвящена операции "Мехр", организованной по поручению президента для эвакуации узбекистанцев из зон боевых действий на Ближнем Востоке.В главных ролях снялись: Нигина Анорбоева, Фирдавс Орипов, Феруза Собитова, Глеб Голлендер и Лайло Фаррухова. Ранее на русский язык был переведен художественный фильм Джахонгира Ахмедова "Илхак". Кинокартина посвящена 75-летию Победы во Второй мировой войне. Первый показ на русском языке состоялся 19-22 мая во время Дней узбекского кино в Таджикистане.

https://uz.sputniknews.ru/20210606/oleg-malginov-russkiy-yazyk-stal-provodnikom-dlya-uzbekskoy-kultury--19112955.html

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