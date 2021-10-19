https://uz.sputniknews.ru/20211019/telekanaly-uzbekistana-pokazali-film--tutkunlik-s-russkimi-subtitrami-20967242.html
Телеканалы Узбекистана показали фильм "Туткунлик" с русскими субтитрами
Телеканалы Узбекистана показали фильм "Туткунлик" с русскими субтитрами
Картина посвящена операции "Мехр", организованной по поручению президента для эвакуации узбекистанцев из зон боевых действий на Ближнем Востоке. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T14:49+0500
2021-10-19T14:49+0500
2021-10-19T14:52+0500
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фильм
телеканал
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. На узбекистанских телеканалах прошел показ художественного фильма "Туткунлик" ("Плен") с русскими субтитрами, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии.Кинокартина создана при поддержке Службы государственной безопасности Узбекистана. В роли главного режиссера выступил Рашид Маликов. По информации киноагентства, в сюжет фильма легли реальные события. Картина посвящена операции "Мехр", организованной по поручению президента для эвакуации узбекистанцев из зон боевых действий на Ближнем Востоке.В главных ролях снялись: Нигина Анорбоева, Фирдавс Орипов, Феруза Собитова, Глеб Голлендер и Лайло Фаррухова. Ранее на русский язык был переведен художественный фильм Джахонгира Ахмедова "Илхак". Кинокартина посвящена 75-летию Победы во Второй мировой войне. Первый показ на русском языке состоялся 19-22 мая во время Дней узбекского кино в Таджикистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210606/oleg-malginov-russkiy-yazyk-stal-provodnikom-dlya-uzbekskoy-kultury--19112955.html
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кино, фильм, телеканал
Телеканалы Узбекистана показали фильм "Туткунлик" с русскими субтитрами
14:49 19.10.2021 (обновлено: 14:52 19.10.2021)
Картина посвящена операции "Мехр", организованной по поручению президента для эвакуации узбекистанцев из зон боевых действий на Ближнем Востоке.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
На узбекистанских телеканалах прошел показ художественного фильма "Туткунлик" ("Плен") с русскими субтитрами, сообщает
пресс-служба Агентства кинематографии.
Кинокартина создана при поддержке Службы государственной безопасности Узбекистана. В роли главного режиссера выступил Рашид Маликов.
По информации киноагентства, в сюжет фильма легли реальные события. Картина посвящена операции "Мехр", организованной по поручению президента для эвакуации узбекистанцев из зон боевых действий на Ближнем Востоке.
В главных ролях снялись: Нигина Анорбоева, Фирдавс Орипов, Феруза Собитова, Глеб Голлендер и Лайло Фаррухова.
Ранее на русский язык был переведен
художественный фильм Джахонгира Ахмедова "Илхак". Кинокартина посвящена 75-летию Победы во Второй мировой войне. Первый показ на русском языке состоялся 19-22 мая во время Дней узбекского кино в Таджикистане.