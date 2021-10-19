https://uz.sputniknews.ru/20211019/v-tashkente-povysilsya-uroven-prestupnosti-20968426.html

В Ташкенте повысился уровень преступности

В Ташкенте повысился уровень преступности

За девять месяцев текущего года в столице совершено свыше одиннадцати тысяч преступлений. Раскрыто из них менее половины. В городе определены махалли с... 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T16:01+0500

2021-10-19T16:01+0500

2021-10-19T16:01+0500

общество

узбекистан

ташкент

кенгаш

преступность

суд

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. За девять месяцев текущего года в узбекистанской столице увеличилось количество совершенных преступлений. Об этом стало известно в ходе 48-й сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов.Как было отмечено на заседании, за истекший период в столице совершено свыше одиннадцати тысяч преступлений. Причем раскрыто из них лишь чуть более четырех тысяч, то есть — менее половины.Исходя из этого определены махалли с повышенным уровнем преступлений, выделены дополнительные ресурсы и средства, заявили на сессии.Также депутаты рассмотрели итоги деятельности городских судов. Как отмечается, всего за это время в них поступило 9 166 обращений от юридических и физических лиц. Это на 5 055 больше, чем за аналогичный период прошлого года.Активно пользуются граждане возможностями виртуальных и народных приемных. Через них суды получили 4 189 обращений, 4 050 из них рассмотрены, по ним приняты соответствующие меры.Всего судами выдано 142 частных определения и ходатайства о нарушениях законодательства, исполнение которых сейчас контролируется, говорится в сообщении.

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узбекистан, ташкент, кенгаш, преступность, суд