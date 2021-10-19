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В Ташкенте повысился уровень преступности
В Ташкенте повысился уровень преступности
За девять месяцев текущего года в столице совершено свыше одиннадцати тысяч преступлений. Раскрыто из них менее половины. В городе определены махалли с... 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T16:01+0500
2021-10-19T16:01+0500
общество
узбекистан
ташкент
кенгаш
преступность
суд
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. За девять месяцев текущего года в узбекистанской столице увеличилось количество совершенных преступлений. Об этом стало известно в ходе 48-й сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов.Как было отмечено на заседании, за истекший период в столице совершено свыше одиннадцати тысяч преступлений. Причем раскрыто из них лишь чуть более четырех тысяч, то есть — менее половины.Исходя из этого определены махалли с повышенным уровнем преступлений, выделены дополнительные ресурсы и средства, заявили на сессии.Также депутаты рассмотрели итоги деятельности городских судов. Как отмечается, всего за это время в них поступило 9 166 обращений от юридических и физических лиц. Это на 5 055 больше, чем за аналогичный период прошлого года.Активно пользуются граждане возможностями виртуальных и народных приемных. Через них суды получили 4 189 обращений, 4 050 из них рассмотрены, по ним приняты соответствующие меры.Всего судами выдано 142 частных определения и ходатайства о нарушениях законодательства, исполнение которых сейчас контролируется, говорится в сообщении.
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узбекистан, ташкент, кенгаш, преступность, суд

В Ташкенте повысился уровень преступности

16:01 19.10.2021
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Молоток судьи в зале суда - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
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За девять месяцев текущего года в столице совершено свыше одиннадцати тысяч преступлений. Раскрыто из них менее половины. В городе определены махалли с повышенным уровнем преступности, власти принимают меры.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. За девять месяцев текущего года в узбекистанской столице увеличилось количество совершенных преступлений. Об этом стало известно в ходе 48-й сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов.
Как было отмечено на заседании, за истекший период в столице совершено свыше одиннадцати тысяч преступлений. Причем раскрыто из них лишь чуть более четырех тысяч, то есть — менее половины.
“Количество нарушений закона увеличивается. В частности, растет число случаев мошенничества. За истекший период было совершено 11 196 преступлений. Раскрыто 4 318 из них”, — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
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Исходя из этого определены махалли с повышенным уровнем преступлений, выделены дополнительные ресурсы и средства, заявили на сессии.
Также депутаты рассмотрели итоги деятельности городских судов. Как отмечается, всего за это время в них поступило 9 166 обращений от юридических и физических лиц. Это на 5 055 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Активно пользуются граждане возможностями виртуальных и народных приемных. Через них суды получили 4 189 обращений, 4 050 из них рассмотрены, по ним приняты соответствующие меры.
Всего судами выдано 142 частных определения и ходатайства о нарушениях законодательства, исполнение которых сейчас контролируется, говорится в сообщении.
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