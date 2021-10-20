https://uz.sputniknews.ru/20211020/chto-sluchilos-mejdu-kitaem-i-yaponiey-i-pochemu-obe-strany-voorujayutsya-20978823.html

Что случилось между Китаем и Японией и почему обе страны вооружаются

Что случилось между Китаем и Японией и почему обе страны вооружаются

Чтобы объяснить, что вновь случилось между Китаем и Японией, достаточно представить: какая-нибудь немецкая корпорация назначает презентацию в России своей... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T10:37+0500

2021-10-20T10:37+0500

2021-10-20T10:37+0500

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Боюсь, что тут дало бы трещину даже бесспорное российское уважение к германскому качеству.У двух наших азиатских соседей свое "22 июня". Это 7 июля 1937 года, "инцидент на мосту Марко Поло в Пекине". Китайская публика (а с ней множество людей в Азии и по всему миру) считает, что с той японской провокации началась Вторая мировая война и уж точно — большая война Японии с Китаем, которая привела к оккупации ключевых районов Китая и громадным бедствиям. И вот в этот день минувшим летом японская корпорация Sony решила представить в Пекине свой некий новый продукт — да еще и время выбрала то самое, десять утра.Корпорация, правда, в самой ранней точке скандала извинилась и церемонию отменила, но не помогло, китайцы заметили, что тут вряд ли случайность. Раньше та же компания уже представляла публике свои новинки и 7 июля (прошлого года), и хуже того — 13 декабря два года назад. А 13 декабря — это еще одна очень черная дата, когда в 1937 году захватившие столицу, Нанкин, японцы устроили там дикую резню гражданского населения. Лозунгом той декабрьской презентации японская корпорация сделала вот что: "Не идти на компромиссы".Трудно сказать, что эти истории означают — глупость (то есть недосмотр, незнание дат) или партизанскую провокацию какого-то упертого самурая. Но прежде всего они говорят нам, что отношения двух наших соседей, причем на уровне не правительственном, а общенародном, остаются ненормальными.И это вообще-то предельно важный разговор: почему одни народы и нации нормально относятся друг к другу, даже если раньше неоднократно воевали, а другие — нет? Что такое эта загадочная штука — историческая память и только ли в ней дело? Причем разговор этот сегодня только начинается, потому что раньше во всем мире думали: войдем в правильный блок или альянс с общей идеологией, поменяем тезисы пропаганды, напишем правильные учебники — и все будет хорошо. А вот не получается.В случае с Японией и Китаем причин нелюбви, кроме особенностей национальных характеров, две. Первая — что перед нами редкий случай, когда войну проиграли, по сути, обе стороны. В истории СССР с Германией одна сторона — это очевидный победитель, который может, после долгой паузы, себе позволить великодушие и спокойствие, что мы и наблюдаем в отношениях с этой нацией уже не первое десятилетие. Со стороны Китая великодушие не прослеживается, потому что ту войну он выиграл лишь в союзе с прочими великими державами. Включая СССР, который разгромил миллионную Квантунскую армию на китайской земле в конце лета 1945 года. Но до того подвиг китайского народа заключался в том, что он все-таки держался, связав рычаги японской военной машины, за последние клочки своей территории в ожидании помощи, которая в итоге пришла. При этом американо-японские счета, с точки зрения японцев, в порядке: мы нанесли удары, нам нанесли удары (пусть и ядерные), дело закрыто.И тут начинается вторая причина японского принятия США и нелюбви к Китаю. Она в том, что японский народ до сих пор не может избавиться от комплекса побежденного — и не Китаем, а Америкой. Вести себя как побежденные — дело чести и хорошего воспитания. И вот сейчас что-то меняется, и мы читаем об очень серьезном для японской нации событии. Впервые, пусть не в правительственные программы, а лишь в документы правящей Либерально-демократической партии, включен пункт о необходимости довести военные расходы до двух процентов ВВП. Раньше, с 1976 года, это был один процент. А два процента — это та самая цифра, которую Соединенные Штаты в последние годы при любых администрациях навязывают союзникам: хотите безопасности — платите за нее сами, нас на всех уже не хватит.А это означает, что рано или поздно изменится вся система существования западной группы государств (куда пока что входит и географически восточная Япония). Если их зависимость от Америки должна снизиться, то что это означает? Что от комплекса побежденной нации можно избавиться — и они сами начнут разбираться, кто для них угроза, а кто не очень? А это ведь великое потрясение основ.В любом случае речь не идет о превращении Японии в самостоятельную военную державу, ни в каких альянсах не нуждающуюся. Ее военные расходы сегодня, точнее — завтра, в следующем финансовом году, — 49 миллиардов долларов, что почти на два порядка меньше, чем у США с их 800 миллиардами. Однако за последние 26 лет военные расходы Штатов выросли примерно втрое (японские в абсолютных цифрах — вдвое). А китайские — в 14 раз, по японским оценкам, с которыми Китай не обязательно согласится.Но ведь это "вытеснение" означает, что Япония останется лицом к лицу (через проливы) с новой сверхдержавой, и тогда придется решать, как обойтись со сверхдержавой прежней. Что предполагает тотальную перезагрузку смысла существования нации среди прочих народов.А пока что японский народ относится к ситуации парадоксальным, но абсолютно японским образом. С одной стороны, 60,1% опрошенных считают, что не надо вот этих двух процентов — следует сохранить военные расходы на нынешнем уровне. Но, с другой стороны, отношение к Китаю в целом у японцев ухудшается по мере роста его влияния в мире, и уже 86% японцев относятся к своему великому соседу в целом плохо.То есть китайцы, постоянно напоминающие японцам о прошлой войне, для них — люди неприятные, но воевать с ними не надо.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210820/tuberkulez-paratif-chuma--chto-planirovala-ispolzovat-yaponiya-protiv-sssr-20166238.html

https://uz.sputniknews.ru/20210621/mify-i-legendy-vtoroy-mirovoy-voyny-19343031.html

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