Миссия наблюдателей ОИС начала работу на выборах президента Узбекистана - ЦИК

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане начала работу наблюдательная миссия Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.В составе миссии представители 12 государств-членов ОИС. Возглавляет ее директор департамента международных отношений генерального секретариата структуры Анисул Хак. По данным ЦИК Узбекистана, миссия ОИС принимала участие в наблюдении за президентскими выборами в республики также в 2007, 2015 и 2016 годах.Накануне в ЦИК сообщили, что мониторинг выборов президента начала также миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, в составе 26 представителей из стран-членов организации. Наблюдение за процессом голосования будет осуществлять также миссия от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, от ОБСЕ и Всемирной организации избирательных органов. В общей сложности, в стране будут присутствовать 969 международных наблюдателей.
В общей сложности, 969 международных наблюдателей будут следить за выборами президента Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане начала работу наблюдательная миссия Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.
В составе миссии представители 12 государств-членов ОИС. Возглавляет ее директор департамента международных отношений генерального секретариата структуры Анисул Хак. По данным ЦИК Узбекистана, миссия ОИС принимала участие в наблюдении за президентскими выборами в республики также в 2007, 2015 и 2016 годах.
Накануне в ЦИК сообщили, что мониторинг выборов президента начала также миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, в составе 26 представителей из стран-членов организации.
Наблюдение за процессом голосования будет осуществлять также миссия от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, от ОБСЕ и Всемирной организации избирательных органов. В общей сложности, в стране будут присутствовать 969 международных наблюдателей.
Выборы президента Узбекистана
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября.
Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.
Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.