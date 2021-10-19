https://uz.sputniknews.ru/20211019/missiya-nablyudateley-ois-nachala-rabotu-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana---tsik-20973072.html

Миссия наблюдателей ОИС начала работу на выборах президента Узбекистана - ЦИК

Миссия наблюдателей ОИС начала работу на выборах президента Узбекистана - ЦИК

В общей сложности, 969 международных наблюдателей будут следить за выборами президента Узбекистана. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T19:23+0500

2021-10-19T19:23+0500

2021-10-19T19:23+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане начала работу наблюдательная миссия Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.В составе миссии представители 12 государств-членов ОИС. Возглавляет ее директор департамента международных отношений генерального секретариата структуры Анисул Хак. По данным ЦИК Узбекистана, миссия ОИС принимала участие в наблюдении за президентскими выборами в республики также в 2007, 2015 и 2016 годах.Накануне в ЦИК сообщили, что мониторинг выборов президента начала также миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, в составе 26 представителей из стран-членов организации. Наблюдение за процессом голосования будет осуществлять также миссия от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, от ОБСЕ и Всемирной организации избирательных органов. В общей сложности, в стране будут присутствовать 969 международных наблюдателей.

https://uz.sputniknews.ru/20211018/ozvucheno-kolichestvo-jenschin-izbiratelnits-na-vyborax-prezidenta-20950444.html

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