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В Узбекистане избран верховный муфтий
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Нарзулло Обломуродов ("Миллий тикланиш") и Бахром Абдухалимов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211019/missiya-nablyudateley-ois-nachala-rabotu-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana---tsik-20973072.html
Миссия наблюдателей ОИС начала работу на выборах президента Узбекистана - ЦИК
Миссия наблюдателей ОИС начала работу на выборах президента Узбекистана - ЦИК
В общей сложности, 969 международных наблюдателей будут следить за выборами президента Узбекистана. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T19:23+0500
2021-10-19T19:23+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
выборы
наблюдатели
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане начала работу наблюдательная миссия Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.В составе миссии представители 12 государств-членов ОИС. Возглавляет ее директор департамента международных отношений генерального секретариата структуры Анисул Хак. По данным ЦИК Узбекистана, миссия ОИС принимала участие в наблюдении за президентскими выборами в республики также в 2007, 2015 и 2016 годах.Накануне в ЦИК сообщили, что мониторинг выборов президента начала также миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, в составе 26 представителей из стран-членов организации. Наблюдение за процессом голосования будет осуществлять также миссия от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, от ОБСЕ и Всемирной организации избирательных органов. В общей сложности, в стране будут присутствовать 969 международных наблюдателей.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/ozvucheno-kolichestvo-jenschin-izbiratelnits-na-vyborax-prezidenta-20950444.html
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узбекистан, выборы, наблюдатели, оис

Миссия наблюдателей ОИС начала работу на выборах президента Узбекистана - ЦИК

19:23 19.10.2021
203
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыборы президента Узбекистана
Выборы президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Перейти в фотобанк
В общей сложности, 969 международных наблюдателей будут следить за выборами президента Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане начала работу наблюдательная миссия Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.
В составе миссии представители 12 государств-членов ОИС. Возглавляет ее директор департамента международных отношений генерального секретариата структуры Анисул Хак. По данным ЦИК Узбекистана, миссия ОИС принимала участие в наблюдении за президентскими выборами в республики также в 2007, 2015 и 2016 годах.
Накануне в ЦИК сообщили, что мониторинг выборов президента начала также миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, в составе 26 представителей из стран-членов организации.
Выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
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Вчера, 15:13
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Наблюдение за процессом голосования будет осуществлять также миссия от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, от ОБСЕ и Всемирной организации избирательных органов. В общей сложности, в стране будут присутствовать 969 международных наблюдателей.
Выборы президента Узбекистана

Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября.

Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.

Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.

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