https://uz.sputniknews.ru/20211020/irgashev-ne-viju-vozmojnosti-dlya-priznaniya-novogo-afganskogo-pravitelstva-20987902.html

Иргашев: "Не вижу возможности для признания нового афганского правительства"

Иргашев: "Не вижу возможности для признания нового афганского правительства"

Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что признание правительства талибов* должно согласовываться с международным... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T15:48+0500

2021-10-20T15:48+0500

2021-10-20T15:50+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

сергей лавров

москва

гуманитарная помощь

политические консультации

радикальное движение "талибан"

исматулла иргашев

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Ташкент пока не видит возможности для признания правительства талибов*, заявил Sputnik спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.По его словам, это должно быть скоординировано вместе с основными участниками международного сообщества, которое играет важную роль на афганском политическом поле.Он напомнил, что условия для этого уже обозначены. Это выполнение талибами* своих обязательств по Дохийскому соглашению, создание инклюзивного правительства, обеспечение фундаментальных прав человека и женщин, недопущение использования территории Афганистана террористами в угрозу его соседям.Что касается заседания московского формата, то для всех делегаций, уверен Иргашев, важным вопросом является оказание помощи афганскому народу в условиях, когда страна практически стоит на пороге гуманитарного кризиса.Третье заседание московского формата консультаций по Афганистану проходит в столице России. В нем участвуют представители десяти стран региона, а также делегации движения "Талибан"*, представляющей Афганистан. От российской стороны выступит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.На встрече запланировано обсудить перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства. Также в повестке гуманитарные вопросы, помощь афганскому народу в связи со сложной ситуацией.*— движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран.

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узбекистан, сергей лавров, москва, гуманитарная помощь, политические консультации, радикальное движение "талибан", исматулла иргашев