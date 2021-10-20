https://uz.sputniknews.ru/20211020/irgashev-ne-viju-vozmojnosti-dlya-priznaniya-novogo-afganskogo-pravitelstva-20987902.html
Иргашев: "Не вижу возможности для признания нового афганского правительства"
Иргашев: "Не вижу возможности для признания нового афганского правительства"
Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что признание правительства талибов* должно согласовываться с международным... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T15:48+0500
2021-10-20T15:48+0500
2021-10-20T15:50+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
сергей лавров
москва
гуманитарная помощь
политические консультации
радикальное движение "талибан"
исматулла иргашев
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Ташкент пока не видит возможности для признания правительства талибов*, заявил Sputnik спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.По его словам, это должно быть скоординировано вместе с основными участниками международного сообщества, которое играет важную роль на афганском политическом поле.Он напомнил, что условия для этого уже обозначены. Это выполнение талибами* своих обязательств по Дохийскому соглашению, создание инклюзивного правительства, обеспечение фундаментальных прав человека и женщин, недопущение использования территории Афганистана террористами в угрозу его соседям.Что касается заседания московского формата, то для всех делегаций, уверен Иргашев, важным вопросом является оказание помощи афганскому народу в условиях, когда страна практически стоит на пороге гуманитарного кризиса.Третье заседание московского формата консультаций по Афганистану проходит в столице России. В нем участвуют представители десяти стран региона, а также делегации движения "Талибан"*, представляющей Афганистан. От российской стороны выступит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.На встрече запланировано обсудить перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства. Также в повестке гуманитарные вопросы, помощь афганскому народу в связи со сложной ситуацией.*— движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20211020/evropa-priznala-avtoritet-uzbekistana-v-afganskom-voprose-20976573.html
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узбекистан, сергей лавров, москва, гуманитарная помощь, политические консультации, радикальное движение "талибан", исматулла иргашев
Иргашев: "Не вижу возможности для признания нового афганского правительства"
15:48 20.10.2021 (обновлено: 15:50 20.10.2021)
Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что признание правительства талибов* должно согласовываться с международным сообществом. Пока же важным вопросом является гуманитарная поддержка простого народа.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
Ташкент пока не видит возможности для признания правительства талибов*, заявил Sputnik
спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.
По его словам, это должно быть скоординировано вместе с основными участниками международного сообщества, которое играет важную роль на афганском политическом поле.
"Не думаю, что какая-то страна без взаимного согласования со своими ближайшими партнерами, будет принимать такое решение. В частности, пока я не вижу возможности для признания нового правительства. Думаю, это будет взаимно согласовано, скоординировано вместе с основными участниками международного сообщества", — заявил спецпредставитель на полях Третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану.
Он напомнил, что условия для этого уже обозначены. Это выполнение талибами* своих обязательств по Дохийскому соглашению, создание инклюзивного правительства, обеспечение фундаментальных прав человека и женщин, недопущение использования территории Афганистана террористами в угрозу его соседям.
Что касается заседания московского формата, то для всех делегаций, уверен Иргашев, важным вопросом является оказание помощи афганскому народу в условиях, когда страна практически стоит на пороге гуманитарного кризиса.
"Скоро наступят зимние холода и ситуация простого народа будет усугубляться с каждым днем. И сегодня в условиях, когда международные активы Афганистана заморожены и когда сотрудники госорганов не могут получать зарплату, а временное правительство лишено возможности решать сложные социально-экономические проблемы, наша задача, наверное, состоит в том, чтобы вместе скоординировать наши усилия, подходы к Афганистану и к вопросам оказания гуманитарной помощи", — пояснил он.
Третье заседание московского формата консультаций по Афганистану проходит в столице России. В нем участвуют представители десяти стран региона, а также делегации движения "Талибан"*, представляющей Афганистан. От российской стороны выступит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На встрече запланировано обсудить перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства. Также в повестке гуманитарные вопросы, помощь афганскому народу в связи со сложной ситуацией.
*— движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран.