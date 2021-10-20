https://uz.sputniknews.ru/20211020/evropa-priznala-avtoritet-uzbekistana-v-afganskom-voprose-20976573.html

Европа признала авторитет Узбекистана в афганском вопросе

Европа признала авторитет Узбекистана в афганском вопросе

В ЕС высоко оценили меры, которые предпринимают узбекские власти ради установления мира в нестабильном регионе. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T08:27+0500

2021-10-20T08:27+0500

2021-10-20T08:27+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

ес

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и глава дипломатии ЕС Жозеп Борель обсудили ситуацию в Афганистане. Европейская сторона высоко оценила меры, которые предпринимают узбекские власти с целью установления мира и стабильности в соседней стране, а также оказанию гуманитарной помощи афганскому народу. В ходе беседы Камилов и Борель отметили перспективы развития двустороннего сотрудничества между РУз и Евросоюзом, а также предстоящие мероприятия в формате "ЕС – Центральная Азия" и "Узбекистан – ЕС". В среду, 20 октября, в Москве пройдет очередная встреча по Афганистану с участием представителей "Талибана"*. От Узбекистана в заседании примет участие спецпредставитель президента по делам ИРА Исматулла Иргашев. В конце месяца в Иране также состоится встреча глав МИД государств-соседей Афганистана. Узбекскую сторону представит Камилов. Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211019/mirziyoev-afganistan-provedet-zimu-bez-goloda-20966827.html

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узбекистан, афганистан, ес, радикальное движение "талибан"