https://uz.sputniknews.ru/20211019/mirziyoev-afganistan-provedet-zimu-bez-goloda-20966827.html

Мирзиёев: Афганистан проведет зиму без голода

Мирзиёев: Афганистан проведет зиму без голода

Ранее узбекский лидер заявлял, что стабильность в Афганистане зависит от того, как его население сможет пережить наступающую зиму в условиях надвигающегося... 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T14:53+0500

2021-10-19T14:53+0500

2021-10-19T14:53+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

ташкент

шавкат мирзиёев

абдулазиз камилов

предвыборные агитации

термез

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что афганский народ проведет эту зиму безопасно, сообщает пресс-служба партии УзЛиДеП.Об этом действующий глава государства заявил на встрече с избирателями в Ташкенте, которую он проводит в качестве кандидата в президенты Узбекистана.К этой теме он перешел, когда говорил о влиянии пандемии на мировую экономику. По его словам, никогда прежде она не сталкивалась с таким серьезным испытанием, когда даже самые сильные страны оказались в сложной ситуации из-за вируса.Во время пандемии многие страны стали "эгоистичными", отметил президент. При этом он выразил понимание их действиям в столь сложной ситуации. “Я также должен думать в первую очередь о мире нашей страны, благополучии своего народа”, объяснил он.Ранее узбекский лидер отметил, что стабильность в Афганистане зависит от того, как его население сможет пережить наступающую зиму в условиях надвигающегося голода.От этого зависит и ситуация с безопасностью в самом Узбекистане. Ведь, по данным Управления ООН по делам беженцев, в Афганистане насчитывается 3,5 миллиона беженцев. Эти потоки могут хлынуть в соседние страны, неся с собой угрозу проникновения террористов.Недаром на прошлой неделе Мирзиёев обозначил основную цель государства в отношении соседей: "Наша главная цель – чтобы из Афганистана в Узбекистан не стреляли”.А для этого узбекские власти активно взаимодействуют с новым афганским правительством. Например, выступают за разморозку финансовых активов в зарубежных банках, продолжают поставлять электроэнергию, нефтепродукты и продовольствие.Помимо этого, в приграничном Термезе создан логистический центр. В пятницу сюда прибыло 32 тонны гуманитарной помощи для афганцев от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.Днем ранее в том же Термезе прошли узбекско-афганские переговоры. Стороны обсудили торгово-экономические вопросы, а также проекты по строительству ЛЭП "Сурхан – Пули-Хумри" и железной дороги по маршруту Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар.Об организации этой встречи страны договорились 7 октября во время визита главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова в Кабул.Напомним, члены движения "Талибан"* захватили власть в стране в середине августа. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.

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узбекистан, ташкент, шавкат мирзиёев, абдулазиз камилов, предвыборные агитации, термез, радикальное движение "талибан"