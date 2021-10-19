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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211019/mirziyoev-afganistan-provedet-zimu-bez-goloda-20966827.html
Мирзиёев: Афганистан проведет зиму без голода
Мирзиёев: Афганистан проведет зиму без голода
Ранее узбекский лидер заявлял, что стабильность в Афганистане зависит от того, как его население сможет пережить наступающую зиму в условиях надвигающегося... 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T14:53+0500
2021-10-19T14:53+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиёев
абдулазиз камилов
предвыборные агитации
термез
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что афганский народ проведет эту зиму безопасно, сообщает пресс-служба партии УзЛиДеП.Об этом действующий глава государства заявил на встрече с избирателями в Ташкенте, которую он проводит в качестве кандидата в президенты Узбекистана.К этой теме он перешел, когда говорил о влиянии пандемии на мировую экономику. По его словам, никогда прежде она не сталкивалась с таким серьезным испытанием, когда даже самые сильные страны оказались в сложной ситуации из-за вируса.Во время пандемии многие страны стали "эгоистичными", отметил президент. При этом он выразил понимание их действиям в столь сложной ситуации. “Я также должен думать в первую очередь о мире нашей страны, благополучии своего народа”, объяснил он.Ранее узбекский лидер отметил, что стабильность в Афганистане зависит от того, как его население сможет пережить наступающую зиму в условиях надвигающегося голода.От этого зависит и ситуация с безопасностью в самом Узбекистане. Ведь, по данным Управления ООН по делам беженцев, в Афганистане насчитывается 3,5 миллиона беженцев. Эти потоки могут хлынуть в соседние страны, неся с собой угрозу проникновения террористов.Недаром на прошлой неделе Мирзиёев обозначил основную цель государства в отношении соседей: "Наша главная цель – чтобы из Афганистана в Узбекистан не стреляли”.А для этого узбекские власти активно взаимодействуют с новым афганским правительством. Например, выступают за разморозку финансовых активов в зарубежных банках, продолжают поставлять электроэнергию, нефтепродукты и продовольствие.Помимо этого, в приграничном Термезе создан логистический центр. В пятницу сюда прибыло 32 тонны гуманитарной помощи для афганцев от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.Днем ранее в том же Термезе прошли узбекско-афганские переговоры. Стороны обсудили торгово-экономические вопросы, а также проекты по строительству ЛЭП "Сурхан – Пули-Хумри" и железной дороги по маршруту Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар.Об организации этой встречи страны договорились 7 октября во время визита главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова в Кабул.Напомним, члены движения "Талибан"* захватили власть в стране в середине августа. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20211016/manevry-s-tashkentom-i-dushanbe-budut-idti-poka-togo-trebuet-situatsiya-v-afganistane-20931320.html
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https://uz.sputniknews.ru/20211012/klintsevich-svyazi-s-tashkentom-dlya-afganistana--eto-glotok-svejego-vozduxa-20877915.html
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узбекистан, ташкент, шавкат мирзиёев, абдулазиз камилов, предвыборные агитации, термез, радикальное движение "талибан"

Мирзиёев: Афганистан проведет зиму без голода

14:53 19.10.2021
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© Политическая партия Узбекистана УзЛиДепШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© Политическая партия Узбекистана УзЛиДеп
Ранее узбекский лидер заявлял, что стабильность в Афганистане зависит от того, как его население сможет пережить наступающую зиму в условиях надвигающегося голода. Во вторник он выразил уверенность, что голода там не будет.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что афганский народ проведет эту зиму безопасно, сообщает пресс-служба партии УзЛиДеП.
Об этом действующий глава государства заявил на встрече с избирателями в Ташкенте, которую он проводит в качестве кандидата в президенты Узбекистана.
“Афганская проблема заставляет всех нас серьезно задуматься. Афганистан сможет провести эту зиму безопасно, без голода и войны”, — сказал Мирзиёев.
К этой теме он перешел, когда говорил о влиянии пандемии на мировую экономику. По его словам, никогда прежде она не сталкивалась с таким серьезным испытанием, когда даже самые сильные страны оказались в сложной ситуации из-за вируса.
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Во время пандемии многие страны стали "эгоистичными", отметил президент. При этом он выразил понимание их действиям в столь сложной ситуации. “Я также должен думать в первую очередь о мире нашей страны, благополучии своего народа”, объяснил он.
“Я уверен, что новые силы, пришедшие к власти в Афганистане, тоже думают о своих людях”, — сказал Мирзиёев.
Ранее узбекский лидер отметил, что стабильность в Афганистане зависит от того, как его население сможет пережить наступающую зиму в условиях надвигающегося голода.
От этого зависит и ситуация с безопасностью в самом Узбекистане. Ведь, по данным Управления ООН по делам беженцев, в Афганистане насчитывается 3,5 миллиона беженцев. Эти потоки могут хлынуть в соседние страны, неся с собой угрозу проникновения террористов.
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Недаром на прошлой неделе Мирзиёев обозначил основную цель государства в отношении соседей: "Наша главная цель – чтобы из Афганистана в Узбекистан не стреляли”.
А для этого узбекские власти активно взаимодействуют с новым афганским правительством. Например, выступают за разморозку финансовых активов в зарубежных банках, продолжают поставлять электроэнергию, нефтепродукты и продовольствие.
Помимо этого, в приграничном Термезе создан логистический центр. В пятницу сюда прибыло 32 тонны гуманитарной помощи для афганцев от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
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Днем ранее в том же Термезе прошли узбекско-афганские переговоры. Стороны обсудили торгово-экономические вопросы, а также проекты по строительству ЛЭП "Сурхан – Пули-Хумри" и железной дороги по маршруту Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар.
Об организации этой встречи страны договорились 7 октября во время визита главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова в Кабул.
Напомним, члены движения "Талибан"* захватили власть в стране в середине августа. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
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