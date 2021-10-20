https://uz.sputniknews.ru/20211020/mirziyoev-prizval-povysit-interes-u-grajdan-k-uzbekskomu-yazyku-20996104.html

Мирзиёев призвал повысить интерес у граждан к узбекскому языку

Мирзиёев призвал повысить интерес у граждан к узбекскому языку

Президент Узбекистана предложил активизировать работу по выпуску специальных учебников, словарей и пособий, видео- и аудиоматериалов для изучения узбекского... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T21:52+0500

2021-10-20T21:52+0500

2021-10-20T21:52+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

узбекский язык

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Президент Узбекистана заявил о необходимости мобилизовать все усилия для повышения интереса к узбекскому языку у всех граждан страны.Об этом глава государства сказал в своем поздравлении народу Узбекистана в связи с Днем государственного языка, который отмечается в стране 21 октября.Президент предложил разработать и реализовать программу по изданию на основе государственного заказа и доведению до широкой общественности их научных исследований, учебников, пособий, книг и монографий.Также, важнейшими задачами, на его взгляд, являются скорейшее создание Национального корпуса узбекского языка, включающего всю информацию о государственном языке, его популяризация в глобальной сети Интернет, обеспечение его прочного места в информационном пространстве, активизация разработки приложений на узбекском языке к программным продуктам.По словам Мирзиёева, в связи с тем, что у проживающих в стране представителей разных наций, а также иностранных граждан возрастает интерес к изучению узбекского языка, необходимо активизировать работу по выпуску для них специальных учебников, словарей и пособий, видео- и аудиоматериалов.Закон Республики Узбекистан “Об установлении дня праздника узбекского языка” принят 10 апреля 2020 года. Им установлено ежегодное празднование Дня узбекского языка 21 октября. Именно в этот день в 1989 года был принят Закон “О государственном языке”, в соответствии с которым узбекскому языку был придан статус государственного языка.

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https://uz.sputniknews.ru/20211020/zorin-metropolitenu-moskvy-prigodyatsya-rabotniki-so-znaniem-uzbekskogo-yazyka-20993739.html

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узбекистан, шавкат мирзиёев, узбекский язык