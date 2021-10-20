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Зорин: метрополитену Москвы пригодятся работники со знанием узбекского языка
Зорин: метрополитену Москвы пригодятся работники со знанием узбекского языка
По мнению председателя комиссии ОПРФ, кассиры со знанием узбекского или таджикского пригодятся точечно – на станциях, откуда отходят автобусы в миграционный... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T18:53+0500
2021-10-20T18:53+0500
миграция
мигранты
вакансия
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Резонанс в сети вызвало объявление московского метрополитена о поиске кассира со знанием узбекского или таджикского языка на станцию "Лесопарковая". Оттуда отходят автобусы в миграционный центр в Сахарово.Вакансия была опубликована 19 октября, и в списке основных требований к соискателю указано "знание языков: таджикский или узбекский". Именно из-за этих критериев объявление подверглось критике в интернете. Некоторые пользователи и СМИ назвали его дискриминационным, считая, что языковые требования отсеивают русских соискателей.Специально для Sputnik ситуацию прокомментировал председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Владимир Зорин. По его словам, в реальности объявление никак не дискриминирует ни этнических русских, ни граждан России в целом."Этот шаг логичен со стороны метрополитена, - заявил Зорин, напомнив, что кассиров со знанием таджикского или узбекского ищут точечно – только на станции, куда прибывает много мигрантов. – Он разрешает возможные языковые сложности, которые могут возникнуть у иностранцев, направляющихся в миграционный центр. На станции "Лесопарковая" можно увидеть много представителей Узбекистана и Таджикистана".Безусловно, важно, чтобы иностранцы, живущие и работающие на территории России, владели русским языком, отметил Зорин. Как отметил председатель комиссии ОПРФ, сейчас власти страны в сотрудничестве с бывшими советскими республиками решают эту задачу – например, организуют языковые курсы для мигрантов.Также Зорин посоветовал обратить внимание на текст объявления – в нем не написано, что метрополитен ищет именно узбека или таджика, а значит, дискриминация в вакансии отсутствует."Узбекский или таджикский может знать любой москвич, который жил и работал в Узбекистане или Таджикистане, русский в том числе, - подчеркнул Зорин. – И таких людей много. Например, в Татарстане в 2010 году на переписи населения около 30 тысяч русских сказали, что знают татарский язык. Они могли бы претендовать на должность, для которой необходимо знание татарского. Так что никакой дискриминации не вижу. Точно так же завтра на станцию метро в туристическом центре Москвы может потребоваться кассир, знающий китайский".Угрозу для рынка труда работники со знанием разных языков, по мнению Владимира Зорина, не представляют. "Знание других языков не отменяет знание русского, - подытожил он. – Для одной станции найдут максимум трех человек – если они будут работать посменно".
https://uz.sputniknews.ru/20211020/trudovye-migranty-smogut-iskat-rabotu-v-eaes-cherez-mobilnoe-prilojenie-20984613.html
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мигранты, вакансия, трудовые мигранты

Зорин: метрополитену Москвы пригодятся работники со знанием узбекского языка

18:53 20.10.2021
916
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБилетная касса на станции "Мневники" Большой кольцевой линии московского метрополитена.
Билетная касса на станции Мневники Большой кольцевой линии московского метрополитена. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Туристка из Казахстана Динара Курманова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Данара Курманова
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По мнению председателя комиссии ОПРФ, кассиры со знанием узбекского или таджикского пригодятся точечно – на станциях, откуда отходят автобусы в миграционный центр в Сахарово.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Резонанс в сети вызвало объявление московского метрополитена о поиске кассира со знанием узбекского или таджикского языка на станцию "Лесопарковая". Оттуда отходят автобусы в миграционный центр в Сахарово.
Вакансия была опубликована 19 октября, и в списке основных требований к соискателю указано "знание языков: таджикский или узбекский". Именно из-за этих критериев объявление подверглось критике в интернете. Некоторые пользователи и СМИ назвали его дискриминационным, считая, что языковые требования отсеивают русских соискателей.
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Специально для Sputnik ситуацию прокомментировал председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Владимир Зорин. По его словам, в реальности объявление никак не дискриминирует ни этнических русских, ни граждан России в целом.
"Этот шаг логичен со стороны метрополитена, - заявил Зорин, напомнив, что кассиров со знанием таджикского или узбекского ищут точечно – только на станции, куда прибывает много мигрантов. – Он разрешает возможные языковые сложности, которые могут возникнуть у иностранцев, направляющихся в миграционный центр. На станции "Лесопарковая" можно увидеть много представителей Узбекистана и Таджикистана".
Безусловно, важно, чтобы иностранцы, живущие и работающие на территории России, владели русским языком, отметил Зорин. Как отметил председатель комиссии ОПРФ, сейчас власти страны в сотрудничестве с бывшими советскими республиками решают эту задачу – например, организуют языковые курсы для мигрантов.

"Но пока процесс обучения идет, это адекватная инициатива – найти сотрудника, который бы владел узбекским или таджикским, либо нанять переводчика, который помогал бы кассирам общаться с иностранными пассажирами", - сказал Владимир Зорин.

Также Зорин посоветовал обратить внимание на текст объявления – в нем не написано, что метрополитен ищет именно узбека или таджика, а значит, дискриминация в вакансии отсутствует.
"Узбекский или таджикский может знать любой москвич, который жил и работал в Узбекистане или Таджикистане, русский в том числе, - подчеркнул Зорин. – И таких людей много. Например, в Татарстане в 2010 году на переписи населения около 30 тысяч русских сказали, что знают татарский язык. Они могли бы претендовать на должность, для которой необходимо знание татарского. Так что никакой дискриминации не вижу. Точно так же завтра на станцию метро в туристическом центре Москвы может потребоваться кассир, знающий китайский".
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Угрозу для рынка труда работники со знанием разных языков, по мнению Владимира Зорина, не представляют. "Знание других языков не отменяет знание русского, - подытожил он. – Для одной станции найдут максимум трех человек – если они будут работать посменно".
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