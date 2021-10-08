https://uz.sputniknews.ru/20211008/novye-vlasti-afganistana-budut-razvivat-uzbekskiy-yazyk-i-kulturu--kamilov-20820637.html

Новые власти Афганистана будут развивать узбекский язык и культуру — Камилов

Новые власти Афганистана будут развивать узбекский язык и культуру — Камилов

Ранее "Талибан"* утверждал, что узбекский язык останется одним из официальных в Афганистане, однако затем появились иные сообщения. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T08:50+0500

2021-10-08T08:50+0500

2021-10-08T08:50+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

абдулазиз камилов

мид узбекистана

культура

узбекский язык

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Новые власти Афганистана будут и дальше развивать в стране узбекский язык и культуру, считает глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.Накануне министр иностранных дел Узбекистана провел в Кабуле переговоры с заместителем главы временного правительства Афганистана по политическим вопросам Муллой Абдулом Кабиром и исполняющим обязанности главы МИД Амир Ханом Муттаки.Ранее "Талибан"* заверил власти РУз, что узбекский язык останется одним из официальных в Афганистане и что продолжится его изучение в школах.Однако позднее появились сообщения о том, что новые афганские власти издали временный закон, который устанавливает новую систему управления и оставляет только два официальных языка — пушту и дари.До недавнего времени наряду с ними имел официальный статус и узбекский язык — на нем говорят многие жители северных провинций. Кроме того, в Афганистане существует значительная шиитская община, состоящая в основном из хазарейцев.Позднее спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что не располагает данными о лишении новыми афганскими властями узбекского языка статуса официального в стране, по его мнению, речь может идти о временных мерах из-за подготовки новой афганской конституции. Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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афганистан, абдулазиз камилов, мид узбекистана, культура, узбекский язык, радикальное движение "талибан"