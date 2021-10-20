https://uz.sputniknews.ru/20211020/mid-rf-afganistan-vedet-bolshoy-politicheskiy-torg-20993930.html

МИД РФ: Афганистан ведет большой политический торг

МИД РФ: Афганистан ведет большой политический торг

Многие столицы мира так и не признали инклюзивным объявленный в начале сентября новый состав правительства Афганистана. Талибы* же уверяют, что в нем... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T19:44+0500

2021-10-20T19:44+0500

2021-10-20T19:44+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

москва

мид рф

переговоры

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Афганистан ведет большой политический торг, считает спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.По данным РИА Новости, в среду на полях Третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану вице-премьер правительства талибов* Абдул Салам Ханафи заявил, что правительство в Афганистане уже является инклюзивным.Инклюзивность нового правительства в Афганистане является одним из условий их признания мировым сообществом. Об этом, в частности, перед заседанием еще раз напомнил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев. В интервью Sputnik дипломат заявил, что данный шаг будет сделан в результате согласованного решения основных участников международного сообщества. Однако талибы* должны следовать еще нескольким условиям. В частности, выполнению обязательств по Дохийскому соглашению, обеспечению фундаментальных прав человека и женщин, недопущению превращения афганской территории в хаб международных террористических организаций. Как отметил Замир Кабулов, все эти вопросы в среду обсуждались в Москве. По его словам, афганская делегация также заверила участников встречи, что намерена бороться с международным терроризмом и наркопреступностью.Участники московского формата переговоров обсудили также вопрос размораживания афганских активов и снятия международных санкций с талибов*. Как пояснил представитель политофиса движения Анас Хаккани, эта тема обсуждалась довольно конкретно.Во встрече "московского формата" по Афганистану участвовали представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов*. Основными ее вопросами стали военно-политическая обстановка в Афганистане после прихода к власти новых сил, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.Несмотря на то, что талибы* объявили состав своего кабмина еще в начале сентября, во многих столицах посчитали, что, вопреки обещаниям, оно не может представлять все этноконфессиональные и политические силы страны.*— движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран.

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https://uz.sputniknews.ru/20211015/logisticheskiy-tsentr-v-termeze-poluchil-ot-oon-32-tonny-gumpomoschi-dlya-afganistana-20923189.html

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москва, мид рф, переговоры, радикальное движение "талибан"