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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211020/mid-rf-afganistan-vedet-bolshoy-politicheskiy-torg-20993930.html
МИД РФ: Афганистан ведет большой политический торг
МИД РФ: Афганистан ведет большой политический торг
Многие столицы мира так и не признали инклюзивным объявленный в начале сентября новый состав правительства Афганистана. Талибы* же уверяют, что в нем... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T19:44+0500
2021-10-20T19:44+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
москва
мид рф
переговоры
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Афганистан ведет большой политический торг, считает спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.По данным РИА Новости, в среду на полях Третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану вице-премьер правительства талибов* Абдул Салам Ханафи заявил, что правительство в Афганистане уже является инклюзивным.Инклюзивность нового правительства в Афганистане является одним из условий их признания мировым сообществом. Об этом, в частности, перед заседанием еще раз напомнил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев. В интервью Sputnik дипломат заявил, что данный шаг будет сделан в результате согласованного решения основных участников международного сообщества. Однако талибы* должны следовать еще нескольким условиям. В частности, выполнению обязательств по Дохийскому соглашению, обеспечению фундаментальных прав человека и женщин, недопущению превращения афганской территории в хаб международных террористических организаций. Как отметил Замир Кабулов, все эти вопросы в среду обсуждались в Москве. По его словам, афганская делегация также заверила участников встречи, что намерена бороться с международным терроризмом и наркопреступностью.Участники московского формата переговоров обсудили также вопрос размораживания афганских активов и снятия международных санкций с талибов*. Как пояснил представитель политофиса движения Анас Хаккани, эта тема обсуждалась довольно конкретно.Во встрече "московского формата" по Афганистану участвовали представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов*. Основными ее вопросами стали военно-политическая обстановка в Афганистане после прихода к власти новых сил, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.Несмотря на то, что талибы* объявили состав своего кабмина еще в начале сентября, во многих столицах посчитали, что, вопреки обещаниям, оно не может представлять все этноконфессиональные и политические силы страны.*— движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20211019/mirziyoev-afganistan-provedet-zimu-bez-goloda-20966827.html
https://uz.sputniknews.ru/20211020/evropa-priznala-avtoritet-uzbekistana-v-afganskom-voprose-20976573.html
https://uz.sputniknews.ru/20211015/logisticheskiy-tsentr-v-termeze-poluchil-ot-oon-32-tonny-gumpomoschi-dlya-afganistana-20923189.html
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москва, мид рф, переговоры, радикальное движение "талибан"

МИД РФ: Афганистан ведет большой политический торг

19:44 20.10.2021
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© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТретье заседание московского формата консультаций по Афганистану
Третье заседание московского формата консультаций по Афганистану - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
/
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Многие столицы мира так и не признали инклюзивным объявленный в начале сентября новый состав правительства Афганистана. Талибы* же уверяют, что в нем представлены все этноконфессиональные силы. Москва видит в этом политический торг.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Афганистан ведет большой политический торг, считает спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.
По данным РИА Новости, в среду на полях Третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану вице-премьер правительства талибов* Абдул Салам Ханафи заявил, что правительство в Афганистане уже является инклюзивным.

"Они играют по политических правилам, идёт большой политический торг", — сказал Кабулов, комментируя высказывания Ханафи.

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Инклюзивность нового правительства в Афганистане является одним из условий их признания мировым сообществом. Об этом, в частности, перед заседанием еще раз напомнил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.
В интервью Sputnik дипломат заявил, что данный шаг будет сделан в результате согласованного решения основных участников международного сообщества. Однако талибы* должны следовать еще нескольким условиям.
В частности, выполнению обязательств по Дохийскому соглашению, обеспечению фундаментальных прав человека и женщин, недопущению превращения афганской территории в хаб международных террористических организаций.
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Как отметил Замир Кабулов, все эти вопросы в среду обсуждались в Москве. По его словам, афганская делегация также заверила участников встречи, что намерена бороться с международным терроризмом и наркопреступностью.

"Здесь у нас расхождений нет, все с этим согласны, и афганская делегация ещё раз заверила в том, что намерена твердо придерживаться этих установок, о которых они заявили сразу после прихода к власти", — добавил он.

Участники московского формата переговоров обсудили также вопрос размораживания афганских активов и снятия международных санкций с талибов*. Как пояснил представитель политофиса движения Анас Хаккани, эта тема обсуждалась довольно конкретно.
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Во встрече "московского формата" по Афганистану участвовали представители десяти стран региона и высокопоставленная делегация талибов*. Основными ее вопросами стали военно-политическая обстановка в Афганистане после прихода к власти новых сил, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.
Несмотря на то, что талибы* объявили состав своего кабмина еще в начале сентября, во многих столицах посчитали, что, вопреки обещаниям, оно не может представлять все этноконфессиональные и политические силы страны.
*— движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран.
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