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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Нарзулло Обломуродов ("Миллий тикланиш") и Бахром Абдухалимов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211020/uzbekistan-dosrochno-golosuet-svoy-vybor-sdelali-uje-bolee-200-tysyach-grajdan-20983997.html
Узбекистан досрочно голосует: свой выбор сделали уже более 200 тысяч граждан
Узбекистан досрочно голосует: свой выбор сделали уже более 200 тысяч граждан
Досрочное голосование завершается сегодня, 20 октября. Участки проработают до 19.00. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T13:51+0500
2021-10-20T13:51+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Более 200 тысяч человек уже приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента Узбекистана, которое длится почти неделю.Напомним, что досрочное голосование на выборах президента Узбекистана началось 14 октября и завершится сегодня, 20 октября.Основной день голосования — 24 октября.По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 21,25 миллиона избирателей, организовано 10 760 избирательных участков. Граждане могут отдать свой голос в том числе за рубежом — в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.Ранее миссия наблюдателей СНГ оценила, насколько конкурентна избирательная кампания на выборах в Узбекистане.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html
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президентские выборы в узбекистане, выборы президента

Узбекистан досрочно голосует: свой выбор сделали уже более 200 тысяч граждан

13:51 20.10.2021
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© AFPВыборы в Узбекистане
Выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
© AFP
Досрочное голосование завершается сегодня, 20 октября. Участки проработают до 19.00.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Более 200 тысяч человек уже приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента Узбекистана, которое длится почти неделю.
Напомним, что досрочное голосование на выборах президента Узбекистана началось 14 октября и завершится сегодня, 20 октября.
Кто имеет право досрочно голосовать?

В соответствии с законодательством РУз, право на досрочное голосование имеет избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту жительства.

Участки проработают до 19.00.

Основной день голосования — 24 октября.
По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 21,25 миллиона избирателей, организовано 10 760 избирательных участков.
Граждане могут отдать свой голос в том числе за рубежом — в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.
Ранее миссия наблюдателей СНГ оценила, насколько конкурентна избирательная кампания на выборах в Узбекистане.
Президентские выборы в Узбекистане — 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
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