https://uz.sputniknews.ru/20211020/uzbekistan-dosrochno-golosuet-svoy-vybor-sdelali-uje-bolee-200-tysyach-grajdan-20983997.html

Узбекистан досрочно голосует: свой выбор сделали уже более 200 тысяч граждан

Узбекистан досрочно голосует: свой выбор сделали уже более 200 тысяч граждан

Досрочное голосование завершается сегодня, 20 октября. Участки проработают до 19.00. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T13:51+0500

2021-10-20T13:51+0500

2021-10-20T13:51+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Более 200 тысяч человек уже приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента Узбекистана, которое длится почти неделю.Напомним, что досрочное голосование на выборах президента Узбекистана началось 14 октября и завершится сегодня, 20 октября.Основной день голосования — 24 октября.По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 21,25 миллиона избирателей, организовано 10 760 избирательных участков. Граждане могут отдать свой голос в том числе за рубежом — в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.Ранее миссия наблюдателей СНГ оценила, насколько конкурентна избирательная кампания на выборах в Узбекистане.

https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html

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президентские выборы в узбекистане, выборы президента