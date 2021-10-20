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Узбекистан досрочно голосует: свой выбор сделали уже более 200 тысяч граждан
Узбекистан досрочно голосует: свой выбор сделали уже более 200 тысяч граждан
Досрочное голосование завершается сегодня, 20 октября. Участки проработают до 19.00. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T13:51+0500
2021-10-20T13:51+0500
2021-10-20T13:51+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Более 200 тысяч человек уже приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента Узбекистана, которое длится почти неделю.Напомним, что досрочное голосование на выборах президента Узбекистана началось 14 октября и завершится сегодня, 20 октября.Основной день голосования — 24 октября.По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 21,25 миллиона избирателей, организовано 10 760 избирательных участков. Граждане могут отдать свой голос в том числе за рубежом — в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.Ранее миссия наблюдателей СНГ оценила, насколько конкурентна избирательная кампания на выборах в Узбекистане.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html
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президентские выборы в узбекистане, выборы президента
Узбекистан досрочно голосует: свой выбор сделали уже более 200 тысяч граждан
Досрочное голосование завершается сегодня, 20 октября. Участки проработают до 19.00.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Более 200 тысяч человек уже приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента Узбекистана, которое длится почти неделю.
Напомним, что досрочное голосование на выборах президента Узбекистана началось 14 октября и завершится сегодня, 20 октября.
Кто имеет право досрочно голосовать?
В соответствии с законодательством РУз, право на досрочное голосование имеет избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту жительства.
Участки проработают до 19.00.
Основной день голосования — 24 октября.
По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 21,25 миллиона избирателей, организовано 10 760 избирательных участков.
Граждане могут отдать свой голос в том числе за рубежом — в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.
Ранее миссия наблюдателей СНГ
оценила
, насколько конкурентна избирательная кампания на выборах в Узбекистане.