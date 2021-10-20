https://uz.sputniknews.ru/20211020/uzbekistantsy-zadoljali-tchsj-svyshe-187-mlrd-sumov-20990188.html

Узбекистанцы задолжали ТЧСЖ свыше 187 млрд сумов

Узбекистанцы задолжали ТЧСЖ свыше 187 млрд сумов

Долги перед ТЧСЖ привели к неуплате кредитов, взятых товариществами в коммерческих банках на ремонт домов, и задержкам ежемесячной заработной платы работникам. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T17:02+0500

2021-10-20T17:02+0500

2021-10-20T17:02+0500

общество

узбекистан

долги

плата

оплата коммунальных платежей

министерство жилищно-коммунального обслуживания

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Население Узбекистана задолжало товариществам частных собственников жилья 187,4 млрд сумов, сообщил на двадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса министр ЖКО Шерзод Хидоятов.По словам руководителя ведомства, которые приводит пресс-служба Сената, это связано с низким уровнем взимания обязательных платежей с граждан, что привело, к тому же, к неуплате кредитов, взятых товариществами в коммерческих банках, и задержкам ежемесячной заработной платы работникам.Впрочем, министр привел статистику опроса населения. По его данным, почти треть респондентов вообще не слышали о взятом на ремонт дома кредите. 27,6 процента недовольны деятельностью компаний, 58,9 — не участвовали в выборах председателя товарищества, 57,2 — не участвовали в общем собрании при установлении обязательного взноса, 43,9 — не знали, куда расходуется обязательный взнос, а 34 процента высказали недовольство работой, выполненной товариществом.Помимо этого, министр признал наличие в сфере коррупции. Ее причиной называются проблемы с контролем деятельности товариществ, обеспечением открытости и прозрачности данных.Также сообщается, что по состоянию на 1 сентября 2021 года, в стране насчитывается 38 373 многоквартирных дома, из которых 25 985 управляются 4 185 товариществами собственников жилья и 9840 – 290 управляющими организациями, 714 – собственниками, организациями, так как находятся на их балансе.1 834 многоквартирных дома находятся в неуправляемом состоянии, большинство из них – новостройки, многоквартирные дома.

https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-uzbekistane-sozdadut-fondy-remonta-mnogokvartirnogo-jilya-i-usovershenstvuyut-rabotu-tchsj-18516367.html

https://uz.sputniknews.ru/20210916/glava-stolichnogo-tschj-poxitil-sotni-millionov-sumov-v-sobstvennikov-jilya-20521867.html

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узбекистан, долги, плата, оплата коммунальных платежей, министерство жилищно-коммунального обслуживания