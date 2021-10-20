https://uz.sputniknews.ru/20211020/v-tsik-rasskazali-ob-organizatsii-predstoyaschix-vyborov-prezidenta-uzbekistana-20982729.html

В ЦИК рассказали об организации предстоящих выборов президента Узбекистана

В ЦИК рассказали об организации предстоящих выборов президента Узбекистана

Для проведения президентских выборов создано 14 избирательных округов и 10 760 избирательных участков. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T12:28+0500

2021-10-20T12:28+0500

2021-10-20T12:28+0500

выборы президента узбекистана-2021

ташкент

цик узбекистана

досрочное голосование

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В столице организовано 14 избирательных округов и 10 760 избирательных участков для проведения выборов президента Узбекистана. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе ЦИК. На примере 14-й окружной избирательной комиссии, расположенной в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, и 362 избирательного участка в Шайхонтохурском районе столицы, в Центризбиркоме рассказали об организации предстоящих президентских выборов, а также показали процесс досрочного голосования, которое завершается сегодня, 20 октября. Для проведения выборов президента Узбекистана организовано 14 избирательных округов и 10 760 избирательных участков. В ЦИК также уточнили, что в этом году общее число избирателей, раннее принимавших участие в выборах, составит 89 897 человек, а 52 147 граждан будут голосовать впервые.

https://uz.sputniknews.ru/20211004/tsik-nazval-datu-dosrochnogo-golosovaniya-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-20758243.html

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ташкент, цик узбекистана, досрочное голосование