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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Нарзулло Обломуродов ("Миллий тикланиш") и Бахром Абдухалимов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211020/v-tsik-rasskazali-ob-organizatsii-predstoyaschix-vyborov-prezidenta-uzbekistana-20982729.html
В ЦИК рассказали об организации предстоящих выборов президента Узбекистана
В ЦИК рассказали об организации предстоящих выборов президента Узбекистана
Для проведения президентских выборов создано 14 избирательных округов и 10 760 избирательных участков. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T12:28+0500
2021-10-20T12:28+0500
выборы президента узбекистана-2021
ташкент
цик узбекистана
досрочное голосование
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В столице организовано 14 избирательных округов и 10 760 избирательных участков для проведения выборов президента Узбекистана. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе ЦИК. На примере 14-й окружной избирательной комиссии, расположенной в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, и 362 избирательного участка в Шайхонтохурском районе столицы, в Центризбиркоме рассказали об организации предстоящих президентских выборов, а также показали процесс досрочного голосования, которое завершается сегодня, 20 октября. Для проведения выборов президента Узбекистана организовано 14 избирательных округов и 10 760 избирательных участков. В ЦИК также уточнили, что в этом году общее число избирателей, раннее принимавших участие в выборах, составит 89 897 человек, а 52 147 граждан будут голосовать впервые.
https://uz.sputniknews.ru/20211004/tsik-nazval-datu-dosrochnogo-golosovaniya-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-20758243.html
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ташкент, цик узбекистана, досрочное голосование

В ЦИК рассказали об организации предстоящих выборов президента Узбекистана

12:28 20.10.2021
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© SputnikВ ЦИК рассказали об организации предстоящих выборов президента Узбекистана
В ЦИК рассказали об организации предстоящих выборов президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
© Sputnik
Для проведения президентских выборов создано 14 избирательных округов и 10 760 избирательных участков.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В столице организовано 14 избирательных округов и 10 760 избирательных участков для проведения выборов президента Узбекистана. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе ЦИК.
На примере 14-й окружной избирательной комиссии, расположенной в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, и 362 избирательного участка в Шайхонтохурском районе столицы, в Центризбиркоме рассказали об организации предстоящих президентских выборов, а также показали процесс досрочного голосования, которое завершается сегодня, 20 октября.
Голосование на избирательном участке в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
ЦИК назвал дату досрочного голосования на выборах президента Узбекистана
4 октября, 16:53
1024
Для проведения выборов президента Узбекистана организовано 14 избирательных округов и 10 760 избирательных участков. В ЦИК также уточнили, что в этом году общее число избирателей, раннее принимавших участие в выборах, составит 89 897 человек, а 52 147 граждан будут голосовать впервые.
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