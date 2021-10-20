https://uz.sputniknews.ru/20211020/v-uzbekistane-ne-poluchali-zapros-o-privlechenii-rabochix-dlya-agroproma-rf-20988253.html

В Узбекистане не получали запрос о привлечении рабочих для агропрома РФ

В Узбекистане не получали запрос о привлечении рабочих для агропрома РФ

Ранее сообщалось, что российский агропром из-за дефицита персонала готов привлечь узбекских рабочих. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T16:40+0500

2021-10-20T16:40+0500

2021-10-20T16:40+0500

общество

стройка

трудовые мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/14/20989250_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_eff8d9bdd247f57a054ecf9e694bd144.jpg

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Власти Узбекистана не получали официальный запрос из России о привлечении граждан страны для работы на предприятиях АПК в рамках пилотного проекта по найму трудовых мигрантов на стройки РФ.Об этом РИА Новости сообщил представитель Агентства по внешней миграции РУз.По его словам, пилотный проект запущен только под заявки Минстроя РФ. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что предприятия АПК в России смогут привлечь рабочих из Узбекистана для решения проблемы с дефицитом персонала в рамках пилотного проекта, разработанного для строительной отрасли. О возможности участия предприятий агропрома в таком эксперименте газете сообщили участники совещания, прошедшего в Минсельхозе 19 октября.Во вторник стартовал пилотный проект по привлечению в РФ 10 тысяч строителей из Узбекистана.В конце сентября в Ташкент прибыли представители десяти российских компаний, которые будут проводить собеседование и профессиональный отбор, в ближайшее время планируется приезд остальных российский работодателей из списка Минстроя РФ. В начале октября в узбекскую столицы прибыли 39 специалистов Федерального медико-биологического агентства России для обследования претендентов на работу. По расчетам узбекской стороны, пилотный проект планируется реализовать до середины января 2022 года.

https://uz.sputniknews.ru/20211020/rossiyskie-zastroyschiki-sami-otberut-rabochix-iz-uzbekistana-20984817.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

стройка, трудовые мигранты