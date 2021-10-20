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В Узбекистане не получали запрос о привлечении рабочих для агропрома РФ
В Узбекистане не получали запрос о привлечении рабочих для агропрома РФ
Ранее сообщалось, что российский агропром из-за дефицита персонала готов привлечь узбекских рабочих. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T16:40+0500
2021-10-20T16:40+0500
общество
стройка
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Власти Узбекистана не получали официальный запрос из России о привлечении граждан страны для работы на предприятиях АПК в рамках пилотного проекта по найму трудовых мигрантов на стройки РФ.Об этом РИА Новости сообщил представитель Агентства по внешней миграции РУз.По его словам, пилотный проект запущен только под заявки Минстроя РФ. Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что предприятия АПК в России смогут привлечь рабочих из Узбекистана для решения проблемы с дефицитом персонала в рамках пилотного проекта, разработанного для строительной отрасли. О возможности участия предприятий агропрома в таком эксперименте газете сообщили участники совещания, прошедшего в Минсельхозе 19 октября.Во вторник стартовал пилотный проект по привлечению в РФ 10 тысяч строителей из Узбекистана.В конце сентября в Ташкент прибыли представители десяти российских компаний, которые будут проводить собеседование и профессиональный отбор, в ближайшее время планируется приезд остальных российский работодателей из списка Минстроя РФ. В начале октября в узбекскую столицы прибыли 39 специалистов Федерального медико-биологического агентства России для обследования претендентов на работу. По расчетам узбекской стороны, пилотный проект планируется реализовать до середины января 2022 года.
https://uz.sputniknews.ru/20211020/rossiyskie-zastroyschiki-sami-otberut-rabochix-iz-uzbekistana-20984817.html
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стройка, трудовые мигранты

В Узбекистане не получали запрос о привлечении рабочих для агропрома РФ

16:40 20.10.2021
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© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Ранее сообщалось, что российский агропром из-за дефицита персонала готов привлечь узбекских рабочих.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Власти Узбекистана не получали официальный запрос из России о привлечении граждан страны для работы на предприятиях АПК в рамках пилотного проекта по найму трудовых мигрантов на стройки РФ.
Об этом РИА Новости сообщил представитель Агентства по внешней миграции РУз.
"Официальных обращений от российской стороны у нас нет, мы узнали об этом только из СМИ", — сказал источник.
По его словам, пилотный проект запущен только под заявки Минстроя РФ.
"Это не так просто делается, пока и заявок нет, нет соглашения с работодателями, нет и отбора сельхозработников. <...> Мы готовы рассмотреть такой вопрос, но говорить о том, что это будет в рамках пилота (для строительства в РФ. — Sputnik) — это некорректно", — уточнил собеседник.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что предприятия АПК в России смогут привлечь рабочих из Узбекистана для решения проблемы с дефицитом персонала в рамках пилотного проекта, разработанного для строительной отрасли.
О возможности участия предприятий агропрома в таком эксперименте газете сообщили участники совещания, прошедшего в Минсельхозе 19 октября.
Во вторник стартовал пилотный проект по привлечению в РФ 10 тысяч строителей из Узбекистана.
В конце сентября в Ташкент прибыли представители десяти российских компаний, которые будут проводить собеседование и профессиональный отбор, в ближайшее время планируется приезд остальных российский работодателей из списка Минстроя РФ.
В начале октября в узбекскую столицы прибыли 39 специалистов Федерального медико-биологического агентства России для обследования претендентов на работу.
По расчетам узбекской стороны, пилотный проект планируется реализовать до середины января 2022 года.
Стройка, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
Общество
Российские застройщики сами отберут рабочих из Узбекистана
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