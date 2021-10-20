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В Узбекистане некоторые студенты смогут преподавать в школах
В Узбекистане некоторые студенты смогут преподавать в школах
Учителей высшей и первой категорий, проработавших не менее одного года в другом регионе, начнут привлекать к преподаванию в школах с высоким уровнем... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T11:59+0500
2021-10-20T11:59+0500
общество
постановление
обучение
учителя
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Cтуденты третьего курса очной и заочной формы педагогических факультетов смогут преподавать в школах. Об этом стало известно из постановления "О мерах по привлечению квалифицированных учителей в школы с высоким уровнем образования". Ранее проводить занятия в школах могли только студенты четвертого курса.Кроме того, учителей высшей и первой категорий, проработавших не менее одного года в другом регионе, начнут привлекать к преподаванию в школах с высоким уровнем образования. Список таких школ будет определен МНО и государственным контролем за качеством образования. Соответствующий документ планируется размещать на официальном сайте Министерства народного образования.Помимо этого, квалифицированных кадров также начнут привлекать в школы с невысоким уровнем образования. В частности, с 1 марта 2021 года намечено повышение базовых тарифных ставок для учителей высшей и первой категорий, привлеченных из других регионов страны для обучения в школах с низким качеством образования. Отмечается, что в 50% размере будут выплачиваться спецнадбавки учителям из других районов и городов в пределах одной административно-территориальной единицы (АТЕ), а также в 100% размере - педагогам из других АТЕ.
https://uz.sputniknews.ru/20211019/uzbekistan-nameren-privlech-bolshee-kolichestvo-rossiyskix-uchiteley-20972433.html
https://uz.sputniknews.ru/20201024/Zarplata-vysokokvalifitsirovannykh-uchiteley-dostignet-10-mln-sumov--Shermatov-15250906.html
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постановление, обучение, учителя

В Узбекистане некоторые студенты смогут преподавать в школах

11:59 20.10.2021
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© Пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникацийТетради
Тетради - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
© Пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций
Учителей высшей и первой категорий, проработавших не менее одного года в другом регионе, начнут привлекать к преподаванию в школах с высоким уровнем образования.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Cтуденты третьего курса очной и заочной формы педагогических факультетов смогут преподавать в школах. Об этом стало известно из постановления "О мерах по привлечению квалифицированных учителей в школы с высоким уровнем образования".
Ранее проводить занятия в школах могли только студенты четвертого курса.
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Кроме того, учителей высшей и первой категорий, проработавших не менее одного года в другом регионе, начнут привлекать к преподаванию в школах с высоким уровнем образования. Список таких школ будет определен МНО и государственным контролем за качеством образования. Соответствующий документ планируется размещать на официальном сайте Министерства народного образования.
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Помимо этого, квалифицированных кадров также начнут привлекать в школы с невысоким уровнем образования. В частности, с 1 марта 2021 года намечено повышение базовых тарифных ставок для учителей высшей и первой категорий, привлеченных из других регионов страны для обучения в школах с низким качеством образования. Отмечается, что в 50% размере будут выплачиваться спецнадбавки учителям из других районов и городов в пределах одной административно-территориальной единицы (АТЕ), а также в 100% размере - педагогам из других АТЕ.
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