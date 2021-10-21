https://uz.sputniknews.ru/20211021/kogda-rossiya-priznaet-talibov-mnenie-spetspreda-prezidenta-21005407.html

Когда Россия признает талибов: мнение спецпреда президента

Когда Россия признает талибов: мнение спецпреда президента

Спецпредставитель президента РФ озвучил условия признания временного правительства в Афганистане. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T12:47+0500

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обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

талибан

политические консультации

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ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Спецпредставитель президента России по Афганистану, глава Второго департамента МИД Замир Кабулов в эфире Россия-24 назвал условия признания временного правительства Афганистана.По словам Кабулова, главным условием является этно-политическая инклюзивность правительства талибов*.Еще одним важным условием для признания временного правительства является отказ от жестких подходов в вопросах прав человека, особенно прав женщин и девочек. По словам Кабулова, условия для признания правительства еще не созрели.Подобное же мнение ранее высказывал спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев по итогам заседания в "московском формате".При этом сами талибы* считают озвученные причины не признавать их правительство надуманными.Третье заседание московского формата консультаций по Афганистану прошло накануне в столице России. Участие в нем приняли представители десяти стран региона, а также делегации движения "Талибан"*. На встрече обсуждалась военно-политическая ситуация в Афганистане и оказание гуманитарной помощи афганскому народу.*— движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211019/mirziyoev-afganistan-provedet-zimu-bez-goloda-20966827.html

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афганистан, талибан, политические консультации