Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Когда Россия признает талибов: мнение спецпреда президента
12:47 21.10.2021 (обновлено: 12:56 21.10.2021)
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© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов
© Sputnik / Нина Зотина/
Спецпредставитель президента РФ озвучил условия признания временного правительства в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 21 окт – Sputnik. Спецпредставитель президента России по Афганистану, глава Второго департамента МИД Замир Кабулов в эфире Россия-24 назвал условия признания временного правительства Афганистана.
По словам Кабулова, главным условием является этно-политическая инклюзивность правительства талибов*.
"Это означает, что талибам в интересах самих себя и более всего Афганистана придется подключать к управлению страной и последователей других политических школ. Конечно, они должны быть патриотические и руководствоваться интересами и самого Афганистана, и афганского народа. Вот это ключевая мысль, которую проводил наш министр иностранных дел в разговоре с талибами", - подчеркнул дипломат.
Еще одним важным условием для признания временного правительства является отказ от жестких подходов в вопросах прав человека, особенно прав женщин и девочек. По словам Кабулова, условия для признания правительства еще не созрели.
Подобное же мнение ранее высказывал спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев по итогам заседания в "московском формате".
При этом сами талибы* считают озвученные причины не признавать их правительство надуманными.
Третье заседание московского формата консультаций по Афганистану прошло накануне в столице России. Участие в нем приняли представители десяти стран региона, а также делегации движения "Талибан"*. На встрече обсуждалась военно-политическая ситуация в Афганистане и оказание гуманитарной помощи афганскому народу.
*— движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран