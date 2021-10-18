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США "натравят" талибов на Центральную Азию с помощью военных баз — МИД РФ
США "натравят" талибов на Центральную Азию с помощью военных баз — МИД РФ
Союзники из Центральной Азии между тем заявляют России, что не хотят присутствия военных НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T09:00+0500
2021-10-18T09:00+0500
россия
сша
афганистан
мид рф
военная база
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Риски от размещения иностранных военных баз в Центральной Азии превысят любые выгоды и поставят крест на крупных инфраструктурных проектах в Афганистане.Об этом заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник, выступая в ходе XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований.Он подчеркнул, что давление, которое сейчас оказывается на союзников РФ "с целью военного и разведывательного базирования под предлогом антитеррористической деятельности", крайне опасно. По его словам, "прячась за спины центральноазиатов, Вашингтон подставлял бы их под ответные удары "Талибана"* или радикальных экстремистских организаций". Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США.Однако в Минобороны Узбекистана заявили, что ничего не знают о визите делегации Пентагона. Позднее глава МИД РУз Абдулазиз Камилов подчеркнул, что вопрос возможного размещения ВС США в Узбекистане не обсуждается. Свою позицию также высказала Россия.Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.Более того, по словам министра, союзники России в ЦА заявляют, что не хотят присутствия военных США и НАТО на своей территории. Тот же тезис озвучил во время встречи с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211012/lavrov-raskryl-istinnye-tseli-ssha-i-nato-v-tsentralnoy-azii--video-20874030.html
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сша, афганистан, мид рф, военная база, радикальное движение "талибан"

США "натравят" талибов на Центральную Азию с помощью военных баз — МИД РФ

09:00 18.10.2021
1035
© AFP / DELIL SOULEIMANАмериканский военный танк
Американский военный танк - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
© AFP / DELIL SOULEIMAN
Союзники из Центральной Азии между тем заявляют России, что не хотят присутствия военных НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Риски от размещения иностранных военных баз в Центральной Азии превысят любые выгоды и поставят крест на крупных инфраструктурных проектах в Афганистане.
Об этом заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник, выступая в ходе XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований.
"Риски от иностранного военного базирования превысят любые выгоды. Придется тогда ставить крест на крупных проектах на территории Афганистана, связанных с прокладкой газопроводов, линий электропередач, транспортных коридоров", — сказал Стерник.
Он подчеркнул, что давление, которое сейчас оказывается на союзников РФ "с целью военного и разведывательного базирования под предлогом антитеррористической деятельности", крайне опасно.

"Это категорически неприемлемо и центральноазиатским государствам, и Россией, и Китаем, и Ираном, потому что мы понимаем, какие задачи решало бы такое базирование в Центральной Азии", — добавил Стерник.

По его словам, "прячась за спины центральноазиатов, Вашингтон подставлял бы их под ответные удары "Талибана"* или радикальных экстремистских организаций".
"А нацелить их на регион у талибов хватило бы ресурсов, они уже, в общем-то, грозят этим Таджикистану", — заключил Стерник.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США.
Однако в Минобороны Узбекистана заявили, что ничего не знают о визите делегации Пентагона.
Позднее глава МИД РУз Абдулазиз Камилов подчеркнул, что вопрос возможного размещения ВС США в Узбекистане не обсуждается.
Свою позицию также высказала Россия.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.
Более того, по словам министра, союзники России в ЦА заявляют, что не хотят присутствия военных США и НАТО на своей территории.
"Наши центральноазиатские соседи, союзники, стратегические партнеры в контактах с нами подтверждают, что для них неприемлемы подобные заходы", — сказал Лавров журналистам.
Тот же тезис озвучил во время встречи с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин.
Лавров раскрыл, чего добиваются США и НАТО в Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
Видео
"Разогреть" обстановку: Лавров раскрыл цели США и НАТО в Центральной Азии — видео
12 октября, 15:19
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Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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