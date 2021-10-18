https://uz.sputniknews.ru/20211018/ssha-natravyat-talibov-na-tsentralnuyu-aziyu-s-pomoschyu-voennyx-baz--mid-rf-20943917.html

США "натравят" талибов на Центральную Азию с помощью военных баз — МИД РФ

США "натравят" талибов на Центральную Азию с помощью военных баз — МИД РФ

Союзники из Центральной Азии между тем заявляют России, что не хотят присутствия военных НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T09:00+0500

2021-10-18T09:00+0500

2021-10-18T09:00+0500

россия

сша

афганистан

мид рф

военная база

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Риски от размещения иностранных военных баз в Центральной Азии превысят любые выгоды и поставят крест на крупных инфраструктурных проектах в Афганистане.Об этом заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник, выступая в ходе XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований.Он подчеркнул, что давление, которое сейчас оказывается на союзников РФ "с целью военного и разведывательного базирования под предлогом антитеррористической деятельности", крайне опасно. По его словам, "прячась за спины центральноазиатов, Вашингтон подставлял бы их под ответные удары "Талибана"* или радикальных экстремистских организаций". Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США.Однако в Минобороны Узбекистана заявили, что ничего не знают о визите делегации Пентагона. Позднее глава МИД РУз Абдулазиз Камилов подчеркнул, что вопрос возможного размещения ВС США в Узбекистане не обсуждается. Свою позицию также высказала Россия.Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.Более того, по словам министра, союзники России в ЦА заявляют, что не хотят присутствия военных США и НАТО на своей территории. Тот же тезис озвучил во время встречи с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211012/lavrov-raskryl-istinnye-tseli-ssha-i-nato-v-tsentralnoy-azii--video-20874030.html

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сша, афганистан, мид рф, военная база, радикальное движение "талибан"