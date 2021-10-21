https://uz.sputniknews.ru/20211021/rossiya-dumaet-nad-uproscheniem-grajdanstva-dlya-sootechestvennikov-no-est-nyuansy--putin-21018567.html

Россия думает над упрощением получения гражданства, но есть нюансы — Путин

Россия думает над упрощением получения гражданства, но есть нюансы — Путин

Президент РФ обещал проработать вопрос либерализации процедуры получения гражданства для русскоязычных граждан. Запрос на это есть, но необходимо учитывать... 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T22:28+0500

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россия

владимир путин

гражданство

соотечественники

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Получение российского гражданства для соотечественников должно быть упрощено, власти постоянно думают о либерализации этого положения, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, нужно совершенствовать этот инструмент и дать возможность получить российский паспорт тем, .кто в этом заинтересован и имеет российские корни, но быстро это сделать не получится.Задавшая этот вопрос президенту главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отметила, что на недавно прошедшем седьмом форуме соотечественников почти половина зала подняли руку, когда их спросили о желании получить российский паспорт.Выступая на этом форуме, министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил автоматически давать гражданство РФ детям, родившимся в смешанных семьях, где один из родителей имеет российский паспорт. В Госдуме и Совете Федерации идею одобрили и пообещали в ближайшее время направить такое предложение в правительство.

https://uz.sputniknews.ru/20211015/russkie-po-duxu-chemu-sootechestvenniki-so-vsego-mira-nauchilis-za-30-let-razluki-20929870.html

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владимир путин, гражданство, соотечественники