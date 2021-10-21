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Россия думает над упрощением получения гражданства, но есть нюансы — Путин
Россия думает над упрощением получения гражданства, но есть нюансы — Путин
Президент РФ обещал проработать вопрос либерализации процедуры получения гражданства для русскоязычных граждан. Запрос на это есть, но необходимо учитывать... 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T22:28+0500
2021-10-21T22:43+0500
россия
владимир путин
гражданство
соотечественники
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Получение российского гражданства для соотечественников должно быть упрощено, власти постоянно думают о либерализации этого положения, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, нужно совершенствовать этот инструмент и дать возможность получить российский паспорт тем, .кто в этом заинтересован и имеет российские корни, но быстро это сделать не получится.Задавшая этот вопрос президенту главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отметила, что на недавно прошедшем седьмом форуме соотечественников почти половина зала подняли руку, когда их спросили о желании получить российский паспорт.Выступая на этом форуме, министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил автоматически давать гражданство РФ детям, родившимся в смешанных семьях, где один из родителей имеет российский паспорт. В Госдуме и Совете Федерации идею одобрили и пообещали в ближайшее время направить такое предложение в правительство.
https://uz.sputniknews.ru/20211015/russkie-po-duxu-chemu-sootechestvenniki-so-vsego-mira-nauchilis-za-30-let-razluki-20929870.html
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владимир путин, гражданство, соотечественники

Россия думает над упрощением получения гражданства, но есть нюансы — Путин

22:28 21.10.2021 (обновлено: 22:43 21.10.2021)
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© Sputnik / Алексей КуденкоВид на жительство иностранного гражданина в отделении по вопросам гражданства РФ, разрешений на временное проживание и вида на жительство отдела УФМС России по городу Москве в ЮАО
Вид на жительство иностранного гражданина в отделении по вопросам гражданства РФ, разрешений на временное проживание и вида на жительство отдела УФМС России по городу Москве в ЮАО - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
Президент РФ обещал проработать вопрос либерализации процедуры получения гражданства для русскоязычных граждан. Запрос на это есть, но необходимо учитывать экономические нюансы.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Получение российского гражданства для соотечественников должно быть упрощено, власти постоянно думают о либерализации этого положения, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, нужно совершенствовать этот инструмент и дать возможность получить российский паспорт тем, .кто в этом заинтересован и имеет российские корни, но быстро это сделать не получится.
"Здесь есть вопросы, связанные с социально-экономическими составляющими этого процесса — это поликлиники, детские сады, рабочие места, жилье и так далее. Но тем не менее, законодательство о гражданстве должно быть у нас более либеральным, это совершенно очевидно, это, кстати говоря, и требование рынка труда", — пояснил российский лидер, заверив, что власти думают над этим.
Задавшая этот вопрос президенту главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отметила, что на недавно прошедшем седьмом форуме соотечественников почти половина зала подняли руку, когда их спросили о желании получить российский паспорт.
VII Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
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15 октября, 22:13
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Выступая на этом форуме, министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил автоматически давать гражданство РФ детям, родившимся в смешанных семьях, где один из родителей имеет российский паспорт. В Госдуме и Совете Федерации идею одобрили и пообещали в ближайшее время направить такое предложение в правительство.
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