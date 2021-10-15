https://uz.sputniknews.ru/20211015/russkie-po-duxu-chemu-sootechestvenniki-so-vsego-mira-nauchilis-za-30-let-razluki-20929870.html

Русские по духу: чему соотечественники со всего мира научились за 30 лет разлуки

Русские по духу: чему соотечественники со всего мира научились за 30 лет разлуки

Как Россия планирует развивать русский язык в странах ближнего зарубежья, какие проблемы сегодня волнуют соотечественников по всему миру и чем укрепить узы с... 15.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-15T22:13+0500

2021-10-15T22:13+0500

2021-10-15T22:13+0500

общество

узбекистан

сергей лавров

снг

соотечественники

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Седьмой по счету Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, собрал в Москве 400 делегатов из ста государств, в том числе из республик ближнего зарубежья.На какие льготы могут рассчитывать соотечественники из постсоветских стран, как увеличится квота в российские вузы и почему в РФ иногда называют русскими представителей других национальностей – в материале Sputnik."Русский" – понятие многонациональноеНи для кого не секрет, что термин "русский мир" вызывает за пределами России самую неоднозначную реакцию. Кто-то одобряет этот концепт, считая, что любому государству нужно поддерживать представителей диаспоры за рубежом, а кто-то открыто критикует его, называя попыткой экспансии.Однако России в случае разработки внешнеполитических доктрин приходится сложнее, чем другим странам: все-таки в состав СССР входило 15 республик, и в каждой из них до сих пор говорят по-русски. Причем важно: далеко не все русскоговорящие граждане бывших советских стран – это этнические русские. Возможно, именно поэтому Россия вместо термина "диаспора" (объединения по национальному или религиозному признаку) использует другой – "соотечественники".К категории соотечественников относятся сразу несколько групп людей: граждане России, постоянно проживающие за ее пределами, потомки лиц, проживавших на территории РФ, а также лица, относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России.Объединяющим началом для всех этих представителей разных религий и культур, по убеждению Лаврова, остается русский язык. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе своего выступления на конгрессе тоже сделала акцент на языке, а не на национальной принадлежности участников."В самые жесткие месяцы пандемии вы оказывали помощь нашим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На вас можно положиться", — обратилась Матвиенко с благодарностью к жителям стран ближнего зарубежья, добавив, что все вместе они образуют "многонациональный мир"."В совершенно невероятные ситуации попадают наши русские независимо от национальности, — заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. – Русские немцы, русские евреи, русские узбеки. Незаконное уголовное преследование, запрет для женщин, вышедших замуж за иностранных граждан, общаться со своими детьми".Сокращая барьерыКак отметил Сергей Лавров, за прошедшие 20 лет Россия вместе с соотечественниками смогла решить "важную задачу – сделать многонациональный русский мир реальностью". Во многом, по его мнению, этому способствовало внесение в российскую Конституцию положения о защите прав и интересов соотечественников."Эти правовые нормы позволяют совершенствовать государственную политику в отношении тех, кто волею судеб оказался за пределами исторической родины", — подчеркнул Лавров.Регулярные встречи соотечественников помогли российским властям упростить процедуру получения гражданства РФ, считает начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.К слову, миллионным участником российской Государственной программы по переселению соотечественником из-за рубежа в мае этого года стал соотечественник из Казахстана, заметила Валентина Казакова."Это замечательный парень, медик по образованию, он с первых дней пандемии находился в красной зоне и помогал нашим гражданам бороться с болезнью, — рассказала она. — Сегодня на территории России находятся порядка 7 млн иностранцев, и многие из них – наши соотечественники. МВД видит своей задачей снижение административных барьеров, которые мешают им получить гражданство РФ".Квот для ближнего зарубежья станет большеПервая волна соотечественников – это люди, пережившие распад Советского Союза. Однако сейчас Россия должна уделять большое внимание молодому поколению, считает председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.В следующем году Россия намерена сдать в эксплуатацию пять школ, каждая из которых сможет принять до 1 200 учащихся, отметил заместитель Минпросвещения РФ Андрей Корнеев. По его словам, Россия создает школы нового формата: в них учатся по российскому стандарту, но с интегрированным национальным компонентом (изучением национального языка и истории). Одно такое образовательное учреждение уже существует в Туркменистане. Еще девять планируется открыть в Кыргызстане.Россия увеличивает не только количество школ, но и число квотных мест для получения бесплатного образования в своих университетах, добавляет замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. В следующем учебном году количество квот составит 23 тысячи мест, а в 2023-м – 30 тысяч.Стоит отметить, что только в Узбекистане в настоящее время успешно работают 14 филиалов российских вузов, и в ближайшее время их количество пополнится.

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https://uz.sputniknews.ru/20210915/rossotrudnichestvo-razrabatyvaet-elektronnuyu-kartu-dlya-sootechestvennikov-za-rubejom-20506521.html

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https://uz.sputniknews.ru/20200519/Inostrantsam-stali-v-25-raza-chasche-vydavat-rossiyskie-pasporta--dannye-MVD-14164092.html

https://uz.sputniknews.ru/20210527/primakov-rasskazal-o-perspektivax-besplatnogo-obrazovaniya-v-vuzax-rf-dlya-inostrantsev-18952062.html

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узбекистан, сергей лавров, снг, соотечественники