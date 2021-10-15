Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211015/russkie-po-duxu-chemu-sootechestvenniki-so-vsego-mira-nauchilis-za-30-let-razluki-20929870.html
Русские по духу: чему соотечественники со всего мира научились за 30 лет разлуки
Русские по духу: чему соотечественники со всего мира научились за 30 лет разлуки
Как Россия планирует развивать русский язык в странах ближнего зарубежья, какие проблемы сегодня волнуют соотечественников по всему миру и чем укрепить узы с... 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-15T22:13+0500
2021-10-15T22:13+0500
общество
узбекистан
сергей лавров
снг
соотечественники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0f/20930107_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_b9f38a2b8f2e68a548f80d1847de87b4.jpg
Седьмой по счету Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, собрал в Москве 400 делегатов из ста государств, в том числе из республик ближнего зарубежья.На какие льготы могут рассчитывать соотечественники из постсоветских стран, как увеличится квота в российские вузы и почему в РФ иногда называют русскими представителей других национальностей – в материале Sputnik."Русский" – понятие многонациональноеНи для кого не секрет, что термин "русский мир" вызывает за пределами России самую неоднозначную реакцию. Кто-то одобряет этот концепт, считая, что любому государству нужно поддерживать представителей диаспоры за рубежом, а кто-то открыто критикует его, называя попыткой экспансии.Однако России в случае разработки внешнеполитических доктрин приходится сложнее, чем другим странам: все-таки в состав СССР входило 15 республик, и в каждой из них до сих пор говорят по-русски. Причем важно: далеко не все русскоговорящие граждане бывших советских стран – это этнические русские. Возможно, именно поэтому Россия вместо термина "диаспора" (объединения по национальному или религиозному признаку) использует другой – "соотечественники".К категории соотечественников относятся сразу несколько групп людей: граждане России, постоянно проживающие за ее пределами, потомки лиц, проживавших на территории РФ, а также лица, относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России.Объединяющим началом для всех этих представителей разных религий и культур, по убеждению Лаврова, остается русский язык. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе своего выступления на конгрессе тоже сделала акцент на языке, а не на национальной принадлежности участников."В самые жесткие месяцы пандемии вы оказывали помощь нашим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На вас можно положиться", — обратилась Матвиенко с благодарностью к жителям стран ближнего зарубежья, добавив, что все вместе они образуют "многонациональный мир"."В совершенно невероятные ситуации попадают наши русские независимо от национальности, — заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. – Русские немцы, русские евреи, русские узбеки. Незаконное уголовное преследование, запрет для женщин, вышедших замуж за иностранных граждан, общаться со своими детьми".Сокращая барьерыКак отметил Сергей Лавров, за прошедшие 20 лет Россия вместе с соотечественниками смогла решить "важную задачу – сделать многонациональный русский мир реальностью". Во многом, по его мнению, этому способствовало внесение в российскую Конституцию положения о защите прав и интересов соотечественников."Эти правовые нормы позволяют совершенствовать государственную политику в отношении тех, кто волею судеб оказался за пределами исторической родины", — подчеркнул Лавров.Регулярные встречи соотечественников помогли российским властям упростить процедуру получения гражданства РФ, считает начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.К слову, миллионным участником российской Государственной программы по переселению соотечественником из-за рубежа в мае этого года стал соотечественник из Казахстана, заметила Валентина Казакова."Это замечательный парень, медик по образованию, он с первых дней пандемии находился в красной зоне и помогал нашим гражданам бороться с болезнью, — рассказала она. — Сегодня на территории России находятся порядка 7 млн иностранцев, и многие из них – наши соотечественники. МВД видит своей задачей снижение административных барьеров, которые мешают им получить гражданство РФ".Квот для ближнего зарубежья станет большеПервая волна соотечественников – это люди, пережившие распад Советского Союза. Однако сейчас Россия должна уделять большое внимание молодому поколению, считает председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.В следующем году Россия намерена сдать в эксплуатацию пять школ, каждая из которых сможет принять до 1 200 учащихся, отметил заместитель Минпросвещения РФ Андрей Корнеев. По его словам, Россия создает школы нового формата: в них учатся по российскому стандарту, но с интегрированным национальным компонентом (изучением национального языка и истории). Одно такое образовательное учреждение уже существует в Туркменистане. Еще девять планируется открыть в Кыргызстане.Россия увеличивает не только количество школ, но и число квотных мест для получения бесплатного образования в своих университетах, добавляет замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. В следующем учебном году количество квот составит 23 тысячи мест, а в 2023-м – 30 тысяч.Стоит отметить, что только в Узбекистане в настоящее время успешно работают 14 филиалов российских вузов, и в ближайшее время их количество пополнится.
https://uz.sputniknews.ru/20211015/lavrov-predlojil-davat-rossiyskoe-grajdanstvo-detyam-iz-lyuboy-strany-pri-odnom-uslovii--20929101.html
https://uz.sputniknews.ru/20210915/rossotrudnichestvo-razrabatyvaet-elektronnuyu-kartu-dlya-sootechestvennikov-za-rubejom-20506521.html
https://uz.sputniknews.ru/20201222/Poka-net-doma-kto-i-kak-vstrechaet-pereekhavshikh-v-Tulu-sootechestvennikov-15652311.html
https://uz.sputniknews.ru/20200519/Inostrantsam-stali-v-25-raza-chasche-vydavat-rossiyskie-pasporta--dannye-MVD-14164092.html
https://uz.sputniknews.ru/20210527/primakov-rasskazal-o-perspektivax-besplatnogo-obrazovaniya-v-vuzax-rf-dlya-inostrantsev-18952062.html
https://uz.sputniknews.ru/20211007/mgimo-vgik-i-drugie-vuzy-rf-aktivno-osvaivayut-uzbekistan--shvydkoy-20801092.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Данара Курманова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg
Данара Курманова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0f/20930107_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_72ade5656d26f486ddd819ceee5b99ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, сергей лавров, снг, соотечественники

Русские по духу: чему соотечественники со всего мира научились за 30 лет разлуки

22:13 15.10.2021
2531
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкVII Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом
VII Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Туристка из Казахстана Динара Курманова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Данара Курманова
Все материалы
Как Россия планирует развивать русский язык в странах ближнего зарубежья, какие проблемы сегодня волнуют соотечественников по всему миру и чем укрепить узы с родиной? Подробности — в обзоре Sputnik.
Седьмой по счету Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, собрал в Москве 400 делегатов из ста государств, в том числе из республик ближнего зарубежья.
На какие льготы могут рассчитывать соотечественники из постсоветских стран, как увеличится квота в российские вузы и почему в РФ иногда называют русскими представителей других национальностей – в материале Sputnik.

"Русский" – понятие многонациональное

Ни для кого не секрет, что термин "русский мир" вызывает за пределами России самую неоднозначную реакцию. Кто-то одобряет этот концепт, считая, что любому государству нужно поддерживать представителей диаспоры за рубежом, а кто-то открыто критикует его, называя попыткой экспансии.
Паспорт РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
Общество
Лавров предложил давать российское гражданство детям из любой страны при одном условии
20:20
3872
5
Однако России в случае разработки внешнеполитических доктрин приходится сложнее, чем другим странам: все-таки в состав СССР входило 15 республик, и в каждой из них до сих пор говорят по-русски. Причем важно: далеко не все русскоговорящие граждане бывших советских стран – это этнические русские. Возможно, именно поэтому Россия вместо термина "диаспора" (объединения по национальному или религиозному признаку) использует другой – "соотечественники".
К категории соотечественников относятся сразу несколько групп людей: граждане России, постоянно проживающие за ее пределами, потомки лиц, проживавших на территории РФ, а также лица, относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России.
"Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна, — заявил глава российского МИД Сергей Лавров, открывавший Конгресс соотечественников. – Наш опыт сосуществования народов, культур и религий уникален".
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкVII Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом
VII Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
VII Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Объединяющим началом для всех этих представителей разных религий и культур, по убеждению Лаврова, остается русский язык. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе своего выступления на конгрессе тоже сделала акцент на языке, а не на национальной принадлежности участников.
"В самые жесткие месяцы пандемии вы оказывали помощь нашим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На вас можно положиться", — обратилась Матвиенко с благодарностью к жителям стран ближнего зарубежья, добавив, что все вместе они образуют "многонациональный мир".
Участники празднований Дня России держат российский флаг в парке Дружбы города Георгиевска Ставропольского края - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
Россия
Россотрудничество разрабатывает "электронную карту" для соотечественников за рубежом
15 сентября, 14:58
1272
"В совершенно невероятные ситуации попадают наши русские независимо от национальности, — заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. – Русские немцы, русские евреи, русские узбеки. Незаконное уголовное преследование, запрет для женщин, вышедших замуж за иностранных граждан, общаться со своими детьми".

Сокращая барьеры

Как отметил Сергей Лавров, за прошедшие 20 лет Россия вместе с соотечественниками смогла решить "важную задачу – сделать многонациональный русский мир реальностью". Во многом, по его мнению, этому способствовало внесение в российскую Конституцию положения о защите прав и интересов соотечественников.
"Эти правовые нормы позволяют совершенствовать государственную политику в отношении тех, кто волею судеб оказался за пределами исторической родины", — подчеркнул Лавров.
Пассажирка с чемоданами в аэропорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2020
Общество
Пока нет дома: кто и как встречает переехавших в Тулу соотечественников
22 декабря 2020, 18:18
7072
Регулярные встречи соотечественников помогли российским властям упростить процедуру получения гражданства РФ, считает начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
"За три года сделано многое, — отметила она. – Не нужно предоставлять выход из имеющегося гражданства. Граждане Казахстана, Молдовы, Беларуси и Украины теперь могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке".
К слову, миллионным участником российской Государственной программы по переселению соотечественником из-за рубежа в мае этого года стал соотечественник из Казахстана, заметила Валентина Казакова.
Паспорт гражданина Российской Федерации - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2020
В мире
Иностранцам стали в 2,5 раза чаще выдавать российские паспорта — данные МВД
19 мая 2020, 15:09
2197
"Это замечательный парень, медик по образованию, он с первых дней пандемии находился в красной зоне и помогал нашим гражданам бороться с болезнью, — рассказала она. — Сегодня на территории России находятся порядка 7 млн иностранцев, и многие из них – наши соотечественники. МВД видит своей задачей снижение административных барьеров, которые мешают им получить гражданство РФ".

Квот для ближнего зарубежья станет больше

Первая волна соотечественников – это люди, пережившие распад Советского Союза. Однако сейчас Россия должна уделять большое внимание молодому поколению, считает председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
"В 1989-1990 годы русским языком владело 350 миллионов человек в мире, а сейчас – только 270, — сетует он. – 30 лет – это ничтожный отрезок времени в историческом масштабе, и минус 80 миллионов человек! Недавно мы открыли школу имени Чехова в Бишкеке, но сколько сотен закрылось в разных странах. Поэтому образование для нас – важнейшая задача".
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкVII Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом
VII Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
VII Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
В следующем году Россия намерена сдать в эксплуатацию пять школ, каждая из которых сможет принять до 1 200 учащихся, отметил заместитель Минпросвещения РФ Андрей Корнеев. По его словам, Россия создает школы нового формата: в них учатся по российскому стандарту, но с интегрированным национальным компонентом (изучением национального языка и истории). Одно такое образовательное учреждение уже существует в Туркменистане. Еще девять планируется открыть в Кыргызстане.
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
Россия
Примаков рассказал о перспективах бесплатного образования в вузах РФ для иностранцев
27 мая, 22:21
7737
Россия увеличивает не только количество школ, но и число квотных мест для получения бесплатного образования в своих университетах, добавляет замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. В следующем учебном году количество квот составит 23 тысячи мест, а в 2023-м – 30 тысяч.
"Также за рубежом, в 17 странах, работают 40 филиалов российских учреждений высшего образования, — сказал Афанасьев. – В них учатся 17 тысяч студентов. А в Армении, Таджикистане, Кыргызстане и Беларуси функционируют организации двойного подчинения (славянские университеты, контролируемые и Россией, и страной нахождения – Sputnik)".
Стоит отметить, что только в Узбекистане в настоящее время успешно работают 14 филиалов российских вузов, и в ближайшее время их количество пополнится.
Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2021
Общество
МГИМО, ВГИК и другие вузы РФ активно "осваивают" Узбекистан — Швыдкой
7 октября, 09:12
593
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:13Русские по духу: чему соотечественники со всего мира научились за 30 лет разлуки
20:56Магия цифр: сколько узбекистанцы потратили на особые автономера
20:20Лавров предложил давать российское гражданство детям из любой страны при одном условии
19:19Танзила Нарбаева передала Матвиенко комплимент от узбекских женщин
19:07В Узбекистане заработает мобильная ПЦР-лаборатория для бесплатного тестирования на COVID
18:27Узбекистан выступает за внедрение оргнабора трудовых мигрантов во всем СНГ — Мирзиёев
17:42Шавкат Мирзиёев выступил на саммите СНГ: что предложил лидер Узбекистана
16:41Назначена дата следующего заседания Совета глав стран СНГ
16:07Антитеррористический центр СНГ возглавит начальник Академии ФСБ России
15:44Экоэнергетика и нанотехнологии: Узбекистан готовит научный прорыв
15:39Владимир Путин: не следует торопиться с официальным признанием талибов
15:10Renault начнет производить авто в Узбекистане: когда стартуют продажи
14:33Талибы заявили о создании верховного суда Афганистана
14:30Логистический центр в Термезе получил от ООН тонны гумпомощи для афганцев
14:07Российские истребители на границе Афганистана: подготовка к штурму
13:42В ГНК оценили идею Кадырова о подоходном налоге для мигрантов
13:38В ДОО Узбекистана выявлены хищения на 6,6 млрд сумов
13:32Десять пунктов Шавката Мирзиёева: о чем говорил президент Узбекистана на саммите СНГ
13:20Переговоры властей Узбекистана и талибов в Термезе перенесены
12:18В Узбекистане проходит Международный марафон Save Aral-2021