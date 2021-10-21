https://uz.sputniknews.ru/20211021/rossiya-ne-stanet-uchastnikom-konventsii-o-statuse-trudyaschixsya-migrantov-20997990.html
Россия не станет участником конвенции о статусе трудящихся-мигрантов
Россия не станет участником конвенции о статусе трудящихся-мигрантов
Российская сторона уведомит о принятом решении Исполнительный комитет СНГ. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T09:00+0500
2021-10-21T09:00+0500
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россия
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трудовые мигранты
мигрант
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Россия уведомит членов СНГ о том, что не станет участником конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов.Об этом говорится в соответствующем распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.О принятом решении российское дипведомство доложит Исполнительному комитету СНГ.
https://uz.sputniknews.ru/20211019/v-rossii-zapustyat-superservis-dlya-migrantov-20960803.html
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снг, трудовые мигранты, мигрант
Россия не станет участником конвенции о статусе трудящихся-мигрантов
09:00 21.10.2021 (обновлено: 09:07 21.10.2021)
Российская сторона уведомит о принятом решении Исполнительный комитет СНГ.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Россия уведомит членов СНГ о том, что не станет участником конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов.
Об этом говорится в соответствующем распоряжении
премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
"Принять предложение Минтруда России, согласованное с МИД России и другими заинтересованными органами исполнительной власти, о направлении уведомления о намерении РФ не становиться участником Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников СНГ от 14 ноября 2008 года", — следует из документа.
О принятом решении российское дипведомство доложит Исполнительному комитету СНГ.