Россия не станет участником конвенции о статусе трудящихся-мигрантов

"Принять предложение Минтруда России, согласованное с МИД России и другими заинтересованными органами исполнительной власти, о направлении уведомления о намерении РФ не становиться участником Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников СНГ от 14 ноября 2008 года", — следует из документа.