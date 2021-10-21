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Россия не станет участником конвенции о статусе трудящихся-мигрантов
Россия не станет участником конвенции о статусе трудящихся-мигрантов
Российская сторона уведомит о принятом решении Исполнительный комитет СНГ. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T09:00+0500
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россия
снг
трудовые мигранты
мигрант
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Россия уведомит членов СНГ о том, что не станет участником конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов.Об этом говорится в соответствующем распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.О принятом решении российское дипведомство доложит Исполнительному комитету СНГ.
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снг, трудовые мигранты, мигрант

Россия не станет участником конвенции о статусе трудящихся-мигрантов

09:00 21.10.2021 (обновлено: 09:07 21.10.2021)
269
© Sputnik / Сергей ПятаковТрудовые Мигранты в России
Трудовые Мигранты в России - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Сергей Пятаков
Российская сторона уведомит о принятом решении Исполнительный комитет СНГ.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Россия уведомит членов СНГ о том, что не станет участником конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов.
Об этом говорится в соответствующем распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Принять предложение Минтруда России, согласованное с МИД России и другими заинтересованными органами исполнительной власти, о направлении уведомления о намерении РФ не становиться участником Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников СНГ от 14 ноября 2008 года", — следует из документа.

О принятом решении российское дипведомство доложит Исполнительному комитету СНГ.
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