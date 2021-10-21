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UzAirways возобновит полеты между Ташкентом и Карши в ноябре
UzAirways возобновит полеты между Ташкентом и Карши в ноябре
Самолеты начнут летать два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 211 157 сумов. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T09:34+0500
2021-10-21T09:36+0500
общество
ташкент
авиакомпания uzbekistan airways
карши
перелеты
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Национальный перевозчик Uzbekistan Airways со 2 ноября этого года возобновляет полеты между столицей и Карши, сообщает Telegram-канал авиакомпании. По данным UzAirways, самолеты начнут летать два раза в неделю – по вторникам и пятницам.Отметим, что цена авиабилета в одну сторону стартует от 211 157 сумов. Стоимость маршрута туда-обратно начинается от 372 630 сумов.В начале сентября компания Uzbekistan Airways увеличила количество авиарейсов в российские города. Например, из Ташкента в Москву самолеты стали летать четыре раза в день, а из Самарканда в столицу РФ и из Ташкента в Казань – по три раза в неделю.
https://uz.sputniknews.ru/20210609/uzbekistan-airways-zapustit-mobilnoe-prilojenie-dlya-pokupki-aviabiletov-onlayn-19172067.html
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ташкент, авиакомпания uzbekistan airways, карши, перелеты

UzAirways возобновит полеты между Ташкентом и Карши в ноябре

09:34 21.10.2021 (обновлено: 09:36 21.10.2021)
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© Sputnik / Наталья СеливерстоваБоинг 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways
Боинг 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Самолеты начнут летать два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 211 157 сумов.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Национальный перевозчик Uzbekistan Airways со 2 ноября этого года возобновляет полеты между столицей и Карши, сообщает Telegram-канал авиакомпании.
По данным UzAirways, самолеты начнут летать два раза в неделю – по вторникам и пятницам.
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Отметим, что цена авиабилета в одну сторону стартует от 211 157 сумов. Стоимость маршрута туда-обратно начинается от 372 630 сумов.
В начале сентября компания Uzbekistan Airways увеличила количество авиарейсов в российские города. Например, из Ташкента в Москву самолеты стали летать четыре раза в день, а из Самарканда в столицу РФ и из Ташкента в Казань – по три раза в неделю.
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