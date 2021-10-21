https://uz.sputniknews.ru/20211021/uzairways-vozobnovit-polety-mejdu-tashkentom-i-karshi-v-noyabre-20999290.html

UzAirways возобновит полеты между Ташкентом и Карши в ноябре

UzAirways возобновит полеты между Ташкентом и Карши в ноябре

Самолеты начнут летать два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 211 157 сумов. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T09:34+0500

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общество

ташкент

авиакомпания uzbekistan airways

карши

перелеты

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Национальный перевозчик Uzbekistan Airways со 2 ноября этого года возобновляет полеты между столицей и Карши, сообщает Telegram-канал авиакомпании. По данным UzAirways, самолеты начнут летать два раза в неделю – по вторникам и пятницам.Отметим, что цена авиабилета в одну сторону стартует от 211 157 сумов. Стоимость маршрута туда-обратно начинается от 372 630 сумов.В начале сентября компания Uzbekistan Airways увеличила количество авиарейсов в российские города. Например, из Ташкента в Москву самолеты стали летать четыре раза в день, а из Самарканда в столицу РФ и из Ташкента в Казань – по три раза в неделю.

https://uz.sputniknews.ru/20210609/uzbekistan-airways-zapustit-mobilnoe-prilojenie-dlya-pokupki-aviabiletov-onlayn-19172067.html

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ташкент, авиакомпания uzbekistan airways, карши, перелеты