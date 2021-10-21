https://uz.sputniknews.ru/20211021/v-goskomstate-soobschili-skolko-trillionov-uzbekistan-potratil-na-stroitelnye-raboty-21000148.html
В Госкомстате сообщили, сколько триллионов Узбекистан потратил на строительные работы
В Госкомстате сообщили, сколько триллионов Узбекистан потратил на строительные работы
Согласно данным комитета, по сравнению с январем-сентябрем прошлого года темп роста составил 104,5%. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T10:05+0500
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экономика
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стройка
статистика
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Узбекистане в 2021 году выполнены строительные работы на 76 трлн 890 млрд сумов, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике. Согласно информации Госкомстата, по сравнению с январем-сентябрем прошлого года темп роста составил 104,5%.Отмечается, что объем строительных работ формируется с учетом выполненных работ в крупных стройорганизациях, малых предприятиях и микрофирмах, в том числе в неформальных секторах.В июле этого года Комитет по статистике обнародовал данные, согласно которым стало известно, что за полгода Узбекистан потратил на строительные работы 48,6 трлн сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/v-uzbekistane-nabirayut-10-tys-chelovek-dlya-raboty-na-rossiyskix-stroykax-20724343.html
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госкомстат, стройка, статистика
В Госкомстате сообщили, сколько триллионов Узбекистан потратил на строительные работы
10:05 21.10.2021 (обновлено: 10:08 21.10.2021)
Согласно данным комитета, по сравнению с январем-сентябрем прошлого года темп роста составил 104,5%.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik.
В Узбекистане в 2021 году выполнены строительные работы на 76 трлн 890 млрд сумов, сообщает
пресс-служба Государственного комитета по статистике.
Согласно информации Госкомстата, по сравнению с январем-сентябрем прошлого года темп роста составил 104,5%.
Отмечается, что объем строительных работ формируется с учетом выполненных работ в крупных стройорганизациях, малых предприятиях и микрофирмах, в том числе в неформальных секторах.
В июле этого года Комитет по статистике обнародовал
данные, согласно которым стало известно, что за полгода Узбекистан потратил на строительные работы 48,6 трлн сумов.