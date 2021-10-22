https://uz.sputniknews.ru/20211022/podmoskovnyy-emts-putilkovo-zakryvaetsya-s-1-noyabrya-21033006.html
Подмосковный ЕМЦ "Путилково" закрывается с 1 ноября
Подмосковный ЕМЦ "Путилково" закрывается с 1 ноября
Теперь иностранные граждане смогут подавать документы на оформление патента в ММЦ "Сахарово". 22.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-22T19:04+0500
2021-10-22T19:04+0500
2021-10-22T20:05+0500
миграция
многофункциональный миграционный центр
патент
трудовые мигранты
трудовой патент
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. С 1 ноября 2021 года иностранцы смогут оформить патент для работы на территории Москвы и Московской области в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово, сообщает пресс-служба ГУВМ МВД России.Отмечается, что при подаче документов иностранный гражданин должен выбрать субъект, в котором планирует осуществлять трудовую деятельность. Впоследствии он сможет работать только в том субъекте РФ, который будет указан в патенте. Иностранцы, подавшие документы на оформление патента до 1 ноября этого года, будут получать его в ГБУ МО "ЕМЦ МО" в деревне Путилково. Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выдвинул инициативу об объединении миграционных центров, расположенных в Москве и Московской области, по причине возникновения негативных последствий для жителей близлежащих населенных пунктов в деревне Путилково (МО). Местные жители жаловались на недопустимое поведение со стороны мигрантов.
https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-rf-trebuyutsya-spetsialisty-v-tashkente-otkrylsya-filial-mmts-sakharovo-17796210.html
https://uz.sputniknews.ru/20150901/356509.html
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многофункциональный миграционный центр, патент, трудовые мигранты, трудовой патент
Подмосковный ЕМЦ "Путилково" закрывается с 1 ноября
19:04 22.10.2021 (обновлено: 20:05 22.10.2021)
Теперь иностранные граждане смогут подавать документы на оформление патента в ММЦ "Сахарово".
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. С 1 ноября 2021 года иностранцы смогут оформить патент для работы на территории Москвы и Московской области в многофункциональном миграционном центре в деревне Сахарово, сообщает пресс-служба ГУВМ МВД России.
Отмечается, что при подаче документов иностранный гражданин должен выбрать субъект, в котором планирует осуществлять трудовую деятельность. Впоследствии он сможет работать только в том субъекте РФ, который будет указан в патенте.
Иностранцы, подавшие документы на оформление патента до 1 ноября этого года, будут получать его в ГБУ МО "ЕМЦ МО" в деревне Путилково.
Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выдвинул инициативу об объединении миграционных центров
, расположенных в Москве и Московской области, по причине возникновения негативных последствий для жителей близлежащих населенных пунктов в деревне Путилково (МО). Местные жители жаловались на недопустимое поведение со стороны мигрантов.