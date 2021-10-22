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"Путин прав": эксперты оценили тезисы президента России на "Валдае"
10:10 22.10.2021 (обновлено: 10:11 22.10.2021)
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
© Sputnik / Максим Блинов/
Политологи и правоведы поддержали мысли и идеи российского лидера, озвученные на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Накануне президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
Выступление российского лидера длилось полчаса. Затем глава государства ответил на вопросы гостей форума — в общей сумме, разговор шел около трех часов.
В ходе дискуссии участники "Валдая" затронули ряд важнейших международных вопросов. Часть из них была связана с общим устройством мира и его дальнейшим развитием.
Умеренный консерватизм
Один из тезисов Путина был связан с коренными трансформациями, которые происходят сегодня на международном уровне.
Президент заявил, что "мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло". По словам российского лидера, умеренный консерватизм является самой разумной линией поведения.
Россия пока этого не достигла, но выбрала для себя этот курс и уверенно к нему стремится, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его мнению, такой подход позволит сохранить общественные основы в стране и станет некоей "защитой" для России.
"И естественно, такой консерватизм, к которому нужно стремиться, он во многом защитит по крайней мере те основы, к которым мы привыкли, наш народ привык. Для нас это во многом будет определенной защитой. И если к этому мировое сообщество сегодня придет, то в этом понимании, конечно, Путин прав", — заключил депутат.
Европа бы оценила
Заявление Путина по новому консерватизму может заинтересовать "старую Европу", части которой свойственны эти ценности, считает доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Эксперт отметил, что сегодняшнее состояние Европы оставляет желать лучшего.
"Это провал абсолютно программы открытых дверей для мигрантов, это провал практически теории мультикультурализма, дискуссии по вопросам свобод, толерантности. Фактически европейское общество сегодня настолько "раздергано" этими противоречиями: там есть приверженцы традиционных ценностей, которых мы придерживаемся — понятия семьи, понятия родителей и так далее, — но достаточно большая часть населения Европы придерживается других взглядов, новых веяний и течений, в том числе по теме ЛГБТ и прочее", — подчеркнул Гусев.
По его мнению, Путин "попытался апеллировать ко всем, это попытка как бы заявить, озвучить свое видение развития, некую общую концепцию".
И эту концепцию разделили бы в некоторых европейских странах (например, Германии или Франции), однако открыто государства не станут поддерживать Россию. Все дело в субъективных и политических соображениях, считает Гусев.
"То есть умеренный консерватизм в какой-то мере свойственен части их общества, то же можно сказать и о какой-то части британского общества. "Старая Европа" с этим может согласиться, многие там разделяют такие взгляды, и здесь нет противоречия", — заключил Гусев.
19 июля, 12:09
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Реестр угроз ООН — идея давно назревшая
Путин, выступая на "Валдае", предложил составить на уровне ООН реестр вызовов и угроз.
По мнению президента, к этой работе следует привлечь специалистов из разных стран.
Вне всякого сомнения, эта инициатива найдет поддержку в организации, отметил глава и член исполкома российской Ассоциации международного права, юрист-международник Анатолий Капустин.
По его словам, идея, предложенная Путиным, "грамотная, разумная и назревшая".
В современном мире многие сферы не имеют четкого глобального управления для предотвращения и противодействия различным угрозам. Причем речь идет о самых разных областях: от киберпространства до здравоохранения.
"Говорят об изменении климата, и почему-то инициатива исходит от отдельных государств, которые пытаются ее навязать", — заявил Капустин.
Эксперт подчеркнул, что вынесение глобальных проблем на универсальную площадку ООН позволит "выработать перечень мер по противодействию этим угрозам и по нахождению ответов на те вызовы, которые сегодня существуют".
Смерть ООН
Одним из вопросов, которые затронул Путин, стала реформа ООН. Глава государства подчеркнул, что если разрушить право вето, то организация "умрет" в тот же день.
У кого есть право вето в ООН
Этим правом обладают только пять постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой Совбеза ООН, заявив, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран-победителей во Второй мировой войне".
Странами-победителями считаются СССР, США, Британия, Франция и Китай (те, у кого есть право вето).
Эрдоган призывал расширить права других стран-участниц в Совбезе.
С тезисом российского лидера согласился председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
По его мнению, Путин прав.
"Смысл право вето в том, что поддерживается баланс сил. То есть (можно наложить вето. — Sputnik) на то, что неприемлемо России — резолюции обязательного характера Совета безопасности, которые предусматривают, в том числе применение силы, Россия может заветировать также, как и другие постоянные члены Совета безопасности (ООН)", — заявил Орджоникидзе.
Речь Путина не скажется на отношениях с Западом
Такое мнение высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Несмотря на критику некоторых западных подходов по различным вопросам (например, касающихся воспитания молодого поколения), Россия "была, есть и будет неотъемлемой частью Европы", подчеркнул представитель Кремля.