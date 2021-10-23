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Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211023/amerikanskoy-bazy-v-kyrgyzstane-ne-budet--prezident-21039668.html
Американской базы в Кыргызстане не будет – президент
Американской базы в Кыргызстане не будет – президент
Киргизский президент Садыр Жапаров на пресс-конференции опроверг возможность повторного размещения на территории страны воинского контингента США. 23.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-23T14:36+0500
2021-10-23T14:36+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
кыргызстан
военная база
садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Кыргызстане не будет размещена американская военная база, заявил на пресс-конференции президент Садыр Жапаров, передает Sputnik Кыргызстан.В ходе пресс-конференции главе государства задали вопрос, будет ли в стране повторно размещена американская военная база на фоне ситуации в Афганистане.Ранее возможность размещения американских военных на своей территории опроверг и Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.Американская военная база размещалась на территории аэропорта Манас под Бишкеком с 2001 года. В 2009 году база была переименована в Центр транзитных перевозок.Объединенная российская авиационная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. На вооружении базы штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Договор о размещении базы был подписан между двумя странами в 2003 году.Вы также можете почитать текстовую трансляцию и посмотреть прямой эфир пресс-конференции Садыра Жапарова.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/ssha-natravyat-talibov-na-tsentralnuyu-aziyu-s-pomoschyu-voennyx-baz--mid-rf-20943917.html
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кыргызстан, военная база, садыр жапаров

Американской базы в Кыргызстане не будет – президент

14:36 23.10.2021
© Foto : Public domain / DVIDS / SSgt Eunique StevensАмериканские военные во время посадки на самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
Американские военные во время посадки на самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.10.2021
© Foto : Public domain / DVIDS / SSgt Eunique Stevens
Киргизский президент Садыр Жапаров на пресс-конференции опроверг возможность повторного размещения на территории страны воинского контингента США.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Кыргызстане не будет размещена американская военная база, заявил на пресс-конференции президент Садыр Жапаров, передает Sputnik Кыргызстан.
В ходе пресс-конференции главе государства задали вопрос, будет ли в стране повторно размещена американская военная база на фоне ситуации в Афганистане.
"В Канте есть российская база. В 2014 году соглашение об американской базе отменили, и они вышли. Нам хватит одной базы. Мы не хотим играть в кошки-мышки с двумя державами, разместив две базы", — ответил Жапаров.
Ранее возможность размещения американских военных на своей территории опроверг и Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.
Американская военная база размещалась на территории аэропорта Манас под Бишкеком с 2001 года. В 2009 году база была переименована в Центр транзитных перевозок.
Объединенная российская авиационная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. На вооружении базы штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Договор о размещении базы был подписан между двумя странами в 2003 году.
Вы также можете почитать текстовую трансляцию и посмотреть прямой эфир пресс-конференции Садыра Жапарова.
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