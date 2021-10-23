https://uz.sputniknews.ru/20211023/amerikanskoy-bazy-v-kyrgyzstane-ne-budet--prezident-21039668.html

Американской базы в Кыргызстане не будет – президент

Американской базы в Кыргызстане не будет – президент

Киргизский президент Садыр Жапаров на пресс-конференции опроверг возможность повторного размещения на территории страны воинского контингента США. 23.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-23T14:36+0500

2021-10-23T14:36+0500

2021-10-23T14:36+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

кыргызстан

военная база

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Кыргызстане не будет размещена американская военная база, заявил на пресс-конференции президент Садыр Жапаров, передает Sputnik Кыргызстан.В ходе пресс-конференции главе государства задали вопрос, будет ли в стране повторно размещена американская военная база на фоне ситуации в Афганистане.Ранее возможность размещения американских военных на своей территории опроверг и Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.Американская военная база размещалась на территории аэропорта Манас под Бишкеком с 2001 года. В 2009 году база была переименована в Центр транзитных перевозок.Объединенная российская авиационная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. На вооружении базы штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Договор о размещении базы был подписан между двумя странами в 2003 году.Вы также можете почитать текстовую трансляцию и посмотреть прямой эфир пресс-конференции Садыра Жапарова.

https://uz.sputniknews.ru/20211018/ssha-natravyat-talibov-na-tsentralnuyu-aziyu-s-pomoschyu-voennyx-baz--mid-rf-20943917.html

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кыргызстан, военная база, садыр жапаров