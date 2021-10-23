https://uz.sputniknews.ru/20211023/rukovodstvo-afganistana-rabotaet-nad-uluchsheniem-jizni-grajdan--zaxarova-21038717.html

Руководство Афганистана работает над улучшением жизни граждан – Захарова

Руководство Афганистана работает над улучшением жизни граждан – Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила усилия афганского правительства по повышению качества жизни населения. 23.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-23T13:36+0500

2021-10-23T13:36+0500

2021-10-23T13:36+0500

россия

оон

афганистан

мария захарова

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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Россия продолжает внимательно следить за ситуацией в Афганистане, новое афганское правительство принимает меры для улучшения жизни людей, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован накануне на официальном сайте внешнеполитического ведомства России.Захарова подчеркнула, что в стране сохраняется сложная социально-экономическая ситуация, в связи с чем страны-участницы Московского формата консультаций призывают к проведению международной доноЗахарова также подчеркнула, что социально-экономическая ситуация в Афганистане остается сложной. В связи с чем страны-участницы Московского формата консультаций подписали коллективный призыв к проведению международной донорской конференции под эгидой ООН.Отметила дипломат также и призыв председателя Генассамблеи ООН к мировому сообществу оказать гуманитарную помощь Афганистану.Напомним, с этой целью было объявлено о создании целевого фонда ПРООН, первые средства для которого в размере 50 миллионов евро уже пообещала выделить Германия.Узбекистан активно взаимодействует с новым афганским правительством, продолжает поставлять соседям электроэнергию, нефтепродукты и продовольствие. Помимо этого, в приграничном Термезе создан логистический центр. В пятницу сюда прибыло 32 тонны гуманитарной помощи для афганцев от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.Ситуация в Афганистане резко обострилась в августе в связи с выводом американского воинского контингента из страны. Движение "Талибан"* захватили территорию страны и 15 августа вошли в Кабул. До конца августа шла эвакуация из страны граждан западных государств и сотрудничавших с ними афганцев. В сентябре было сформировано временное правительство.*— движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран

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оон, афганистан, мария захарова