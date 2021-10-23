https://uz.sputniknews.ru/20211023/zdorov--k-trudu-gotov-rabochie-iz-uzbekistana-proxodyat-osmotr-pered-otezdom-v-rf-21041975.html

Здоров — к труду готов: рабочие из Узбекистана проходят осмотр перед отъездом в РФ

Здоров — к труду готов: рабочие из Узбекистана проходят осмотр перед отъездом в РФ

Россия совместно с Узбекистаном запустила пилотный проект по организованному набору первых 10 тысяч граждан республики для их трудоустройства в РФ на... 23.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-23T18:56+0500

2021-10-23T18:56+0500

2021-10-23T18:55+0500

видео

узбекистан

мигранты

медицинское обследование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/17/21041947_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_90358d2dfa4178080f4f046836624607.png

В Узбекистан прибыла группа специалистов Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) для осмотра работников, которые отправятся из республики на строительные объекты РФ в порядке оргнабора. Врачи проводят диагностику всех кандидатов, берут необходимые анализы, выдают заключения, требуемые при трудоустройстве и для въезда в Россию. Если у претендента нет справки о вакцинации, то он может привиться прямо в центре — препаратом "Спутник Лайт".Прием граждан осуществляется на территории Ташкентского колледжа управления персоналом и защиты труда.В первый день приема уже несколько десятков посетителей получили медицинские заключения, дающие право для трудоустройства в РФ, еще более ста человек прошли медкомиссию и сдали необходимые анализы.В рамках организованного набора граждане Узбекистана будут трудиться на стратегических стройплощадках России, в том числе участвуя в возведении космодрома "Восточный".Как организована работа медицинского отрада в Ташкенте, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20211023/nabor-pervyx-10-tysyach-rabotnikov-dlya-rossii-nabiraet-oboroty-21038210.html

https://uz.sputniknews.ru/20211015/uzbekistan-vystupaet-za-uskorennoe-vnedrenie-orgnabora-trudovyx-migrantov-v-sng--mirziyoev-20927730.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, мигранты, медицинское обследование