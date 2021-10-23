https://uz.sputniknews.ru/20211023/zdorov--k-trudu-gotov-rabochie-iz-uzbekistana-proxodyat-osmotr-pered-otezdom-v-rf-21041975.html
Здоров — к труду готов: рабочие из Узбекистана проходят осмотр перед отъездом в РФ
Здоров — к труду готов: рабочие из Узбекистана проходят осмотр перед отъездом в РФ
Россия совместно с Узбекистаном запустила пилотный проект по организованному набору первых 10 тысяч граждан республики для их трудоустройства в РФ на... 23.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-23T18:56+0500
2021-10-23T18:56+0500
2021-10-23T18:55+0500
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В Узбекистан прибыла группа специалистов Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) для осмотра работников, которые отправятся из республики на строительные объекты РФ в порядке оргнабора. Врачи проводят диагностику всех кандидатов, берут необходимые анализы, выдают заключения, требуемые при трудоустройстве и для въезда в Россию. Если у претендента нет справки о вакцинации, то он может привиться прямо в центре — препаратом "Спутник Лайт".Прием граждан осуществляется на территории Ташкентского колледжа управления персоналом и защиты труда.В первый день приема уже несколько десятков посетителей получили медицинские заключения, дающие право для трудоустройства в РФ, еще более ста человек прошли медкомиссию и сдали необходимые анализы.В рамках организованного набора граждане Узбекистана будут трудиться на стратегических стройплощадках России, в том числе участвуя в возведении космодрома "Восточный".Как организована работа медицинского отрада в Ташкенте, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20211023/nabor-pervyx-10-tysyach-rabotnikov-dlya-rossii-nabiraet-oboroty-21038210.html
https://uz.sputniknews.ru/20211015/uzbekistan-vystupaet-za-uskorennoe-vnedrenie-orgnabora-trudovyx-migrantov-v-sng--mirziyoev-20927730.html
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узбекистан, мигранты, медицинское обследование
Здоров — к труду готов: рабочие из Узбекистана проходят осмотр перед отъездом в РФ
Россия совместно с Узбекистаном запустила пилотный проект по организованному набору первых 10 тысяч граждан республики для их трудоустройства в РФ на строительных объектах. Все необходимые процедуры проводятся до выезда из страны.
В Узбекистан прибыла группа специалистов Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) для осмотра работников, которые отправятся из республики на строительные объекты РФ в порядке оргнабора. Врачи проводят диагностику всех кандидатов, берут необходимые анализы, выдают заключения, требуемые при трудоустройстве и для въезда в Россию. Если у претендента нет справки о вакцинации, то он может привиться прямо в центре — препаратом "Спутник Лайт".
Прием граждан осуществляется на территории Ташкентского колледжа управления персоналом и защиты труда.
"Это пилотный проект между РФ и Узбекистаном, в рамках которого мы должны оформить и обследовать 10 тысяч человек. Наша миссия будет работать примерно до конца января 2022 года, принимая ежедневно по 250 человек. Затем проект планируется расширить до 100 тысяч работников и организовать такие центры уже в регионах Узбекистана", — рассказал корреспонденту Sputnik руководитель сводного медицинского отряда ФМБА России Борис Баранкин.
В первый день приема уже несколько десятков посетителей получили медицинские заключения, дающие право для трудоустройства в РФ, еще более ста человек прошли медкомиссию и сдали необходимые анализы.
В рамках организованного набора граждане Узбекистана будут трудиться на стратегических стройплощадках России, в том числе участвуя в возведении космодрома "Восточный".
Как организована работа медицинского отрада в Ташкенте, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.