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"Кабульский коридор" выгоден не только Афганистану и Узбекистану — Умурзаков
"Кабульский коридор" выгоден не только Афганистану и Узбекистану — Умурзаков
Ранее заинтересованность в строительстве трансафганского коридора выразили в российском РЖД. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T12:32+0500
2021-10-24T12:40+0500
общество
афганистан
железная дорога
трансафганская железная дорога
сардор умурзаков
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Трансафганская железная дорога "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" будет выгодна не только Узбекистану и Афганистану, но и другим странам, в частности, России, заявил вице-премьер РУз Сардор Умурзаков.Строительство афганского участка соединит железнодорожную систему южной Азии, а это больше 1,5 миллиарда человек, семь стран, с железнодорожной системой Центральной Азии, СНГ и всей Евразии, отметил вице-премьер.Он напомнил, что с предыдущим правительством Афганистана была достигнута договоренность, что на всей территории страны железная дорога будет строиться с "широкой" колеей 1 520 миллиметра, характерной для экс-СССР, Финляндии и Монголии.По словам Умурзакова, это означает, что "будут заказы и в строительных работах, и в подвижном составе — локомотивы и так далее".Ранее в РЖД выразили заинтересованность в строительстве трансафганского коридора.
https://uz.sputniknews.ru/20211020/vlast-menyaetsya--prioritety-ostayutsya-sovmestnye-proekty-tashkenta-i-kabula-20991978.html
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афганистан, железная дорога, трансафганская железная дорога, сардор умурзаков

"Кабульский коридор" выгоден не только Афганистану и Узбекистану — Умурзаков

12:32 24.10.2021 (обновлено: 12:40 24.10.2021)
© Unsplash / Jeremy BishopЖелезнодорожный состав
Железнодорожный состав - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© Unsplash / Jeremy Bishop
Ранее заинтересованность в строительстве трансафганского коридора выразили в российском РЖД.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Трансафганская железная дорога "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" будет выгодна не только Узбекистану и Афганистану, но и другим странам, в частности, России, заявил вице-премьер РУз Сардор Умурзаков.

"Мы обсуждали этот проект с коллегами из российского правительства, с руководством РЖД, господин Белозеров (гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров. — Sputnik) приезжал в Узбекистан, мы это обсуждали. У нас есть четкое понимание того, что данный проект выгоден не только Узбекистану, Афганистану, Пакистану или другим странам южной или Центральной Азии. А этот проект выгоден также странам, через которые будет проходить транзит грузов из южной Азии в Европу".

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков - Sputnik Узбекистан
Сардор Умурзаков
Зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Строительство афганского участка соединит железнодорожную систему южной Азии, а это больше 1,5 миллиарда человек, семь стран, с железнодорожной системой Центральной Азии, СНГ и всей Евразии, отметил вице-премьер.

"Это позволит, когда мы это сделаем, грузы из Индии доставить до Европы быстрее и дешевле. Это геоэкономический проект, который поменяет все лицо торгово-экономических отношений на Евразийском континенте. Это позволит в разы повысить транзитный потенциал не только Узбекистана, но и Казахстана, РФ".

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков - Sputnik Узбекистан
Сардор Умурзаков
Зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Он напомнил, что с предыдущим правительством Афганистана была достигнута договоренность, что на всей территории страны железная дорога будет строиться с "широкой" колеей 1 520 миллиметра, характерной для экс-СССР, Финляндии и Монголии.
По словам Умурзакова, это означает, что "будут заказы и в строительных работах, и в подвижном составе — локомотивы и так далее".
"Все это будут заказы в первую очередь в РФ, во вторую — к нам".
Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков - Sputnik Узбекистан
Сардор Умурзаков
Зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Ранее в РЖД выразили заинтересованность в строительстве трансафганского коридора.
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