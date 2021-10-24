https://uz.sputniknews.ru/20211024/kabulskiy-koridor-vygoden-ne-tolko-afganistanu-i-uzbekistanu--umurzakov-21051599.html
"Кабульский коридор" выгоден не только Афганистану и Узбекистану — Умурзаков
"Кабульский коридор" выгоден не только Афганистану и Узбекистану — Умурзаков
Ранее заинтересованность в строительстве трансафганского коридора выразили в российском РЖД. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T12:32+0500
2021-10-24T12:32+0500
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сардор умурзаков
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Трансафганская железная дорога "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" будет выгодна не только Узбекистану и Афганистану, но и другим странам, в частности, России, заявил вице-премьер РУз Сардор Умурзаков.Строительство афганского участка соединит железнодорожную систему южной Азии, а это больше 1,5 миллиарда человек, семь стран, с железнодорожной системой Центральной Азии, СНГ и всей Евразии, отметил вице-премьер.Он напомнил, что с предыдущим правительством Афганистана была достигнута договоренность, что на всей территории страны железная дорога будет строиться с "широкой" колеей 1 520 миллиметра, характерной для экс-СССР, Финляндии и Монголии.По словам Умурзакова, это означает, что "будут заказы и в строительных работах, и в подвижном составе — локомотивы и так далее".Ранее в РЖД выразили заинтересованность в строительстве трансафганского коридора.
https://uz.sputniknews.ru/20211020/vlast-menyaetsya--prioritety-ostayutsya-sovmestnye-proekty-tashkenta-i-kabula-20991978.html
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афганистан, железная дорога, трансафганская железная дорога, сардор умурзаков
"Кабульский коридор" выгоден не только Афганистану и Узбекистану — Умурзаков
12:32 24.10.2021 (обновлено: 12:40 24.10.2021)
Ранее заинтересованность в строительстве трансафганского коридора выразили в российском РЖД.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Трансафганская железная дорога "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" будет выгодна не только Узбекистану и Афганистану, но и другим странам, в частности, России, заявил вице-премьер РУз Сардор Умурзаков.
"Мы обсуждали этот проект с коллегами из российского правительства, с руководством РЖД, господин Белозеров (гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров. — Sputnik) приезжал в Узбекистан, мы это обсуждали. У нас есть четкое понимание того, что данный проект выгоден не только Узбекистану, Афганистану, Пакистану или другим странам южной или Центральной Азии. А этот проект выгоден также странам, через которые будет проходить транзит грузов из южной Азии в Европу".
Сардор Умурзаков
Зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Строительство афганского участка соединит железнодорожную систему южной Азии, а это больше 1,5 миллиарда человек, семь стран, с железнодорожной системой Центральной Азии, СНГ и всей Евразии, отметил вице-премьер.
"Это позволит, когда мы это сделаем, грузы из Индии доставить до Европы быстрее и дешевле. Это геоэкономический проект, который поменяет все лицо торгово-экономических отношений на Евразийском континенте. Это позволит в разы повысить транзитный потенциал не только Узбекистана, но и Казахстана, РФ".
Сардор Умурзаков
Зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Он напомнил, что с предыдущим правительством Афганистана была достигнута договоренность, что на всей территории страны железная дорога будет строиться с "широкой" колеей 1 520 миллиметра, характерной для экс-СССР, Финляндии и Монголии.
По словам Умурзакова, это означает, что "будут заказы и в строительных работах, и в подвижном составе — локомотивы и так далее".
"Все это будут заказы в первую очередь в РФ, во вторую — к нам".
Сардор Умурзаков
Зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Ранее в РЖД выразили
заинтересованность в строительстве трансафганского коридора.