https://uz.sputniknews.ru/20211024/kabulskiy-koridor-vygoden-ne-tolko-afganistanu-i-uzbekistanu--umurzakov-21051599.html

"Кабульский коридор" выгоден не только Афганистану и Узбекистану — Умурзаков

"Кабульский коридор" выгоден не только Афганистану и Узбекистану — Умурзаков

Ранее заинтересованность в строительстве трансафганского коридора выразили в российском РЖД. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T12:32+0500

2021-10-24T12:32+0500

2021-10-24T12:40+0500

общество

афганистан

железная дорога

трансафганская железная дорога

сардор умурзаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/18/21051994_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_361929476e72246c357280d483ba4661.jpg

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Трансафганская железная дорога "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" будет выгодна не только Узбекистану и Афганистану, но и другим странам, в частности, России, заявил вице-премьер РУз Сардор Умурзаков.Строительство афганского участка соединит железнодорожную систему южной Азии, а это больше 1,5 миллиарда человек, семь стран, с железнодорожной системой Центральной Азии, СНГ и всей Евразии, отметил вице-премьер.Он напомнил, что с предыдущим правительством Афганистана была достигнута договоренность, что на всей территории страны железная дорога будет строиться с "широкой" колеей 1 520 миллиметра, характерной для экс-СССР, Финляндии и Монголии.По словам Умурзакова, это означает, что "будут заказы и в строительных работах, и в подвижном составе — локомотивы и так далее".Ранее в РЖД выразили заинтересованность в строительстве трансафганского коридора.

https://uz.sputniknews.ru/20211020/vlast-menyaetsya--prioritety-ostayutsya-sovmestnye-proekty-tashkenta-i-kabula-20991978.html

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

афганистан, железная дорога, трансафганская железная дорога, сардор умурзаков