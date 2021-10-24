https://uz.sputniknews.ru/20211024/na-sleduyuschey-nedele-v-uzbekistan-pridet-babe-leto-21052758.html
На следующей неделе в Узбекистан придет бабье лето
На следующей неделе в Узбекистан придет бабье лето
Самый теплый день будет 26 октября: практически во всех регионах, кроме горных, воздух прогреется до 23 градусов. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T12:42+0500
2021-10-24T12:42+0500
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. На следующей неделе в Узбекистан придет приятное осеннее тепло: столбики термометров поднимутся до 23 градусов, сообщили синоптики.В целом по республике дождь ожидается лишь один день среди недели, 27 октября, в остальные дни ожидается солнечная погода. Самый теплый день будет уже совсем скоро — 26 октября: практически во всех регионах, кроме горных, воздух прогреется до 23 градусов. В горах же метеорологи обещают максимум 13 градусов тепла, а ночью возможны заморозки до -3 градусов.Сегодня в Ташкенте 13 градусов тепла. А два дня назад в Зааминском районе Джизакской области выпал первый снег.В целом на уходящей неделе Узбекистан был во власти холодной воздушной массы с Кавказа.
https://uz.sputniknews.ru/20211020/sneg-tuman-i-zamorozki-do-5-na-uzbekistan-nadvigaetsya-zima-20977634.html
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погода, узгидромет, узбекистан
На следующей неделе в Узбекистан придет бабье лето
12:42 24.10.2021 (обновлено: 12:45 24.10.2021)
Самый теплый день будет 26 октября: практически во всех регионах, кроме горных, воздух прогреется до 23 градусов.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik.
На следующей неделе в Узбекистан придет приятное осеннее тепло: столбики термометров поднимутся до 23 градусов, сообщили
синоптики.
В целом по республике дождь ожидается лишь один день среди недели, 27 октября, в остальные дни ожидается солнечная погода. Самый теплый день будет уже совсем скоро — 26 октября: практически во всех регионах, кроме горных, воздух прогреется до 23 градусов. В горах же метеорологи обещают максимум 13 градусов тепла, а ночью возможны заморозки до -3 градусов.
Сегодня в Ташкенте 13 градусов тепла. А два дня назад в Зааминском районе Джизакской области выпал
первый снег.
В целом на уходящей неделе Узбекистан был во власти холодной воздушной массы с Кавказа.