https://uz.sputniknews.ru/20211024/na-sleduyuschey-nedele-v-uzbekistan-pridet-babe-leto-21052758.html

На следующей неделе в Узбекистан придет бабье лето

На следующей неделе в Узбекистан придет бабье лето

Самый теплый день будет 26 октября: практически во всех регионах, кроме горных, воздух прогреется до 23 градусов. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T12:42+0500

2021-10-24T12:42+0500

2021-10-24T12:45+0500

общество

погода

узгидромет

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/13/20969963_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_e3af6124ccf4c3598385241ffd20d594.jpg

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. На следующей неделе в Узбекистан придет приятное осеннее тепло: столбики термометров поднимутся до 23 градусов, сообщили синоптики.В целом по республике дождь ожидается лишь один день среди недели, 27 октября, в остальные дни ожидается солнечная погода. Самый теплый день будет уже совсем скоро — 26 октября: практически во всех регионах, кроме горных, воздух прогреется до 23 градусов. В горах же метеорологи обещают максимум 13 градусов тепла, а ночью возможны заморозки до -3 градусов.Сегодня в Ташкенте 13 градусов тепла. А два дня назад в Зааминском районе Джизакской области выпал первый снег.В целом на уходящей неделе Узбекистан был во власти холодной воздушной массы с Кавказа.

https://uz.sputniknews.ru/20211020/sneg-tuman-i-zamorozki-do-5-na-uzbekistan-nadvigaetsya-zima-20977634.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, узгидромет, узбекистан