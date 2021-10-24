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Предварительно явка на выборах в Узбекистане составила 80,8%
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211024/nablyudatel-iz-rossii-posmotrel-kak-v-uzbekistane-golosuet-glubinka-21069338.html
Наблюдатель из России посмотрел, как в Узбекистане голосует глубинка
Наблюдатель из России посмотрел, как в Узбекистане голосует глубинка
Избирательные участки уже завершили свою работу и в настоящее время продолжается активный подсчет бюллетеней. Сенатор, заслуженный врач России, детский... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T22:53+0500
2021-10-24T22:53+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
выборы
наблюдатели
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В эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан делегат рассказал о том, как спонтанно их миссия наблюдателей решила посетить избирательные участки в Самарканде.— Владимир Игоревич, как проходила ваша подготовка как наблюдательному процессу на выборах президента Узбекистана?— У нас уже довольно большой опыт в наблюдении за выборами в странах Ближнего зарубежья. Поэтому нам понятны задачи, а также как выстраивается процесс наблюдения. Когда мы готовимся, лично я, в частности, мы обязательно смотрим законодательство той страны, в которую едем наблюдателями. Очень важно понять, что значит наблюдение за выборами. Главная задача любых выборов – чтобы результат соответствовал волеизъявлению народа.— Что вас особенно впечатлило на тех участках, на которых вы побывали?— Мы начали смотреть участки еще вчера, посетили порядка 10 локаций, смотрели готовность к голосованию. В Ташкенте на каждом из участков сегодня мы видели очень много наблюдателей, поэтому решили совершенно спонтанно поехать на избирательные участки в Самарканд, решение приняли сами. В Самарканде на двух участках подряд встретили наблюдателей из ОАЭ. Поэтому решили поехать в глубинку, на окраину города, чтобы посмотреть, как голосуют не на образцово-показательных участках, а в дали от центра. Всего нам удалось посетить там порядка 15-17 избирательных участков. Мы проехали по небольшим улочкам, и посмотрели, как проходит жизнь простых самаркандцев.— Многие ваши коллеги отметили сегодня веселое настроение, царившее на всех избирательных участках. В Самарканде была такая же атмосфера?— Безусловно! На участках, находящихся на окраине Самарканда играла музыка и чувствовалось праздничное настроение больше чем на центральных участках. Мы не видели очередей, но очевидна была очень большая явка. В Самарканд мы приехали сегодня к 10 утра, и к этому времени уже очень многие проголосовали. Урны прозрачные и количество бюллетеней можно примерно оценить. Некоторые урны были уже полностью заполнены. Люди, конечно, понимают важность этого этапа в жизни страны.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/est-interesnye-osobennosti-nablyudateli-sng-otsenili-xod-golosovaniya-v-uzbekistane-21067830.html
https://uz.sputniknews.ru/20211024/lebedev-na-vyborax-v-uzbekistane-my-ne-vidim-voyny-kompromatov-i-chernogo-piara-21059917.html
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узбекистан, выборы, наблюдатели

Наблюдатель из России посмотрел, как в Узбекистане голосует глубинка

22:53 24.10.2021
© Рамиз БахтияровСенатор, заслуженный врач России, детский хирург-онколог Владимир Круглый
Сенатор, заслуженный врач России, детский хирург-онколог Владимир Круглый - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© Рамиз Бахтияров
Анна Желиховская
Все материалы
Избирательные участки уже завершили свою работу и в настоящее время продолжается активный подсчет бюллетеней. Сенатор, заслуженный врач России, детский хирург-онколог Владимир Круглый поделился впечатлениями от процесса голосования.
В эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан делегат рассказал о том, как спонтанно их миссия наблюдателей решила посетить избирательные участки в Самарканде.
— Владимир Игоревич, как проходила ваша подготовка как наблюдательному процессу на выборах президента Узбекистана?
— У нас уже довольно большой опыт в наблюдении за выборами в странах Ближнего зарубежья. Поэтому нам понятны задачи, а также как выстраивается процесс наблюдения. Когда мы готовимся, лично я, в частности, мы обязательно смотрим законодательство той страны, в которую едем наблюдателями. Очень важно понять, что значит наблюдение за выборами.

Многие считают, что мы должны выискивать какие-то нарушения. Мне так кажется, что некоторые наши коллеги пытаются как бы навязать свой взгляд, как, по их мнению, должны проходить выборы. На самом деле задача наблюдателя – следить, чтобы соблюдалось законодательство той страны, где он находится. Независимо от того, нравится оно нам или нет. Наблюдатели должны не сравнивать с другими странами, а следить, чтобы четко соблюдалось законодательство. В данном случае Узбекистана.

Главная задача любых выборов – чтобы результат соответствовал волеизъявлению народа.
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— Что вас особенно впечатлило на тех участках, на которых вы побывали?
— Мы начали смотреть участки еще вчера, посетили порядка 10 локаций, смотрели готовность к голосованию. В Ташкенте на каждом из участков сегодня мы видели очень много наблюдателей, поэтому решили совершенно спонтанно поехать на избирательные участки в Самарканд, решение приняли сами. В Самарканде на двух участках подряд встретили наблюдателей из ОАЭ. Поэтому решили поехать в глубинку, на окраину города, чтобы посмотреть, как голосуют не на образцово-показательных участках, а в дали от центра.
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Всего нам удалось посетить там порядка 15-17 избирательных участков. Мы проехали по небольшим улочкам, и посмотрели, как проходит жизнь простых самаркандцев.
— Многие ваши коллеги отметили сегодня веселое настроение, царившее на всех избирательных участках. В Самарканде была такая же атмосфера?
— Безусловно! На участках, находящихся на окраине Самарканда играла музыка и чувствовалось праздничное настроение больше чем на центральных участках. Мы не видели очередей, но очевидна была очень большая явка. В Самарканд мы приехали сегодня к 10 утра, и к этому времени уже очень многие проголосовали. Урны прозрачные и количество бюллетеней можно примерно оценить. Некоторые урны были уже полностью заполнены. Люди, конечно, понимают важность этого этапа в жизни страны.
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