Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
Наблюдатель из России посмотрел, как в Узбекистане голосует глубинка
© Рамиз БахтияровСенатор, заслуженный врач России, детский хирург-онколог Владимир Круглый
© Рамиз Бахтияров
Избирательные участки уже завершили свою работу и в настоящее время продолжается активный подсчет бюллетеней. Сенатор, заслуженный врач России, детский хирург-онколог Владимир Круглый поделился впечатлениями от процесса голосования.
В эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан делегат рассказал о том, как спонтанно их миссия наблюдателей решила посетить избирательные участки в Самарканде.
— Владимир Игоревич, как проходила ваша подготовка как наблюдательному процессу на выборах президента Узбекистана?
— У нас уже довольно большой опыт в наблюдении за выборами в странах Ближнего зарубежья. Поэтому нам понятны задачи, а также как выстраивается процесс наблюдения. Когда мы готовимся, лично я, в частности, мы обязательно смотрим законодательство той страны, в которую едем наблюдателями. Очень важно понять, что значит наблюдение за выборами.
Многие считают, что мы должны выискивать какие-то нарушения. Мне так кажется, что некоторые наши коллеги пытаются как бы навязать свой взгляд, как, по их мнению, должны проходить выборы. На самом деле задача наблюдателя – следить, чтобы соблюдалось законодательство той страны, где он находится. Независимо от того, нравится оно нам или нет. Наблюдатели должны не сравнивать с другими странами, а следить, чтобы четко соблюдалось законодательство. В данном случае Узбекистана.
Главная задача любых выборов – чтобы результат соответствовал волеизъявлению народа.
— Что вас особенно впечатлило на тех участках, на которых вы побывали?
— Мы начали смотреть участки еще вчера, посетили порядка 10 локаций, смотрели готовность к голосованию. В Ташкенте на каждом из участков сегодня мы видели очень много наблюдателей, поэтому решили совершенно спонтанно поехать на избирательные участки в Самарканд, решение приняли сами. В Самарканде на двух участках подряд встретили наблюдателей из ОАЭ. Поэтому решили поехать в глубинку, на окраину города, чтобы посмотреть, как голосуют не на образцово-показательных участках, а в дали от центра.
Всего нам удалось посетить там порядка 15-17 избирательных участков. Мы проехали по небольшим улочкам, и посмотрели, как проходит жизнь простых самаркандцев.
— Многие ваши коллеги отметили сегодня веселое настроение, царившее на всех избирательных участках. В Самарканде была такая же атмосфера?
— Безусловно! На участках, находящихся на окраине Самарканда играла музыка и чувствовалось праздничное настроение больше чем на центральных участках. Мы не видели очередей, но очевидна была очень большая явка. В Самарканд мы приехали сегодня к 10 утра, и к этому времени уже очень многие проголосовали. Урны прозрачные и количество бюллетеней можно примерно оценить. Некоторые урны были уже полностью заполнены. Люди, конечно, понимают важность этого этапа в жизни страны.