https://uz.sputniknews.ru/20211024/nablyudatel-iz-rossii-posmotrel-kak-v-uzbekistane-golosuet-glubinka-21069338.html

Наблюдатель из России посмотрел, как в Узбекистане голосует глубинка

Наблюдатель из России посмотрел, как в Узбекистане голосует глубинка

Избирательные участки уже завершили свою работу и в настоящее время продолжается активный подсчет бюллетеней. Сенатор, заслуженный врач России, детский... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T22:53+0500

2021-10-24T22:53+0500

2021-10-24T22:53+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

выборы

наблюдатели

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В эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан делегат рассказал о том, как спонтанно их миссия наблюдателей решила посетить избирательные участки в Самарканде.— Владимир Игоревич, как проходила ваша подготовка как наблюдательному процессу на выборах президента Узбекистана?— У нас уже довольно большой опыт в наблюдении за выборами в странах Ближнего зарубежья. Поэтому нам понятны задачи, а также как выстраивается процесс наблюдения. Когда мы готовимся, лично я, в частности, мы обязательно смотрим законодательство той страны, в которую едем наблюдателями. Очень важно понять, что значит наблюдение за выборами. Главная задача любых выборов – чтобы результат соответствовал волеизъявлению народа.— Что вас особенно впечатлило на тех участках, на которых вы побывали?— Мы начали смотреть участки еще вчера, посетили порядка 10 локаций, смотрели готовность к голосованию. В Ташкенте на каждом из участков сегодня мы видели очень много наблюдателей, поэтому решили совершенно спонтанно поехать на избирательные участки в Самарканд, решение приняли сами. В Самарканде на двух участках подряд встретили наблюдателей из ОАЭ. Поэтому решили поехать в глубинку, на окраину города, чтобы посмотреть, как голосуют не на образцово-показательных участках, а в дали от центра. Всего нам удалось посетить там порядка 15-17 избирательных участков. Мы проехали по небольшим улочкам, и посмотрели, как проходит жизнь простых самаркандцев.— Многие ваши коллеги отметили сегодня веселое настроение, царившее на всех избирательных участках. В Самарканде была такая же атмосфера?— Безусловно! На участках, находящихся на окраине Самарканда играла музыка и чувствовалось праздничное настроение больше чем на центральных участках. Мы не видели очередей, но очевидна была очень большая явка. В Самарканд мы приехали сегодня к 10 утра, и к этому времени уже очень многие проголосовали. Урны прозрачные и количество бюллетеней можно примерно оценить. Некоторые урны были уже полностью заполнены. Люди, конечно, понимают важность этого этапа в жизни страны.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/est-interesnye-osobennosti-nablyudateli-sng-otsenili-xod-golosovaniya-v-uzbekistane-21067830.html

https://uz.sputniknews.ru/20211024/lebedev-na-vyborax-v-uzbekistane-my-ne-vidim-voyny-kompromatov-i-chernogo-piara-21059917.html

узбекистан

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, выборы, наблюдатели