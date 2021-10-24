https://uz.sputniknews.ru/20211024/rossiya-i-uzbekistan--podpishut-dokumenty-o-realizatsii-sovmestnyx-proektov-na-9-mlrd-21060414.html

Россия и Узбекистан подпишут документы о реализации совместных проектов на $9 млрд

Россия и Узбекистан подпишут документы о реализации совместных проектов на $9 млрд

По словам вице-премьера республики Сардора Умурзакова, инвестпроекты разработаны российско-узбекским проектным офисом. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T16:58+0500

2021-10-24T16:58+0500

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экономика

узбекистан

инвестпроекты

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Российско-узбекский проектный офис разработал проекты на $9 млрд, их подпишут накануне визита главы республики в Москву. Об этом заявил российским журналистам вице-премьер РУз Сардор Умурзаков, передает РИА Новости.Инвестроекты намечено реализовать как в Узбекистане, так и в России, уточнил вице-премьер.В конце сентября власти Узбекистана и России заявили о намерении подготовить программу торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества до 2026 года. По данным МИВТ республики, в настоящее время обе страны связывает 151 совместный инвестпроект на сумму около $15 миллиардов.

https://uz.sputniknews.ru/20211018/uzbekistan-i-rossiya-obsudili-programmu-sotrudnichestva-v-finansovoy-sfere-20957998.html

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узбекистан, инвестпроекты