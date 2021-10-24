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Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Экономика
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Россия и Узбекистан подпишут документы о реализации совместных проектов на $9 млрд
Россия и Узбекистан подпишут документы о реализации совместных проектов на $9 млрд
По словам вице-премьера республики Сардора Умурзакова, инвестпроекты разработаны российско-узбекским проектным офисом. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T16:58+0500
2021-10-24T16:59+0500
экономика
узбекистан
инвестпроекты
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Российско-узбекский проектный офис разработал проекты на $9 млрд, их подпишут накануне визита главы республики в Москву. Об этом заявил российским журналистам вице-премьер РУз Сардор Умурзаков, передает РИА Новости.Инвестроекты намечено реализовать как в Узбекистане, так и в России, уточнил вице-премьер.В конце сентября власти Узбекистана и России заявили о намерении подготовить программу торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества до 2026 года. По данным МИВТ республики, в настоящее время обе страны связывает 151 совместный инвестпроект на сумму около $15 миллиардов.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/uzbekistan-i-rossiya-obsudili-programmu-sotrudnichestva-v-finansovoy-sfere-20957998.html
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узбекистан, инвестпроекты

Россия и Узбекистан подпишут документы о реализации совместных проектов на $9 млрд

16:58 24.10.2021 (обновлено: 16:59 24.10.2021)
© Sputnik / Михаил КлиментьевФлаги России и Узбекистана
Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Михаил Климентьев
По словам вице-премьера республики Сардора Умурзакова, инвестпроекты разработаны российско-узбекским проектным офисом.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Российско-узбекский проектный офис разработал проекты на $9 млрд, их подпишут накануне визита главы республики в Москву. Об этом заявил российским журналистам вице-премьер РУз Сардор Умурзаков, передает РИА Новости.

"Проектный офис работает на постоянной основе. Это генерация новых проектов, это реализация… Мы планируем, что все те проекты, которые в разработке у проектного офиса, — это почти на $9 млрд, чуть меньше. Все эти проекты мы планируем подписать в преддверии визита на высшем уровне в ноябре президента Узбекистана в РФ".

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Сардор Умурзаков
Вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Инвестроекты намечено реализовать как в Узбекистане, так и в России, уточнил вице-премьер.
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Узбекистан и Россия обсудили программу сотрудничества в финансовой сфере
18 октября, 21:47
В конце сентября власти Узбекистана и России заявили о намерении подготовить программу торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества до 2026 года. По данным МИВТ республики, в настоящее время обе страны связывает 151 совместный инвестпроект на сумму около $15 миллиардов.
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