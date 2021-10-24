https://uz.sputniknews.ru/20211024/rossiyskiy-senator-nazval-dva-vajneyshix-voprosa-v-otnosheniyax-rf-i-uzbekistana-21067322.html

Российский сенатор назвал два важнейших вопроса в отношениях РФ и Узбекистана

Российский сенатор назвал два важнейших вопроса в отношениях РФ и Узбекистана

Зампредседателя комитета Совета Федерации России по международным делам Фарит Мухаметшин поделился итогами встречи с узбекскими коллегами накануне выборов... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T21:35+0500

2021-10-24T21:35+0500

2021-10-24T21:35+0500

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узбекистан

совет федерации федерального собрания рф

мигранты

сенат олий мажлиса узбекистана

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По словам российского политика, отношения двух стран сегодня развиваются очень позитивно, но есть сферы, где предстоит еще много работы.Он также отметил, что вопрос трудовой миграции особенно важен как для российской стороны, так и для самих трудящихся из Узбекистана. Несмотря на упрощение бюрократических процедур для трудовых мигрантов, это все еще остается для них непростым этапом. В целом, конечно, сегодня используются все возможности для расширения сотрудничества в этом направлении, подчеркнул Мухаметшин.Так, например, до выезда в Российскую Федерацию трудовые мигранты, еще будучи в своей стране могут пройти медицинское обследование и вакцинацию. В настоящее время бригада российских врачей в составе 30 человек прибыла в республику для медосмотра граждан перед их отправкой на работу в Россию.Кроме того, у потенциальных сотрудников есть возможность улучшить знание русского языка, а также профессиональные навыки в том виде деятельности, которой они планируют заниматься в России. Все соответствующие сертификаты трудовые мигранты могут получить еще до своего отъезда.По его словам, таких нарушений все еще много в Москве. Делегат напоминает, что приезжая в страну на долгосрочную работу, люди должны быть адаптированы, прежде всего, знать свои права и обязанности, заранее изучить культуру.Еще одна проблема, которую обсудили в Сенате – условия жизни и заработной платы трудящихся в России.Полную версию смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20211023/zdorov--k-trudu-gotov-rabochie-iz-uzbekistana-proxodyat-osmotr-pered-otezdom-v-rf-21041975.html

https://uz.sputniknews.ru/20210924/novyy-zakon-o-migratsii-vstupit-v-silu-v-2024-godu--mvd-rossii-20631530.html

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Анна Желиховская

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Анна Желиховская

узбекистан, совет федерации федерального собрания рф, мигранты, сенат олий мажлиса узбекистана