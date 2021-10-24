https://uz.sputniknews.ru/20211024/rossiyskiy-senator-nazval-dva-vajneyshix-voprosa-v-otnosheniyax-rf-i-uzbekistana-21067322.html
Российский сенатор назвал два важнейших вопроса в отношениях РФ и Узбекистана
Российский сенатор назвал два важнейших вопроса в отношениях РФ и Узбекистана
Зампредседателя комитета Совета Федерации России по международным делам Фарит Мухаметшин поделился итогами встречи с узбекскими коллегами накануне выборов... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T21:35+0500
2021-10-24T21:35+0500
2021-10-24T21:35+0500
видео
узбекистан
совет федерации федерального собрания рф
мигранты
сенат олий мажлиса узбекистана
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По словам российского политика, отношения двух стран сегодня развиваются очень позитивно, но есть сферы, где предстоит еще много работы.Он также отметил, что вопрос трудовой миграции особенно важен как для российской стороны, так и для самих трудящихся из Узбекистана. Несмотря на упрощение бюрократических процедур для трудовых мигрантов, это все еще остается для них непростым этапом. В целом, конечно, сегодня используются все возможности для расширения сотрудничества в этом направлении, подчеркнул Мухаметшин.Так, например, до выезда в Российскую Федерацию трудовые мигранты, еще будучи в своей стране могут пройти медицинское обследование и вакцинацию. В настоящее время бригада российских врачей в составе 30 человек прибыла в республику для медосмотра граждан перед их отправкой на работу в Россию.Кроме того, у потенциальных сотрудников есть возможность улучшить знание русского языка, а также профессиональные навыки в том виде деятельности, которой они планируют заниматься в России. Все соответствующие сертификаты трудовые мигранты могут получить еще до своего отъезда.По его словам, таких нарушений все еще много в Москве. Делегат напоминает, что приезжая в страну на долгосрочную работу, люди должны быть адаптированы, прежде всего, знать свои права и обязанности, заранее изучить культуру.Еще одна проблема, которую обсудили в Сенате – условия жизни и заработной платы трудящихся в России.Полную версию смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20211023/zdorov--k-trudu-gotov-rabochie-iz-uzbekistana-proxodyat-osmotr-pered-otezdom-v-rf-21041975.html
https://uz.sputniknews.ru/20210924/novyy-zakon-o-migratsii-vstupit-v-silu-v-2024-godu--mvd-rossii-20631530.html
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узбекистан, совет федерации федерального собрания рф, мигранты, сенат олий мажлиса узбекистана
Российский сенатор назвал два важнейших вопроса в отношениях РФ и Узбекистана
Зампредседателя комитета Совета Федерации России по международным делам Фарит Мухаметшин поделился итогами встречи с узбекскими коллегами накануне выборов. Самыми актуальными вопросами стали образование и миграция.
По словам российского политика, отношения двух стран сегодня развиваются очень позитивно, но есть сферы, где предстоит еще много работы.
"Мы воспользовались нашим приездом и провели в Сенате двустороннюю комиссию по парламентскому надзору развития некоторых направлений сотрудничества Узбекистана и РФ. Со стороны республики комиссией руководит первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев. Участники встречи обсудили два вопроса: проблемы образования и трудовой миграции", — поделился подробностями встречи российский делегат.
Он также отметил, что вопрос трудовой миграции особенно важен как для российской стороны, так и для самих трудящихся из Узбекистана. Несмотря на упрощение бюрократических процедур для трудовых мигрантов, это все еще остается для них непростым этапом. В целом, конечно, сегодня используются все возможности для расширения сотрудничества в этом направлении, подчеркнул Мухаметшин.
Так, например, до выезда в Российскую Федерацию трудовые мигранты, еще будучи в своей стране могут пройти медицинское обследование и вакцинацию. В настоящее время бригада российских врачей в составе 30 человек прибыла в республику для медосмотра граждан перед их отправкой на работу в Россию.
Кроме того, у потенциальных сотрудников есть возможность улучшить знание русского языка, а также профессиональные навыки в том виде деятельности, которой они планируют заниматься в России. Все соответствующие сертификаты трудовые мигранты могут получить еще до своего отъезда.
"Однако все еще есть проблемы, требующие внимания и решения. Остается проблематичным вопрос адаптации в России. Несмотря на облегченные процедуры оформления приезда в РФ, происходит много отказов, есть случаи нарушения срока пребывания, выдворения, нарушения Уголовного и Административного кодексов РФ. Подобных нарушений все еще много, наверное, потому что не все пока отлажено", - рассказал Фарит Мухаметшин.
По его словам, таких нарушений все еще много в Москве. Делегат напоминает, что приезжая в страну на долгосрочную работу, люди должны быть адаптированы, прежде всего, знать свои права и обязанности, заранее изучить культуру.
Еще одна проблема, которую обсудили в Сенате – условия жизни и заработной платы трудящихся в России.
"Мы понимаем, что, оформляя людей на работу, работодателям выгодно меньше платить. Тут должна быть определенная договоренность между соответствующими органами, чтобы у наемных работников были достойная зарплата, условия жизни, медицинское обслуживание, социальное страхование. А в этом направлении еще достаточно задач", - заключил Мухаметшин.
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