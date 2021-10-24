Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Предварительно явка на выборах в Узбекистане составила 80,8%
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20211024/rossiyskiy-senator-nazval-dva-vajneyshix-voprosa-v-otnosheniyax-rf-i-uzbekistana-21067322.html
Российский сенатор назвал два важнейших вопроса в отношениях РФ и Узбекистана
Российский сенатор назвал два важнейших вопроса в отношениях РФ и Узбекистана
Зампредседателя комитета Совета Федерации России по международным делам Фарит Мухаметшин поделился итогами встречи с узбекскими коллегами накануне выборов... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T21:35+0500
2021-10-24T21:35+0500
видео
узбекистан
совет федерации федерального собрания рф
мигранты
сенат олий мажлиса узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/18/21068061_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0efd1b39125067da5aa8bed8cc8268c5.jpg
По словам российского политика, отношения двух стран сегодня развиваются очень позитивно, но есть сферы, где предстоит еще много работы.Он также отметил, что вопрос трудовой миграции особенно важен как для российской стороны, так и для самих трудящихся из Узбекистана. Несмотря на упрощение бюрократических процедур для трудовых мигрантов, это все еще остается для них непростым этапом. В целом, конечно, сегодня используются все возможности для расширения сотрудничества в этом направлении, подчеркнул Мухаметшин.Так, например, до выезда в Российскую Федерацию трудовые мигранты, еще будучи в своей стране могут пройти медицинское обследование и вакцинацию. В настоящее время бригада российских врачей в составе 30 человек прибыла в республику для медосмотра граждан перед их отправкой на работу в Россию.Кроме того, у потенциальных сотрудников есть возможность улучшить знание русского языка, а также профессиональные навыки в том виде деятельности, которой они планируют заниматься в России. Все соответствующие сертификаты трудовые мигранты могут получить еще до своего отъезда.По его словам, таких нарушений все еще много в Москве. Делегат напоминает, что приезжая в страну на долгосрочную работу, люди должны быть адаптированы, прежде всего, знать свои права и обязанности, заранее изучить культуру.Еще одна проблема, которую обсудили в Сенате – условия жизни и заработной платы трудящихся в России.Полную версию смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20211023/zdorov--k-trudu-gotov-rabochie-iz-uzbekistana-proxodyat-osmotr-pered-otezdom-v-rf-21041975.html
https://uz.sputniknews.ru/20210924/novyy-zakon-o-migratsii-vstupit-v-silu-v-2024-godu--mvd-rossii-20631530.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Анна Желиховская
Анна Желиховская
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/18/21068061_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fe06c6dadbd3c11d0f2755f9442411d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, совет федерации федерального собрания рф, мигранты, сенат олий мажлиса узбекистана

Российский сенатор назвал два важнейших вопроса в отношениях РФ и Узбекистана

21:35 24.10.2021
© Рамиз Бахтияров
Анна Желиховская
Все материалы
Зампредседателя комитета Совета Федерации России по международным делам Фарит Мухаметшин поделился итогами встречи с узбекскими коллегами накануне выборов. Самыми актуальными вопросами стали образование и миграция.
По словам российского политика, отношения двух стран сегодня развиваются очень позитивно, но есть сферы, где предстоит еще много работы.
"Мы воспользовались нашим приездом и провели в Сенате двустороннюю комиссию по парламентскому надзору развития некоторых направлений сотрудничества Узбекистана и РФ. Со стороны республики комиссией руководит первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев. Участники встречи обсудили два вопроса: проблемы образования и трудовой миграции", — поделился подробностями встречи российский делегат.
Он также отметил, что вопрос трудовой миграции особенно важен как для российской стороны, так и для самих трудящихся из Узбекистана. Несмотря на упрощение бюрократических процедур для трудовых мигрантов, это все еще остается для них непростым этапом. В целом, конечно, сегодня используются все возможности для расширения сотрудничества в этом направлении, подчеркнул Мухаметшин.
Осмотр граждан Узбекистана, отправляющихся на работу в РФ в рамках программы оргнабора - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.10.2021
Видео
Здоров — к труду готов: рабочие из Узбекистана проходят осмотр перед отъездом в РФ
Вчера, 18:56
Так, например, до выезда в Российскую Федерацию трудовые мигранты, еще будучи в своей стране могут пройти медицинское обследование и вакцинацию. В настоящее время бригада российских врачей в составе 30 человек прибыла в республику для медосмотра граждан перед их отправкой на работу в Россию.
Кроме того, у потенциальных сотрудников есть возможность улучшить знание русского языка, а также профессиональные навыки в том виде деятельности, которой они планируют заниматься в России. Все соответствующие сертификаты трудовые мигранты могут получить еще до своего отъезда.
"Однако все еще есть проблемы, требующие внимания и решения. Остается проблематичным вопрос адаптации в России. Несмотря на облегченные процедуры оформления приезда в РФ, происходит много отказов, есть случаи нарушения срока пребывания, выдворения, нарушения Уголовного и Административного кодексов РФ. Подобных нарушений все еще много, наверное, потому что не все пока отлажено", - рассказал Фарит Мухаметшин.
По его словам, таких нарушений все еще много в Москве. Делегат напоминает, что приезжая в страну на долгосрочную работу, люди должны быть адаптированы, прежде всего, знать свои права и обязанности, заранее изучить культуру.
Очередь из мигрантов возле Единого миграционного центра Московской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
Россия
Новый закон о миграции вступит в силу в 2024 году — МВД России
24 сентября, 09:30
Еще одна проблема, которую обсудили в Сенате – условия жизни и заработной платы трудящихся в России.
"Мы понимаем, что, оформляя людей на работу, работодателям выгодно меньше платить. Тут должна быть определенная договоренность между соответствующими органами, чтобы у наемных работников были достойная зарплата, условия жизни, медицинское обслуживание, социальное страхование. А в этом направлении еще достаточно задач", - заключил Мухаметшин.
Полную версию смотрите в нашем видео.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:53Наблюдатель из России посмотрел, как в Узбекистане голосует глубинка
22:15Предварительно явка на выборах в Узбекистане составила 80,8%
21:35Российский сенатор назвал два важнейших вопроса в отношениях РФ и Узбекистана
21:04Есть интересные особенности: наблюдатели СНГ оценили ход голосования в Узбекистане
20:56Небывалый ажиотаж: выбирать президента Узбекистана в Москве пришли тысячи граждан
20:47Пианист Бехзод Абдураимов даст концерт в Дубае
20:18В Узбекистане сотрудников МВД наградят почетными орденами и медалями
20:17Голосование завершено: в Узбекистане закрылись избирательные участки
19:26Тысячи узбекистанцев ждут в огромной очереди на участке в Москве — видео
19:12Бесстрашно умирать в России уже умеют. Пора отважиться жить
18:58Гражданам не все равно: как в Узбекистане и за рубежом голосуют за президента
18:38Кикбоксеры из Узбекистана завоевали две медали на ЧМ в Италии
18:21В одном из популярных кафе Бишкека отравились 12 человек
17:55Мухаметшин: Узбекистан заинтересован в переходе к цифровым выборам
17:42Ушел из жизни режиссер трилогии о национальных особенностях
16:58Россия и Узбекистан подпишут документы о реализации совместных проектов на $9 млрд
16:46Лебедев: на выборах в Узбекистане мы не видим войны компроматов и черного пиара
16:22В Кабульском университете планируют развивать преподавание узбекского языка
15:44Нарушений нет, настроение праздничное — наблюдатель от ЦИК РФ о выборах в Узбекистане
15:30Сенатор из РФ о выборах президента в Узбекистане: "Явка избирателей составила почти 50%"