Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
В Узбекистане начались выборы президента: главное
08:09 24.10.2021 (обновлено: 10:31 24.10.2021)
© SputnikВ Узбекистане начались выборы президента
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Для победы на выборах кандидату надо набрать более 50% голосов. Порог явки избирателей должен составить 33%.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В Узбекистане стартовали выборы главы государства. Избирательные участки открылись в 08.00 и проработают до 20.00 по местному времени.
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Главное о кандидатах
Все пять политических партий, официально действующих в стране, зарегистрировали кандидатов.
Одним из кандидатов стал действующий президент — 64-летний Шавкат Мирзиёев, выдвинутый самой многочисленной партией Узбекистана — УзЛиДеП. Мирзиёев выступает за расширение сотрудничества с основными партнерами Узбекистана: Россией, Китаем, США и странами Центральной Азии, а также за интеграцию с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Еще двое кандидатов — председатель Экологической партии 46-летний Нарзулло Обломурадов и заместитель председателя старейшей в Узбекистане Народно-демократической партии (НДПУ) 60-летняя Максуда Варисова — призывают сохранять и развивать союзнические связи и стратегические отношения с Россией. Лидер "Адолат" 62-летний Бахром Абдухалимов сосредоточился на проблемах внутренней политики: реформах в сфере образования и жилищных проблемах населения.
Кандидат от демпартии "Миллий тикланиш" — ее председатель 46-летний Алишер Кадыров — известен своей критикой сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС, а также защитой национальных традиций в обществе. Лидер национальных демократов, в частности, предлагает установить административную ответственность за неуважение к национальным обычаям и ценностям.
Количество избирателей
По данным ЦИК РУз, в список избирателей включены 19,86 миллиона человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 760 избирательных участков.
Свыше 420 тысяч граждан, не имеющих возможности в день выборов находиться по месту жительства, смогли проголосовать досрочно с 14 по 20 октября.
Узбекистанцы могут отдать свой голос в том числе и за рубежом: в 49 странах откроют 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.
В России участки, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.
Кроме того, передвижные пункты для голосования будут находиться в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.
Наблюдатели на выборах президента
За выборами будут следить более 64,5 тысячи местных наблюдателей и 970 международных из почти 50 стран ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов.
Освещают выборы почти 1,7 тысячи журналистов, в том числе 233 представителя зарубежных СМИ. Безопасность на выборах обеспечат сотрудники МВД, Национальной гвардии и Службы госбезопасности Узбекистана. Предварительные результаты голосования могут быть известны уже в понедельник в первой половине дня.