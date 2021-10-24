https://uz.sputniknews.ru/20211024/v-uzbekistane-nachalis-vybory-prezidenta-glavnoe-21044815.html

В Узбекистане начались выборы президента: главное

В Узбекистане начались выборы президента: главное

Для победы на выборах кандидату надо набрать более 50% голосов. Порог явки избирателей должен составить 33%. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T08:09+0500

2021-10-24T08:09+0500

2021-10-24T10:31+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В Узбекистане стартовали выборы главы государства. Избирательные участки открылись в 08.00 и проработают до 20.00 по местному времени.Главное о кандидатахВсе пять политических партий, официально действующих в стране, зарегистрировали кандидатов.Одним из кандидатов стал действующий президент — 64-летний Шавкат Мирзиёев, выдвинутый самой многочисленной партией Узбекистана — УзЛиДеП. Мирзиёев выступает за расширение сотрудничества с основными партнерами Узбекистана: Россией, Китаем, США и странами Центральной Азии, а также за интеграцию с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).Еще двое кандидатов — председатель Экологической партии 46-летний Нарзулло Обломурадов и заместитель председателя старейшей в Узбекистане Народно-демократической партии (НДПУ) 60-летняя Максуда Варисова — призывают сохранять и развивать союзнические связи и стратегические отношения с Россией. Лидер "Адолат" 62-летний Бахром Абдухалимов сосредоточился на проблемах внутренней политики: реформах в сфере образования и жилищных проблемах населения.Кандидат от демпартии "Миллий тикланиш" — ее председатель 46-летний Алишер Кадыров — известен своей критикой сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС, а также защитой национальных традиций в обществе. Лидер национальных демократов, в частности, предлагает установить административную ответственность за неуважение к национальным обычаям и ценностям.Количество избирателейПо данным ЦИК РУз, в список избирателей включены 19,86 миллиона человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 760 избирательных участков. Свыше 420 тысяч граждан, не имеющих возможности в день выборов находиться по месту жительства, смогли проголосовать досрочно с 14 по 20 октября. Узбекистанцы могут отдать свой голос в том числе и за рубежом: в 49 странах откроют 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов. В России участки, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования будут находиться в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.Наблюдатели на выборах президентаЗа выборами будут следить более 64,5 тысячи местных наблюдателей и 970 международных из почти 50 стран ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов. Освещают выборы почти 1,7 тысячи журналистов, в том числе 233 представителя зарубежных СМИ. Безопасность на выборах обеспечат сотрудники МВД, Национальной гвардии и Службы госбезопасности Узбекистана. Предварительные результаты голосования могут быть известны уже в понедельник в первой половине дня.

https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html

https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html

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президентские выборы в узбекистане, выборы президента