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Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211024/v-uzbekistane-nachalis-vybory-prezidenta-glavnoe-21044815.html
В Узбекистане начались выборы президента: главное
В Узбекистане начались выборы президента: главное
Для победы на выборах кандидату надо набрать более 50% голосов. Порог явки избирателей должен составить 33%. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T08:09+0500
2021-10-24T10:31+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В Узбекистане стартовали выборы главы государства. Избирательные участки открылись в 08.00 и проработают до 20.00 по местному времени.Главное о кандидатахВсе пять политических партий, официально действующих в стране, зарегистрировали кандидатов.Одним из кандидатов стал действующий президент — 64-летний Шавкат Мирзиёев, выдвинутый самой многочисленной партией Узбекистана — УзЛиДеП. Мирзиёев выступает за расширение сотрудничества с основными партнерами Узбекистана: Россией, Китаем, США и странами Центральной Азии, а также за интеграцию с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).Еще двое кандидатов — председатель Экологической партии 46-летний Нарзулло Обломурадов и заместитель председателя старейшей в Узбекистане Народно-демократической партии (НДПУ) 60-летняя Максуда Варисова — призывают сохранять и развивать союзнические связи и стратегические отношения с Россией. Лидер "Адолат" 62-летний Бахром Абдухалимов сосредоточился на проблемах внутренней политики: реформах в сфере образования и жилищных проблемах населения.Кандидат от демпартии "Миллий тикланиш" — ее председатель 46-летний Алишер Кадыров — известен своей критикой сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС, а также защитой национальных традиций в обществе. Лидер национальных демократов, в частности, предлагает установить административную ответственность за неуважение к национальным обычаям и ценностям.Количество избирателейПо данным ЦИК РУз, в список избирателей включены 19,86 миллиона человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 760 избирательных участков. Свыше 420 тысяч граждан, не имеющих возможности в день выборов находиться по месту жительства, смогли проголосовать досрочно с 14 по 20 октября. Узбекистанцы могут отдать свой голос в том числе и за рубежом: в 49 странах откроют 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов. В России участки, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования будут находиться в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.Наблюдатели на выборах президентаЗа выборами будут следить более 64,5 тысячи местных наблюдателей и 970 международных из почти 50 стран ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов. Освещают выборы почти 1,7 тысячи журналистов, в том числе 233 представителя зарубежных СМИ. Безопасность на выборах обеспечат сотрудники МВД, Национальной гвардии и Службы госбезопасности Узбекистана. Предварительные результаты голосования могут быть известны уже в понедельник в первой половине дня.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html
https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html
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президентские выборы в узбекистане, выборы президента

В Узбекистане начались выборы президента: главное

08:09 24.10.2021 (обновлено: 10:31 24.10.2021)
© SputnikВ Узбекистане начались выборы президента
В Узбекистане начались выборы президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© Sputnik
Для победы на выборах кандидату надо набрать более 50% голосов. Порог явки избирателей должен составить 33%.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В Узбекистане стартовали выборы главы государства. Избирательные участки открылись в 08.00 и проработают до 20.00 по местному времени.
© Sputnik
В Узбекистане начались выборы президента - Sputnik Узбекистан
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В Узбекистане начались выборы президента - Sputnik Узбекистан
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В Узбекистане начались выборы президента - Sputnik Узбекистан
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Главное о кандидатах

Все пять политических партий, официально действующих в стране, зарегистрировали кандидатов.
Одним из кандидатов стал действующий президент — 64-летний Шавкат Мирзиёев, выдвинутый самой многочисленной партией Узбекистана — УзЛиДеП. Мирзиёев выступает за расширение сотрудничества с основными партнерами Узбекистана: Россией, Китаем, США и странами Центральной Азии, а также за интеграцию с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
Еще двое кандидатов — председатель Экологической партии 46-летний Нарзулло Обломурадов и заместитель председателя старейшей в Узбекистане Народно-демократической партии (НДПУ) 60-летняя Максуда Варисова — призывают сохранять и развивать союзнические связи и стратегические отношения с Россией. Лидер "Адолат" 62-летний Бахром Абдухалимов сосредоточился на проблемах внутренней политики: реформах в сфере образования и жилищных проблемах населения.
Кандидат от демпартии "Миллий тикланиш" — ее председатель 46-летний Алишер Кадыров — известен своей критикой сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС, а также защитой национальных традиций в обществе. Лидер национальных демократов, в частности, предлагает установить административную ответственность за неуважение к национальным обычаям и ценностям.
Президентские выборы в Узбекистане — 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
Инфографика
Кто готов стать президентом Узбекистана: биографии и программы кандидатов
6 октября, 19:43

Количество избирателей

По данным ЦИК РУз, в список избирателей включены 19,86 миллиона человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 760 избирательных участков.
Свыше 420 тысяч граждан, не имеющих возможности в день выборов находиться по месту жительства, смогли проголосовать досрочно с 14 по 20 октября.
Узбекистанцы могут отдать свой голос в том числе и за рубежом: в 49 странах откроют 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.
В России участки, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.
Кроме того, передвижные пункты для голосования будут находиться в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.

Наблюдатели на выборах президента

За выборами будут следить более 64,5 тысячи местных наблюдателей и 970 международных из почти 50 стран ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов.
Освещают выборы почти 1,7 тысячи журналистов, в том числе 233 представителя зарубежных СМИ. Безопасность на выборах обеспечат сотрудники МВД, Национальной гвардии и Службы госбезопасности Узбекистана. Предварительные результаты голосования могут быть известны уже в понедельник в первой половине дня.
Выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
08:01
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