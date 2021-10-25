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Мирзиёев принял главу Исполкома СНГ Сергея Лебедева
Мирзиёев принял главу Исполкома СНГ Сергея Лебедева
Также глава государства провел встречу с председателем комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонидом Калашниковым. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T21:04+0500
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политика
шавкат мирзиёев
снг
переговоры
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя Исполкома – исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, пребывающего в республике во главе миссии наблюдателей Содружества, сообщает пресс-служба президента. Лебедев поздравил главу государства с убедительной победой на президентских выборах и пожелал ему больших успехов в будущем.В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках СНГ. В частности, Мирзиёев отметил приверженность Узбекистана к практическому экономическому взаимодействию на пространстве Содружества.К тому же участники встречи уделили особое внимание реализации договоренностей по итогам юбилейного саммита Организации, прошедшего в октябре в онлайн-формате. Шавкат Мирзиёев также принял председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонида Калашникова. Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего двустороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, образования, туризма и культуры.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/otkrytost-innovatsionnost-i-organizovannost-lebedev-o-vyborax-prezidenta-uzbekistana--21056691.html
https://uz.sputniknews.ru/20211024/lebedev-na-vyborax-v-uzbekistane-my-ne-vidim-voyny-kompromatov-i-chernogo-piara-21059917.html
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шавкат мирзиёев, снг, переговоры

Мирзиёев принял главу Исполкома СНГ Сергея Лебедева

21:04 25.10.2021 (обновлено: 21:05 25.10.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Исполкома– исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева
Шавкат Мирзиёев принял председателя Исполкома– исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также глава государства провел встречу с председателем комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонидом Калашниковым.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя Исполкома – исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, пребывающего в республике во главе миссии наблюдателей Содружества, сообщает пресс-служба президента.
Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
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Лебедев поздравил главу государства с убедительной победой на президентских выборах и пожелал ему больших успехов в будущем.
В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках СНГ. В частности, Мирзиёев отметил приверженность Узбекистана к практическому экономическому взаимодействию на пространстве Содружества.
Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
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К тому же участники встречи уделили особое внимание реализации договоренностей по итогам юбилейного саммита Организации, прошедшего в октябре в онлайн-формате.
Шавкат Мирзиёев также принял председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонида Калашникова. Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего двустороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, образования, туризма и культуры.
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