https://uz.sputniknews.ru/20211024/otkrytost-innovatsionnost-i-organizovannost-lebedev-o-vyborax-prezidenta-uzbekistana--21056691.html

Открытость, инновационность и организованность: Лебедев о выборах президента Узбекистана

Открытость, инновационность и организованность: Лебедев о выборах президента Узбекистана

По словам председателя Исполкома СНГ, большим достижением страны является техническая оснащенность избирательных участков, а также создание единого... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T14:33+0500

2021-10-24T14:33+0500

2021-10-24T15:04+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

президентские выборы в узбекистане

сергей лебедев

выборы президента

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Большая открытость, учет рекомендаций миссий международных делегаций, совершенствование Избирательного кодекса РУз способствуют лучшей организации выборов президента Узбекистана, сообщил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев корреспонденту Sputnik в ходе наблюдения за процессом главного политического события республики.К тому же глава Исполкома СНГ отметил, что большим достижением Узбекистана является техническая оснащенность избирательных участков, а также создание единого электронного списка избирателей. "Если раньше регулярно поступали жалобы от избирателей о том, что они не могут найти себя в списках и проголосовать по месту жительства или при переезде на новое место жительства, то сейчас эта проблема практически решена", — подчеркнул эксперт.Это инновационное решение в организации избирательного процесса следует оценивать позитивно, заключил Лебедев.В Узбекистане стартовал день президентских выборов. Во всех регионах республики избирательные участки открылись для голосования граждан с 8.00 по местному времени и будут работать до 20.00 вечера. Ранее стало известно, что выборы президента Узбекистане уже признаны состоявшимися — явка избирателей на 11.00 по ташкентскому времени составила 33,6% при необходимых 33%.За процессом выборов можно наблюдать в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/glava-ispolkoma-sng-otsenil-kak-proxodyat-vybory-v-uzbekistane-21052361.html

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узбекистан, президентские выборы в узбекистане, сергей лебедев, выборы президента, мнение эксперта