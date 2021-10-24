https://uz.sputniknews.ru/20211024/otkrytost-innovatsionnost-i-organizovannost-lebedev-o-vyborax-prezidenta-uzbekistana--21056691.html
Открытость, инновационность и организованность: Лебедев о выборах президента Узбекистана
Открытость, инновационность и организованность: Лебедев о выборах президента Узбекистана
По словам председателя Исполкома СНГ, большим достижением страны является техническая оснащенность избирательных участков, а также создание единого... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T14:33+0500
2021-10-24T14:33+0500
2021-10-24T15:04+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
президентские выборы в узбекистане
сергей лебедев
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мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Большая открытость, учет рекомендаций миссий международных делегаций, совершенствование Избирательного кодекса РУз способствуют лучшей организации выборов президента Узбекистана, сообщил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев корреспонденту Sputnik в ходе наблюдения за процессом главного политического события республики.К тому же глава Исполкома СНГ отметил, что большим достижением Узбекистана является техническая оснащенность избирательных участков, а также создание единого электронного списка избирателей. "Если раньше регулярно поступали жалобы от избирателей о том, что они не могут найти себя в списках и проголосовать по месту жительства или при переезде на новое место жительства, то сейчас эта проблема практически решена", — подчеркнул эксперт.Это инновационное решение в организации избирательного процесса следует оценивать позитивно, заключил Лебедев.В Узбекистане стартовал день президентских выборов. Во всех регионах республики избирательные участки открылись для голосования граждан с 8.00 по местному времени и будут работать до 20.00 вечера. Ранее стало известно, что выборы президента Узбекистане уже признаны состоявшимися — явка избирателей на 11.00 по ташкентскому времени составила 33,6% при необходимых 33%.За процессом выборов можно наблюдать в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/glava-ispolkoma-sng-otsenil-kak-proxodyat-vybory-v-uzbekistane-21052361.html
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узбекистан, президентские выборы в узбекистане, сергей лебедев, выборы президента, мнение эксперта
Открытость, инновационность и организованность: Лебедев о выборах президента Узбекистана
14:33 24.10.2021 (обновлено: 15:04 24.10.2021)
Эксклюзив
По словам председателя Исполкома СНГ, большим достижением страны является техническая оснащенность избирательных участков, а также создание единого электронного списка избирателей.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik.
Большая открытость, учет рекомендаций миссий международных делегаций, совершенствование Избирательного кодекса РУз способствуют лучшей организации выборов президента Узбекистана, сообщил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев корреспонденту Sputnik
в ходе наблюдения за процессом главного политического события республики.
"Характерным для нынешних выборов я бы назвал большую открытость и большую организованность. Сказывается опыт, который набирают все участники избирательного процесса в Узбекистане, и учет рекомендаций миссий международных делегаций, совершенствование Избирательного кодекса РУз. Те новшества, которые привнесены сейчас в избирательное законодательство РУз, способствуют лучшей организации выборов", — сказал Лебедев.
К тому же глава Исполкома СНГ отметил, что большим достижением Узбекистана является техническая оснащенность избирательных участков, а также создание единого электронного списка избирателей.
"Если раньше регулярно поступали жалобы от избирателей о том, что они не могут найти себя в списках и проголосовать по месту жительства или при переезде на новое место жительства, то сейчас эта проблема практически решена", — подчеркнул эксперт.
Это инновационное решение в организации избирательного процесса следует оценивать позитивно, заключил Лебедев.
В Узбекистане стартовал день президентских выборов. Во всех регионах республики избирательные участки открылись для голосования граждан с 8.00 по местному времени и будут работать до 20.00 вечера.
Ранее стало известно, что выборы президента Узбекистане уже признаны состоявшимися
— явка избирателей на 11.00 по ташкентскому времени составила 33,6% при необходимых 33%.
За процессом выборов можно наблюдать в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан
.