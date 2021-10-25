https://uz.sputniknews.ru/20211025/nablyudateli-iz-stran-sng-otmetili-vysokiy-uroven-provedeniya-golosovaniya-21081250.html

Наблюдатели из стран СНГ отметили высокий уровень проведения голосования

Наблюдатели из стран СНГ отметили высокий уровень проведения голосования

На выборах были обеспечены равные условия как для всех кандидатов в президенты, так и для всех категорий граждан. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T16:10+0500

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ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Выборы в Узбекистане проведены на высоком уровне, считают наблюдатели от миссии СНГ. Представители разных стран содружества отметили отсутствие нарушений и создание равных условий как для кандидатов, так и для голосующих, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.По словам Лебедева, в ходе выборов серьезных нарушений не отмечено. Были немногочисленные обращения граждан в ЦИК и в органы МВД, но эти обращения быстро рассматривались и вопросы решались.Как отметил руководитель группы международных наблюдателей Махмадали Ватанзода, для всех кандидатов были созданы равные условия как с точки зрения финансирования, так и с точки зрения предоставления эфирного времени.Равные условия созданы и для разных категорий граждан. В частности, предприняты меры для обеспечения избирательных прав людей с ограниченными возможностями.Президентские выборы в Узбекистане состоялись в воскресенье. По данным ЦИК, явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 80,8%. Свой голос отдали 16,037 миллиона граждан.Предварительные итоги будут объявлены сегодня в 16.00 по ташкентскому времени.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/nablyudatel-iz-rossii-posmotrel-kak-v-uzbekistane-golosuet-glubinka-21069338.html

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снг, узбекистан, наблюдатели, выборы президента, мультимедиа