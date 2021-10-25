https://uz.sputniknews.ru/20211025/nablyudateli-iz-stran-sng-otmetili-vysokiy-uroven-provedeniya-golosovaniya-21081250.html
Наблюдатели из стран СНГ отметили высокий уровень проведения голосования
Наблюдатели из стран СНГ отметили высокий уровень проведения голосования
На выборах были обеспечены равные условия как для всех кандидатов в президенты, так и для всех категорий граждан. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T16:10+0500
2021-10-25T16:10+0500
2021-10-25T16:34+0500
снг
узбекистан
наблюдатели
выборы президента
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/19/21080926_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_70910a903bf4cdf8a91f47083616057d.jpg
ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Выборы в Узбекистане проведены на высоком уровне, считают наблюдатели от миссии СНГ. Представители разных стран содружества отметили отсутствие нарушений и создание равных условий как для кандидатов, так и для голосующих, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.По словам Лебедева, в ходе выборов серьезных нарушений не отмечено. Были немногочисленные обращения граждан в ЦИК и в органы МВД, но эти обращения быстро рассматривались и вопросы решались.Как отметил руководитель группы международных наблюдателей Махмадали Ватанзода, для всех кандидатов были созданы равные условия как с точки зрения финансирования, так и с точки зрения предоставления эфирного времени.Равные условия созданы и для разных категорий граждан. В частности, предприняты меры для обеспечения избирательных прав людей с ограниченными возможностями.Президентские выборы в Узбекистане состоялись в воскресенье. По данным ЦИК, явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 80,8%. Свой голос отдали 16,037 миллиона граждан.Предварительные итоги будут объявлены сегодня в 16.00 по ташкентскому времени.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/nablyudatel-iz-rossii-posmotrel-kak-v-uzbekistane-golosuet-glubinka-21069338.html
снг
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/19/21080926_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8252d0b8ab7a0bb050e5fd597aeb355a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
снг, узбекистан, наблюдатели, выборы президента, мультимедиа
Наблюдатели из стран СНГ отметили высокий уровень проведения голосования
16:10 25.10.2021 (обновлено: 16:34 25.10.2021)
На выборах были обеспечены равные условия как для всех кандидатов в президенты, так и для всех категорий граждан.
ТАШКЕНТ, 25 окт – Sputnik. Выборы в Узбекистане проведены на высоком уровне, считают наблюдатели от миссии СНГ. Представители разных стран содружества отметили отсутствие нарушений и создание равных условий как для кандидатов, так и для голосующих, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Миссия считает, что органы власти республики, центральные, окружные и участковые комиссии обеспечили проведение избирательной кампании на высоком организационном уровне", - отметил Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, в ходе выборов серьезных нарушений не отмечено. Были немногочисленные обращения граждан в ЦИК и в органы МВД, но эти обращения быстро рассматривались и вопросы решались.
Как отметил руководитель группы международных наблюдателей Махмадали Ватанзода, для всех кандидатов были созданы равные условия как с точки зрения финансирования, так и с точки зрения предоставления эфирного времени.
"Вчера после закрытия избирательных участков, мы подвели итоги работы нашей миссии. И наша миссия считает, что выборы в Республике Узбекистан прошли открыто, демократично и прозрачно", - заявил Ватанзода.
Равные условия созданы и для разных категорий граждан. В частности, предприняты меры для обеспечения избирательных прав людей с ограниченными возможностями.
"Особо хочу подчеркнуть, что для незрячих и слабовидящих избирателей были подготовлены трафареты для заполнения избирательных бюллетеней, выполненные шрифтом Брайля, были предусмотрены увеличительные стекла и лупы. Кроме того, было принято решение транслировать передачи, посвященные избирательной агитации, посредством сурдоперевода и дублировать выпуски печатных СМИ с использованием шрифта Брайля", - отметил Председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и РФ Сергей Рачков.
Президентские выборы в Узбекистане состоялись в воскресенье. По данным ЦИК, явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 80,8%. Свой голос отдали 16,037 миллиона граждан.
Предварительные итоги будут объявлены
сегодня в 16.00 по ташкентскому времени.