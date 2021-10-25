https://uz.sputniknews.ru/20211025/nam-poka-do-etogo-daleko-rossiyskiy-vrach-poxvalil-uzbekistan-za-borbu-s-koronavirusom-21084995.html

Нам пока до этого далеко: российский врач похвалил Узбекистан за борьбу с коронавирусом

Нам пока до этого далеко: российский врач похвалил Узбекистан за борьбу с коронавирусом

Узбекистан близок к формированию коллективного иммунитета от COVID-19 из-за высоких темпов вакцинации населения. При этом эксперт осторожен в отношении... 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T19:47+0500

2021-10-25T19:47+0500

2021-10-25T19:47+0500

видео

узбекистан

врач

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

вакцинация от covid-19 в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/19/21084695_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ca7bc72aad9033ba3816b8b802b611a.jpg

Российский врач, детский хирург и онколог, член Совета Федерации Владимир Круглый в интервью Sputnik рассказал о сотрудничестве российского и узбекского медицинских сообществ, в том числе в борьбе с пандемией коронавируса.В республике открывают филиалы российских медицинских вузов, организуют различных форумы и конгрессы, прорабатывают фармацевтическое направление и проводят научные исследования, в том числе производится вакцина Спутник V.Кроме того, в Самарканде прошла встреча с узбекскими детскими хирургами, а в Ташкенте в скором времени планируется открытие отделения Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, поделился врач новостями.Российский врач также отметил, что на прошедших президентских выборах на всех участках были соблюдены противоковидные меры: измеряли температуру и предлагали маски. В то же время в Узбекистане активно проходит вакцинация: более 60% населения уже привито и даже больницы начали закрываться.Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан о гибридной вакцинации, Владимир Круглый остался при мнении, что нужны дальнейшие исследования. В России уже имеется ограниченный опыт сочетания вакцин AstraZeneka и "Спутник V", а также КовиВак и "Спутник V", но пока информации недостаточно и она первичная.Полную версию интервью смотрите в видеоинтервью SputnikУзбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20211020/kogda-v-uzbekistane-poyavitsya-novaya-partiya-sputnik-v-20993063.html

https://uz.sputniknews.ru/20211021/vaktsinirovannye-ot-koronavirusa-deti-chuvstvuyut-sebya-xorosho--atabekov-21001781.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, врач, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцинация от covid-19 в узбекистане