https://uz.sputniknews.ru/20211025/v-minvuze-otvetili-vvedut-li-3-nedelnye-kanikuly-dlya-studentov-iz-za-covid-21071445.html

В Минвузе ответили, введут ли 3-недельные каникулы для студентов из-за COVID

В Минвузе ответили, введут ли 3-недельные каникулы для студентов из-за COVID

Ранее в соцсетях распространились слухи о том, что с 25 октября учащиеся вузов отправятся на длительный отдых. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T10:12+0500

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общество

каникулы

студенты

министерство высшего и среднего специального образования

ситуация с коронавирусом в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего образования РУз опровергли информацию о трехнедельных каникулах для студентов вузов.Подобные слухи распространились в соцсетях. Утверждалось, что каникулы начнутся с 25 октября в связи с распространением COVID-19.Однако это неправда, подчеркнули в ведомстве. В Минвузе призвали пользователей не доверять непроверенным источникам. Граждан также предупредили об уголовной ответственности за распространение ложной информации — статья 244-6 УК РУз.

https://uz.sputniknews.ru/20210929/skidku-po-kontraktu-poluchat-vse-privitye-studenty-20700370.html

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каникулы, студенты, министерство высшего и среднего специального образования, ситуация с коронавирусом в узбекистане