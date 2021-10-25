https://uz.sputniknews.ru/20211025/v-minvuze-otvetili-vvedut-li-3-nedelnye-kanikuly-dlya-studentov-iz-za-covid-21071445.html
В Минвузе ответили, введут ли 3-недельные каникулы для студентов из-за COVID
В Минвузе ответили, введут ли 3-недельные каникулы для студентов из-за COVID
Ранее в соцсетях распространились слухи о том, что с 25 октября учащиеся вузов отправятся на длительный отдых. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T10:12+0500
2021-10-25T10:12+0500
2021-10-25T10:12+0500
общество
каникулы
студенты
министерство высшего и среднего специального образования
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего образования РУз опровергли информацию о трехнедельных каникулах для студентов вузов.Подобные слухи распространились в соцсетях. Утверждалось, что каникулы начнутся с 25 октября в связи с распространением COVID-19.Однако это неправда, подчеркнули в ведомстве. В Минвузе призвали пользователей не доверять непроверенным источникам. Граждан также предупредили об уголовной ответственности за распространение ложной информации — статья 244-6 УК РУз.
https://uz.sputniknews.ru/20210929/skidku-po-kontraktu-poluchat-vse-privitye-studenty-20700370.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
каникулы, студенты, министерство высшего и среднего специального образования, ситуация с коронавирусом в узбекистане
В Минвузе ответили, введут ли 3-недельные каникулы для студентов из-за COVID
Ранее в соцсетях распространились слухи о том, что с 25 октября учащиеся вузов отправятся на длительный отдых.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего образования РУз опровергли информацию о трехнедельных каникулах для студентов вузов.
Подобные слухи распространились в соцсетях. Утверждалось, что каникулы начнутся с 25 октября в связи с распространением COVID-19.
Однако это неправда, подчеркнули
в ведомстве.
В Минвузе призвали пользователей не доверять непроверенным источникам. Граждан также предупредили об уголовной ответственности за распространение ложной информации — статья 244-6 УК РУз.