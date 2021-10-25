Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211025/v-minvuze-otvetili-vvedut-li-3-nedelnye-kanikuly-dlya-studentov-iz-za-covid-21071445.html
В Минвузе ответили, введут ли 3-недельные каникулы для студентов из-за COVID
В Минвузе ответили, введут ли 3-недельные каникулы для студентов из-за COVID
Ранее в соцсетях распространились слухи о том, что с 25 октября учащиеся вузов отправятся на длительный отдых. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T10:12+0500
2021-10-25T10:12+0500
общество
каникулы
студенты
министерство высшего и среднего специального образования
ситуация с коронавирусом в узбекистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/19/21071500_0:207:4000:2457_1920x0_80_0_0_17d35b690fc3465397aae195e59e9a1b.jpg
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего образования РУз опровергли информацию о трехнедельных каникулах для студентов вузов.Подобные слухи распространились в соцсетях. Утверждалось, что каникулы начнутся с 25 октября в связи с распространением COVID-19.Однако это неправда, подчеркнули в ведомстве. В Минвузе призвали пользователей не доверять непроверенным источникам. Граждан также предупредили об уголовной ответственности за распространение ложной информации — статья 244-6 УК РУз.
https://uz.sputniknews.ru/20210929/skidku-po-kontraktu-poluchat-vse-privitye-studenty-20700370.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/19/21071500_226:0:3775:2662_1920x0_80_0_0_ff61ed487b364d04bc693f592d693394.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
каникулы, студенты, министерство высшего и среднего специального образования, ситуация с коронавирусом в узбекистане

В Минвузе ответили, введут ли 3-недельные каникулы для студентов из-за COVID

10:12 25.10.2021
© Sputnik/Виктор ТолочкоАудитория в вузе
Аудитория в вузе - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
© Sputnik/Виктор Толочко
Ранее в соцсетях распространились слухи о том, что с 25 октября учащиеся вузов отправятся на длительный отдых.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего образования РУз опровергли информацию о трехнедельных каникулах для студентов вузов.
Подобные слухи распространились в соцсетях. Утверждалось, что каникулы начнутся с 25 октября в связи с распространением COVID-19.
Однако это неправда, подчеркнули в ведомстве.
В Минвузе призвали пользователей не доверять непроверенным источникам. Граждан также предупредили об уголовной ответственности за распространение ложной информации — статья 244-6 УК РУз.
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
Общество
Скидку по контракту получат все привитые студенты
29 сентября, 18:02
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:36Выборы президента Узбекистана прошли хорошо, но не без недочетов — Лебедев
10:12В Минвузе ответили, введут ли 3-недельные каникулы для студентов из-за COVID
09:57Китайский TikTok добавил 5-секундные паузы и призывы "оторваться" от телефона
09:21СМИ Италии оценили мощь топливно-энергетического комплекса Узбекистана
08:50Курсантам при МВД и ГТК выдадут военный билет после первого курса
08:25Масштабные учения ОДКБ завершились в Таджикистане — видео
ВчераНаблюдатель из России посмотрел, как в Узбекистане голосует глубинка
ВчераПредварительно явка на выборах в Узбекистане составила 80,8%
ВчераРоссийский сенатор назвал два важнейших вопроса в отношениях РФ и Узбекистана
ВчераЕсть интересные особенности: наблюдатели СНГ оценили ход голосования в Узбекистане
ВчераНебывалый ажиотаж: выбирать президента Узбекистана в Москве пришли тысячи граждан
ВчераПианист Бехзод Абдураимов даст концерт в Дубае
ВчераВ Узбекистане сотрудников МВД наградят почетными орденами и медалями
ВчераГолосование завершено: в Узбекистане закрылись избирательные участки
ВчераТысячи узбекистанцев ждут в огромной очереди на участке в Москве — видео
ВчераБесстрашно умирать в России уже умеют. Пора отважиться жить
ВчераГражданам не все равно: как в Узбекистане и за рубежом голосуют за президента
ВчераКикбоксеры из Узбекистана завоевали две медали на ЧМ в Италии
ВчераВ одном из популярных кафе Бишкека отравились 12 человек
ВчераМухаметшин: Узбекистан заинтересован в переходе к цифровым выборам