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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210929/skidku-po-kontraktu-poluchat-vse-privitye-studenty-20700370.html
Скидку по контракту получат все привитые студенты
Скидку по контракту получат все привитые студенты
Ранее подобные бонусы касались лишь студентов очных отделений бакалавриата и магистратуры, прошедших курс вакцинации до 1 ноября 2021. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T18:02+0500
2021-09-29T18:02+0500
общество
узбекистан
контракт
заочное обучение
высшее образование
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Узбекистанским студентам, обучающимся по суперконтракту в форме заочного или вечернего обучения, также предоставлена десятипроцентная скидка на оплату обучения при условии их вакцинации от коронавируса, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования.Ранее подобные бонусы касались лишь студентов очных отделений бакалавриата и магистратуры, прошедших курс вакцинации до 1 ноября 2021. Скидка рассчитывается от суммы базового контракта (без стипендии), установленного на 2021-2022 учебный год.В среду также в Минвузе объявили утвержденные размеры дифференцированного платного контракта (суперконтракта) на 2021/2022 учебный год по 279 направлениям. Им могут воспользоваться студенты, которым не хватило для поступления не более 4,05 баллов, но при этом они набрали 56,7 баллов и выше.Согласно обнародованным данным, минимальная стоимость суперконтракта (без стипендии) на бакалавриат составляет 51 млн 300 тысяч 880 сумов (более 4,8 тысяч долларов), максимальная – 245 млн 231 тысяч 500 сумов (почти 23 тысячи долларов).
https://uz.sputniknews.ru/20210909/obnarodovana-stoimost-kontraktov-v-vuzax-uzbekistana-20423591.html
https://uz.sputniknews.ru/20210927/inostrantsy-smogut-poluchit-voennoe-obrazovanie-v-uzbekistane-20660960.html
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узбекистан, контракт, заочное обучение, высшее образование

Скидку по контракту получат все привитые студенты

18:02 29.09.2021
27
© CC0 / Unsplash / Sincerely MediaСтуденты
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
© CC0 / Unsplash / Sincerely Media
Ранее подобные бонусы касались лишь студентов очных отделений бакалавриата и магистратуры, прошедших курс вакцинации до 1 ноября 2021.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Узбекистанским студентам, обучающимся по суперконтракту в форме заочного или вечернего обучения, также предоставлена десятипроцентная скидка на оплату обучения при условии их вакцинации от коронавируса, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования.
Ранее подобные бонусы касались лишь студентов очных отделений бакалавриата и магистратуры, прошедших курс вакцинации до 1 ноября 2021. Скидка рассчитывается от суммы базового контракта (без стипендии), установленного на 2021-2022 учебный год.
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Обнародована стоимость контрактов в вузах Узбекистана
9 сентября, 10:02
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В среду также в Минвузе объявили утвержденные размеры дифференцированного платного контракта (суперконтракта) на 2021/2022 учебный год по 279 направлениям. Им могут воспользоваться студенты, которым не хватило для поступления не более 4,05 баллов, но при этом они набрали 56,7 баллов и выше.
Согласно обнародованным данным, минимальная стоимость суперконтракта (без стипендии) на бакалавриат составляет 51 млн 300 тысяч 880 сумов (более 4,8 тысяч долларов), максимальная – 245 млн 231 тысяч 500 сумов (почти 23 тысячи долларов).
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