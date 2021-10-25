https://uz.sputniknews.ru/20211025/v-uzbekistane-obnulena-stavka-aktsiza-pri-prodaje-importnogo-gaza-21087068.html

В Узбекистане обнулена ставка акциза при продаже импортного газа

В Узбекистане обнулена ставка акциза при продаже импортного газа

Предпринимателям предоставляется право на отсрочку (рассрочку) уплаты НДС при импорте в Узбекистан природного и сжиженного газа на срок до 120 дней без... 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T22:08+0500

2021-10-25T22:08+0500

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Власти Узбекистана обнулили ставку акциза при продаже импортного газа, информируется в постановлении президента "О мерах по стабильному обеспечению населения и отраслей экономики природным и сжиженным газом".Основной целью для внедрения данной инициативы стало стремление правительства обеспечить население и отрасли экономики стабильным природным и сжиженным газом, а также предупредить резкий рост цен на эти ресурсы.Согласно документу, с 1 октября 2021 года установлена ставка акцизного налога в размере ноль процентов при реализации природного газа, импортированного юрлицами в Узбекистан.К тому же с 1 января будущего года не будет облагаться акцизным налогом сжиженный газ, реализуемый предприятиями-производителями.Кроме того, предпринимателям предоставляется право на отсрочку (рассрочку) уплаты НДС при импорте в Узбекистан природного и сжиженного газа на срок до 120 дней без начисления процентов и требования обеспечения его уплаты.В то же время поставка природного газа, а также сжиженного газа населению осуществляется по регулируемым тарифам.При реализации природного и сжиженного газа населению по цене ниже себестоимости налоги исчисляются исходя из стоимости, определенной уполномоченными органами в порядке, установленном актами законодательства.Помимо этого, с 1 января 2021 года власти Узбекистана также отменили акцизный налог по 73 товарным позициям, в том числе на электротехническую, пищевую продукцию, ковровые изделия и другие.

https://uz.sputniknews.ru/20211011/zapasy-tayut-ekspert-otsenil-kogda-uzbekistanu-potrebuetsya-importnyy-gaz-20863286.html

https://uz.sputniknews.ru/20211011/uzbekistan-gotov-zakupat-gaz-za-rubejom---prezident-20860212.html

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указ, газоснабжение, газ